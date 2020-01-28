 Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Держмитслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Автомобіль, який перевозив вантаж з Румунії, прямував через пункт пропуску "Порубне-Сірет". Для здійснення митних формальностей представник фірми-перевізника з України подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувався вантаж вартістю в 150 тис. доларів.
Однак під час огляду транспортного засобу було виявлено ще один пакет документів на вантаж, який вказав на невідповідність заявленої інформації про продавця, одержувача, а також вартість товару.
Виявилося, що фактична вартість товару становила 71 тис. євро, а заявлена була завищена майже вдвічі.
"Такі дії можуть свідчити про незаконне виведення валютних коштів з України, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, незаконне отримання надприбутків шляхом формування фіктивної (завищеної) вартості товару, та втрат бюджетних коштів при його реалізації", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом запроваджено справу про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Весь товар вилучено. Санкції статті також передбачають накладення штрафу в розмірі 100% вартості предметів.
Зайві гроші, начебто сплачені якимось сільгоспвиробником за товар, будуть покладені вдячним продавцем на номерний рахунок у якомусь швейцарському банку.
Плюсів нема. Є мінуси.
КакВы же сами, уродцы, завышаете через свою говносистему индикаторный цены так, что получив скидку задолбешься доказывать что купил не по какойто выдуманной завышенной цене, которая непонятно как появилась. Так что не факт.