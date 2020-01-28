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Все про:Дніпропетровськ (1256) тварини (152) пожежа (2006) ДСНС (2249)

 Унаслідок пожежі в дніпровській ветклініці загинули близько 100 гризунів. 5 кошенят і 2 цуценят вдалося врятувати, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні вночі загорілася ветеринарна лікарня в м. Дніпро. В результаті пожежі загинули близько 100 мишей і щурів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу  ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло близько 4 години ранку.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що загоряння виникло в підвальному приміщенні двоповерхової будівлі. Вогнем пошкоджено меблі, стелажі з полицями, клітки для тварин і інфрачервоні лампи. Загальна площа пожежі - 15 кв. м.

Пожежники врятували п'ятьох кошенят і двох цуценят.

Пожежу локалізовано о 4:43 і ліквідовано о 5:23.

В результаті пожежі загинуло близько 100 щурів і мишей.

Загиблих і постраждалих людей немає.

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Унаслідок пожежі в дніпровській ветклініці загинули близько 100 гризунів. 5 кошенят і 2 цуценят вдалося врятувати, - ДСНС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172226
 
 
 Топ коментарі
 
У меня в подвале тоже вчера одна мышь погибла....ее моя кошка замочила... В результате пожара в днепровской ветклинике погибли около 100 грызунов, 5 котят и 2 щенков удалось спасти, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1435
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Это были пациенты или местные аборигены?
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Замечаю за собой , что мне больше жалко животных , чем некоторых людей .
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Скорее всего крысы это еда для других животных.
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Крысы полакомились кабелем как в последний раз.
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Таки да. На кораблях гризуть кабелі навіть екрановані. Сам бачив.
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Мышей конечно жалко, но хочется спросить у ГСЧС обеспечены ли все пожарные машины тентами для спасения людей, потому что при пожаре в Одесском коледже тентов не было, люди прыгали с высоты прямо на землю, поэтому погибло много детей и никто за это не понес наказания. Что-то изменилось к лучшему или такое хреновое обеспечение и дальше будет продолжаться при новых пожарах?
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У меня в подвале тоже вчера одна мышь погибла....ее моя кошка замочила... В результате пожара в днепровской ветклинике погибли около 100 грызунов, 5 котят и 2 щенков удалось спасти, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1435
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Замечаю за собой , что мне больше жалко животных , чем некоторых людей .
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особливо якщо вони з неокупованої частини Унаслідок пожежі в дніпровській ветклініці загинули близько 100 гризунів. 5 кошенят і 2 цуценят вдалося врятувати, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8904
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Чем больше узнаю людей - тем больше нравятся собаки (С).
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Там еще несколько тысяч тараканов погибло, 500 пауков по углам, котёнку хвост придавило -
новость неполная.
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Не котенку, а щенку! По крайней мере, мне именно так показалось.
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фото очень информативное. будучи даже не мистером Холмсом, могу предположить что что-то случилось, раз чувак в форме МЧС и с баллоном чет там со спины снят.
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Я же говорил!!! На Солнце появилось, позавчера- первое пятно, за истекшие 2 года и 2 месяца! И сразу- хорошая новость: спасены аж ПЯТЬ КОТЯТ! Кстати, это маленькое пятнышко уже исчезло... Ничего. Всё хорошее- ещё впереди. Унаслідок пожежі в дніпровській ветклініці загинули близько 100 гризунів. 5 кошенят і 2 цуценят вдалося врятувати, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6331
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З мови зняли. Хрін з ними, з гризунами - головне, що кошенята та цуцики врятовані Унаслідок пожежі в дніпровській ветклініці загинули близько 100 гризунів. 5 кошенят і 2 цуценят вдалося врятувати, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5684
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подожгли скорее всего, ненавистники животных...
нарид стримящийсяуивропу! Унаслідок пожежі в дніпровській ветклініці загинули близько 100 гризунів. 5 кошенят і 2 цуценят вдалося врятувати, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5286
по обществу судят по тому, как оно относится к слабейшим и бесправным - нам, однозначно на помойку мира!
#догхантерырлят!..................
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