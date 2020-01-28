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Все про:хабар (2869) здирство (170) Житомирщина (499) СБУ (5068)

 Начальник сектору кримінальної поліції Житомирщини систематично вимагав гроші у підприємця, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили в систематичному отриманні неправомірної вигоди начальника сектору кримінальної поліції одного з райвідділів Нацполіції Житомирщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що посадовець вимагав від місцевого приватного підприємця щомісячні хабарі. За це зловмисник обіцяв комерсанту не втручатися у його господарську діяльність.

Спочатку підприємець передавав здирнику гроші особисто, потім – перераховував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька таких "траншів".

Під час обшуків за місцем служби поліцейського вилучено банківську картку, на яку надходили хабарі, та мобільні телефони з доказами неправомірних дій посадовця.

У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Також дивіться: Глава громадської організації Чернігівщини вимагав 500 тис. грн у підприємця, - СБУ. ФОТО

Начальник сектору кримінальної поліції Житомирщини систематично вимагав гроші у підприємця, - СБУ 01
Начальник сектору кримінальної поліції Житомирщини систематично вимагав гроші у підприємця, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172236
 
 
 Топ коментарі
 
усіх ментів пропустити через детектор брехні і ми залишимось без поліції. Начальник сектору кримінальної поліції Житомирщини систематично вимагав гроші у підприємця, - СБУ - Цензор.НЕТ 1363
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зебіли, а ну-ка признавайтесь, хто з вас хотів на раз-два реформувати всі правоохороні органи та судову систему, щоб там одразу появилися всі чесні, які не братимуть хабарів?
А, між іншим, оцей чувак в райвідділі поліції, якого на хабарі повязали, до того, як дослужитися до посади начальника відділу - неодноразово ходив на перо чи навіть на пушку на бандюків. Можливо, і відбухав свій строк на передовій, на фронті...

Ви, зебіли, не доганяєте, що такі реформи (зв зміною особового складу, зі зміною ментальності, зі зміною традицій в системі) не робляться на протязі пяти-десяти років... А за років пятнадцять-двадцять мінімум... тобто, на протязі одного покоління...
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А что начальник сектора криминальной полиции Житомирщины разве не авторитетный человек, ему сам Аваков разрешил должность у него такая. Начальник сектору кримінальної поліції Житомирщини систематично вимагав гроші у підприємця, - СБУ - Цензор.НЕТ 3835
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усіх ментів пропустити через детектор брехні і ми залишимось без поліції. Начальник сектору кримінальної поліції Житомирщини систематично вимагав гроші у підприємця, - СБУ - Цензор.НЕТ 1363
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зебіли, а ну-ка признавайтесь, хто з вас хотів на раз-два реформувати всі правоохороні органи та судову систему, щоб там одразу появилися всі чесні, які не братимуть хабарів?
А, між іншим, оцей чувак в райвідділі поліції, якого на хабарі повязали, до того, як дослужитися до посади начальника відділу - неодноразово ходив на перо чи навіть на пушку на бандюків. Можливо, і відбухав свій строк на передовій, на фронті...

Ви, зебіли, не доганяєте, що такі реформи (зв зміною особового складу, зі зміною ментальності, зі зміною традицій в системі) не робляться на протязі пяти-десяти років... А за років пятнадцять-двадцять мінімум... тобто, на протязі одного покоління...
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А какое Зе имеет отношение к рэхформе мусоров?
Вот то что он Авакяна держит,это ему серьезный минус в карму.
А к рэхформе мусорни он пардон,никаким боком.Все вопросы к Вальману,Гройцману и Авакяну.
Он по утверждению самих же Петеботов,во время проведения потужной рэхформы хером на рояле играл.
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Ан Мур не распростроняй брехню,реформой полициантов занимался пеца.
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наверное, оборотень год телевизор не смотрел, не знал, что уже как при марадьоре нельзя работать!
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А что начальник сектора криминальной полиции Житомирщины разве не авторитетный человек, ему сам Аваков разрешил должность у него такая. Начальник сектору кримінальної поліції Житомирщини систематично вимагав гроші у підприємця, - СБУ - Цензор.НЕТ 3835
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из-за таких му-ков вся область находится в опе. Кто янтарь копает, половина по зароботках. Средняя зп по Житомиру 250$.
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Не Верю!
Не может быть! Это фэйк!
Полиция у нас отрэхформированная,самим Авакяном.
Я все сам видел,на Михайловской площади собрались,и сказали-У нас теперича нет мусоров,только полиция!
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То яка поліція? То рюкзаковську міліцію переодягнули і вони стали поліцейськими, а замашки міліцейські.
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как неожиданно Начальник сектору кримінальної поліції Житомирщини систематично вимагав гроші у підприємця, - СБУ - Цензор.НЕТ 1142 клятий порошенко не как не угомонится
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