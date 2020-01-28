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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6877) Нацполіція (8887) викрадення автівки (139)

 Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Столичні детективи викрили злочинну групу, яка спеціалізувалася на викраденні елітних автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Зараз фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Їм загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У поліцію із заявою звернулася 29-річна киянка, яка повідомила, що на вулиці Маршала Конєва викрали її автомобіль "Інфініті". За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

В ході розслідування поліцейські спільно з оперативниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Києва та полком поліції особливого призначення №1 провели комплекс оперативно-розшукових заходів та з’ясували, що до злочину причетні двоє мешканців Києва і Київської області, 1978 та 1981 років народження.

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За результатами обшуків у зловмисників було вилучено ще декілька автомобілів, велика кількість державних номерних знаків, сканери і мобільні телефони, походження яких встановлюється.

Фігурантам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Суд обрам їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1 051 000 гривень. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Також, поліцейські перевіряють причетність зловмисників до скоєнні аналогічних злочинів на території столиці.

Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція 01
Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція 02
Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція 03
Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція 04
Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172222
 
   
 Топ коментарі
 
В 29 лет на инфинити? сейчас начнут гадости про девушку писать. Но они, просто завидуют молодой и успешной особе, которая всего в этой жизни добилась сама и без чьей либо помощи Банду серийных угонщиков элитных авто разоблачили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7004
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Бандиты против бандитов. У нас не возможно честно заработать много.
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В 29 лет на инфинити? сейчас начнут гадости про девушку писать. Но они, просто завидуют молодой и успешной особе, которая всего в этой жизни добилась сама и без чьей либо помощи Банду серийных угонщиков элитных авто разоблачили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7004
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Ну почему сразу гадости. Может она наследство получила или в лоторею выиграла Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3315
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Бандиты против бандитов. У нас не возможно честно заработать много.
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«Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем» (с) Капиталистические акулы.
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Для таких есть банда элитных угонщиков серийных автомобилей.
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Єто просто чудо и счастье для владельцев найденных авто!
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Фінік елітна тачка? Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6108 От ******* у нас все шо дорожче ланоса називати елітним. Тоді шо таке Майбах, мега або гіпер елітарний космічний крейсер.
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Банду серийных угонщиков элитных автомобилей разоблачили, а все другие угонщики, и даром никому не нужны.
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Просто они угнали тачку сына или дочери одного из Киевских высокопоставленных ментов, а так то менты и крышевать могут, игорный бизнес не даст соврать Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7746
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Ибо нефиг покупать элитные машины, пущай на Запорожцах, Тавриях и Ланосах ездят. Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6005
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Всех профессиональных угонщиков авто крышует милиция. Как и наркоторговцев и игровые залы и наливайки и притоны. С чего честные жить то будут. Сегодняшнее задержание-эксцесс исполнителя.
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Ну хорошо, что поймали быстро.
А то волнуюсь, у нас у дома три таких тачки стоят.
И паркуются как хозяева жизни.
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