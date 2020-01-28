 Начальник сектору кримінальної поліції Житомирщини систематично вимагав гроші у підприємця, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що посадовець вимагав від місцевого приватного підприємця щомісячні хабарі. За це зловмисник обіцяв комерсанту не втручатися у його господарську діяльність.

Спочатку підприємець передавав здирнику гроші особисто, потім – перераховував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька таких "траншів".

Під час обшуків за місцем служби поліцейського вилучено банківську картку, на яку надходили хабарі, та мобільні телефони з доказами неправомірних дій посадовця.

У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

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