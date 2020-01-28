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Все про:Румунія (246) митниця (651) добрива (20)

 Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі митники Буковинської митниці вилучили 15 тис. літрів гербіциду із заявленою вартістю близько 1,9 млн грн.

Про це повідомляє Держмитслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Автомобіль, який перевозив вантаж з Румунії, прямував через пункт пропуску "Порубне-Сірет". Для здійснення митних формальностей представник фірми-перевізника з України подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувався вантаж вартістю в 150 тис. доларів.

Однак під час огляду транспортного засобу було виявлено ще один пакет документів на вантаж, який вказав на невідповідність заявленої інформації про продавця, одержувача, а також вартість товару.

Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі 01
Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі 02
Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі 03

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Виявилося, що фактична вартість товару становила 71 тис. євро, а заявлена ​ була завищена майже вдвічі.

"Такі дії можуть свідчити про незаконне виведення валютних коштів з України, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, незаконне отримання надприбутків шляхом формування фіктивної (завищеної) вартості товару, та втрат бюджетних коштів при його реалізації", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом запроваджено справу про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Весь товар вилучено. Санкції статті також передбачають накладення штрафу в розмірі 100% вартості предметів.

Митниця Буковини вилучила 15 тис. літрів гербіциду, вартість якого завищили удвічі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172247
 
 
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Вы уж определитесь там....что лучше а что хуже...завышенная стоимость...или заниженная стоимость...а то истерика у вас и от того и от другого....
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Лучше всего указать истинную стоимость, это ж не сложно понять...
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НЕ....заниженная стоимость это потери таможенных платежей...это понятно....отсюда вывод...чем выше стоимость тем больше сумма таможенных платежей...значит завышенная стоимость для бюджета это хорошо...
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Вывод валюты из Украины, даже таким иррациональным путём, как завышение стоимости товара, мало того что плохо, но, может быть, является и своеобразным сигналом от людей, обладающих более глубокой, не общедоступной информацией в сфере финансов, для непосвящённых среднестатистических граждан о каких либо грядущих, не совсем хороших событиях в Украине. На мой взгляд это есть попытка сохранить хотя бы часть валюты в случае потенциальной возможности потери другой части по каким либо причинам. Примеров из прошлого (особенно совка) предостаточно.
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Кроме того...при завышенной входной стоимости и цена продажи должна быть выше....а следовательно и налог на прибыль выше...и НДС больше......для бюджета одно плюсы.... Таможня Буковины изъяла 15 тыс. литров гербицида, стоимость которого завысили вдвое - Цензор.НЕТ 9664
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Зависока вартість ляже на собівартість продукції, зменшить прибуток, а отже і податок з прибутку.
Зайві гроші, начебто сплачені якимось сільгоспвиробником за товар, будуть покладені вдячним продавцем на номерний рахунок у якомусь швейцарському банку.
Плюсів нема. Є мінуси.
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Таможня как обезьяна, которая не может определиться,
КакВы же сами, уродцы, завышаете через свою говносистему индикаторный цены так, что получив скидку задолбешься доказывать что купил не по какойто выдуманной завышенной цене, которая непонятно как появилась. Так что не факт.
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что то не сработало, что то не "сраслось"... - "крыша" дала течь
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