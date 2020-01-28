 Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури, молоді і спорту.
Відповідна пропозиція була озвучена на зустрічі міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з релігійними діячами.
Бородянський запропонував членам Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щоквартально зустрічатися, а поправки до законопроєктів спільно напрацьовувати в форматі робочої групи. Серед перспективних напрямків співпраці він назвав співпрацю у сфері протидії домашньому насильству та соціального служіння релігійних організацій, зокрема в сфері ресоціалізації наркозалежних осіб.
Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, яка досі чинна з часів радянського режиму.
Релігійні діячі звернули увагу на необхідність захисту прав віруючих на окупованих українських територіях Криму і Донбасу, багато з яких страждають від релігійних переслідувань внаслідок російської агресії.
Учасники зустрічі погодилися, що задля розвитку ефективної взаємодії з урядом важливим є відновлення міжвідомчої Комісії з питань реалізації прав релігійних організацій, утвореної при Кабінеті Міністрів України ще у 2008 році.
хоча:
1) здається шо він був опозиціонером до КірГуна
2) Сам Олександр Невзоров його дуже поважав
3) попа звісно вбили, хоча ще не знаю від чого окочурився цей чувак, але якщо перший пункт вірний, то 100% шо не Яхве взяй його "душу", а "допомогли"
4) Слово Алаху та його пророку Кетцалькоатлю, чи що там?
А так выглядит Богдановическая ЦРБ в Свердловской области. Здесь все очень обеспокоены "русофобией" Польши и "украинизацией" Украины.
Катастрофически падают удои бабла со стада. Гораздо меньше стало.... верунов. Но создадим-ка ка-ка-нал православный, и сразу яхты купим - будь здоров.
Ребят, вот например стоит дом - и я говорю шо в нем есть розовый ослик Иа. Кто не верит - сжечь. И вот это то же самое, что я дам почитать комикс шо в доме ослик есть, что попы уныло пробубнят шо Земле 7000 лет
Пожалуй, я буду "более лучше" прав чем бородатые "мужики" в платьях.))
самое время в разгар кацапской агрессии дать канал еще и рпц.
По его данным, 24 января во время работы съезда Союза православных женщин Украины народный депутат Владимир Продивус заявил о передаче УПЦ МП телевизионного канала (лицензии на цифровое вещание).
Попробуем все сначала..
Дарвин был лох..., а Павлов садист.... - такое вот мое убеждение...
http://antropogenez.ru
Что изучать и на основании чего формировать свои убеждения дело твое, ровно до того момента, пока ты не начинаешь унижать труды ученного на основании недостаточных знаний в области изучения его работы. Это либо самодурство, либо намеренное введение в заблуждение остальных. Неприлично...
это все.
ты веришь в это?
мы с тобой спорить не будем.(мы - это материалисты)
в Иудее, там всегда были восстания, и тупо по пустыне носились 5-10 тыщ здоровых быков и римляне такие: (римляне записывали буквально все!)
не говорю уже о "мертвые поднялись и ходили по городу"(а римляне в театре были?)
мужик, ну не спорь так униженно. у тя аргументы - "там написано", а у меня исторические записи, в коих нету ни единого упоминания об этих поистине взрывных событиях. Ноль, просто ноль. Как и твои тут наборы букв.
"аргументов у меня нету"? у тя туалетная бумага под боком? потому что тебе надо рулончика с два))
Если большинство христианских и мусульманских вероисповеданий как то слабо напрягают рядового обывателя, то попробовали бы вы жить рядом с какими не будь кришнаитам.
Такое впечатление, что тараканы и вши у них священные животные, не говоря об обычном бытовом жлобстве, когда они за пять лет не мыли ни разу общий коридор и не поменяли перегоревшую лампочку.
Ну и необходимо запретить эти сранные стеллажи сектантов на улицах.
Я имею право, что бы меня никто не хватал за рукава и не начинал агирировать по дороге в магазин и на работу.
Благодетель это есть, записывай: пришел, дал бабло в детдом, ушел.
А теперь мне докажи шо он так не сделал? А если и не сделал - его право, он не поп, читающий проповедки о скромности и отрастивший пузо как будто там 5 детей.
Ибо "там наисано" шо грош цена тому иудею который подает пару монет жебраку, но так шоб все видели и еще кричит шо типо он благодетель.
ты апелируешь к писанине, я тебе просто напомнил что там накорябано.
и да, с этим я согласен, так как это приблизительно - если ты мужик, то не выбросишь мусор в парке, например.....
ээээ
кстати, атеисты и агностики жертвуют чаще, и не кричат об этом на каждом форуме
кстати да, отвечу - я не жертвую, так как на пороге бедности, вот бабло будет - тогда просто скажу "а зачем вам это надо?"
помолись, возьми монету и попроси Яхве шоб 7 "орлов" или "решек", неважно - выпало...
смешно же, да? или у тя "вера" даже не с маковое, не то шо горчичное зерно?
http://www.xp.od.ua/press-tsentr/stati/567-nepribylnye-organizatsii-osobennosti-registratsiya-i-osnovnye-usloviya-osushchestvleniya-deyatelnosti.html
суперовски сказано!
У нас есть поп-бологгер, Александр Дедюхин. Знаешь что он высрал? ..... "бох дал нам мобильную связь"...... я чуть не обосрался от такой наглости. жгли всегда этих бедных ученых, а тут .... оказывается шо "бохдал". я не зря сравниваю комми с попами - такие же наглые, лживые, лицемерные.
это то же самое что прикрываться Микки Маусом - такой же, по сути аргумент)
а то что косят бабло со стада, это да, я завидую им....
нелепые камлания и топтания в платья = яхты, икра, джипы и прочие полезные вещи))
Мало просто плюсиков собрали мы тут, почти впервые перевесили активных верующих, это бы надо отпр....(падает на тарелку, а потом согласно закону сэра Ньютона)