 Начальник сектору кримінальної поліції Житомирщини систематично вимагав гроші у підприємця, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Встановлено, що посадовець вимагав від місцевого приватного підприємця щомісячні хабарі. За це зловмисник обіцяв комерсанту не втручатися у його господарську діяльність.
Спочатку підприємець передавав здирнику гроші особисто, потім – перераховував на банківську картку. Правоохоронці задокументували кілька таких "траншів".
Під час обшуків за місцем служби поліцейського вилучено банківську картку, на яку надходили хабарі, та мобільні телефони з доказами неправомірних дій посадовця.
У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.
А, між іншим, оцей чувак в райвідділі поліції, якого на хабарі повязали, до того, як дослужитися до посади начальника відділу - неодноразово ходив на перо чи навіть на пушку на бандюків. Можливо, і відбухав свій строк на передовій, на фронті...
Ви, зебіли, не доганяєте, що такі реформи (зв зміною особового складу, зі зміною ментальності, зі зміною традицій в системі) не робляться на протязі пяти-десяти років... А за років пятнадцять-двадцять мінімум... тобто, на протязі одного покоління...
Вот то что он Авакяна держит,это ему серьезный минус в карму.
А к рэхформе мусорни он пардон,никаким боком.Все вопросы к Вальману,Гройцману и Авакяну.
Он по утверждению самих же Петеботов,во время проведения потужной рэхформы хером на рояле играл.
Не может быть! Это фэйк!
Полиция у нас отрэхформированная,самим Авакяном.
Я все сам видел,на Михайловской площади собрались,и сказали-У нас теперича нет мусоров,только полиция!