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 Політика України, Суспільство
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Все про:церква (400) телебачення (395) Бородянський Володимир (76) Міністерство культури, молоді та спорту (23)

 Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури. ФОТО

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, яка досі діє з часів радянського режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури, молоді і спорту.

Відповідна пропозиція була озвучена на зустрічі міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського з релігійними діячами.

Бородянський запропонував членам Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щоквартально зустрічатися, а поправки до законопроєктів спільно напрацьовувати в форматі робочої групи. Серед перспективних напрямків співпраці він назвав співпрацю у сфері протидії домашньому насильству та соціального служіння релігійних організацій, зокрема в сфері ресоціалізації наркозалежних осіб.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, яка досі чинна з часів радянського режиму.

Релігійні діячі звернули увагу на необхідність захисту прав віруючих на окупованих українських територіях Криму і Донбасу, багато з яких страждають від релігійних переслідувань внаслідок російської агресії.

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Учасники зустрічі погодилися, що задля розвитку ефективної взаємодії з урядом важливим є відновлення міжвідомчої Комісії з питань реалізації прав релігійних організацій, утвореної при Кабінеті Міністрів України ще у 2008 році.

Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172220
 
 
 Топ коментарі
 
опыт рашки покоя не дает?
самое время в разгар кацапской агрессии дать канал еще и рпц.
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Категорично проти. Проте, як діють релігійні аферисти видно по каналу Відродження і Глас. Їх вже й так достатньо. Скільки ще люмпену мозки промивати. церква, туди йдуть молитися хто хоче.
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ну зеленских же обболванил избирателей и они его выбрали. делов то))))
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да они не посягают на твоих сватов и лигу смеха, не бойся, дурак-95
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ааа, я шось бачив шо Глібович на каналі має ролики про Чапліна, але не думав шо піп помер))
хоча:
1) здається шо він був опозиціонером до КірГуна
2) Сам Олександр Невзоров його дуже поважав
3) попа звісно вбили, хоча ще не знаю від чого окочурився цей чувак, але якщо перший пункт вірний, то 100% шо не Яхве взяй його "душу", а "допомогли"
4) Слово Алаху та його пророку Кетцалькоатлю, чи що там?
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Оце "номер"!!!... Як казав, у подібних випадках один мій знайомий, "Їб..лися гуси догори ногами...". Хоча, я не дивуюсь... В Росії і не таке бувало... Років зо два тому, здається, на Уралі, голова Спілки з боротьби за тверезий образ життя виявився власником цілої корпорації, що торгувала міцними алкогольними напоями... А у Красноярську, недавно, виявили порностудію, яка займалася дитячою порногафією. Одним з її співвласників виявився отримувач спеціального гранту президента Росії, з питань моралі і сім"ї...
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В Ухане начали строить вторую больницу на 1300 мест для больных коронавирусом. Строительство планируют завершить через полмесяца.
А так выглядит Богдановическая ЦРБ в Свердловской области. Здесь все очень обеспокоены "русофобией" Польши и "украинизацией" Украины.

Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 9717
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їм вірус "нє па чем", якщо самі є вірусами Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 234
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Теперь новинский добавит ещё один или несколько сепарских каналов.
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щоби "аум-сінрікьо РПЦ-ФСБ" ще й по тєлєку охмуряли, й так ватну популяцію малоросів???
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Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, который до сих пор действует со времен советского режима. Источник: https://censor.net.ua/p3172220\\\\\\\\\\\\

Катастрофически падают удои бабла со стада. Гораздо меньше стало.... верунов. Но создадим-ка ка-ка-нал православный, и сразу яхты купим - будь здоров.

Ребят, вот например стоит дом - и я говорю шо в нем есть розовый ослик Иа. Кто не верит - сжечь. И вот это то же самое, что я дам почитать комикс шо в доме ослик есть, что попы уныло пробубнят шо Земле 7000 лет Всеукраинский совет церквей предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 9147
Пожалуй, я буду "более лучше" прав чем бородатые "мужики" в платьях.))
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Станом на лютий 2019 року до складу ВРЦіРО входять 16 церков і релігійних організацій та 1 міжцерковна організація, серед яких православні, греко- і римо-католицькі, протестантські та євангельські церкви, а також юдейське та мусульманське релігійні об'єднання.Рада Церков представляє більше ніж 90 % усіх релігійних організацій України.[1]
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опыт рашки покоя не дает?
самое время в разгар кацапской агрессии дать канал еще и рпц.
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Украинская православная церковь Московского патриархата намерена открыть в Украине свой собственный телеканал. На это уже дал благословение митрополит Владимир, сообщает официальный сайт УПЦ МП.
По его данным, 24 января во время работы съезда Союза православных женщин Украины народный депутат Владимир Продивус заявил о передаче УПЦ МП телевизионного канала (лицензии на цифровое вещание).
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в связи с тем что ученные не так давно доказали, что эволюционирование из обезьяны в человека невозможно, как и превращение одного вида животных в другой (проще говоря воробей и через 100 тыс.лет не превратится в курицу)..., то да.... - пускай открывают..

Попробуем все сначала..

Дарвин был лох..., а Павлов садист.... - такое вот мое убеждение... Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 2605
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Исламские учёные, которые и что Земля плоская доказали? Что-то те учёные которые биологи ничего подобного не говорят вроде. Даже христиане, если иметь в виду католиков, признают Дарвина.
http://antropogenez.ru
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Ты бы сначала с трудами Дарвина ознакомился, а потом бы уже формировал свои убеждения. Дарвин не утверждал, что люди произошли от обезьян. Из его теорий следует то, что у людей и обезьян был общий предок. Попробуй все с начала.
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Зачем тратить время и ознакамливаться с теориями которые принципиально невозможно подтвердить експериментально? Тем более как можно на основании таких теорий формировать какието убеждения?
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В прошлом 1000летии теорию гравитационных волн описывались лишь в уравнениях. Многие ставили под сомнение теорию существования этого явления. В этом 1000летии благодаря развитию технического прогресса это явление было "экспериментально" зарегистрировано.
Что изучать и на основании чего формировать свои убеждения дело твое, ровно до того момента, пока ты не начинаешь унижать труды ученного на основании недостаточных знаний в области изучения его работы. Это либо самодурство, либо намеренное введение в заблуждение остальных. Неприлично...
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Самодурство)) Введение в заблуждение)) ЛОЛ Ну это, по моему, как раз про тех, кто везде навязывает в качестве научной истины неподтвержденную в ходе научного експеримента теорию)) Ради развлечения, как вы видите експеримент, который мог бы подтвердить её?
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Компьютерная модель на базе вычислительных ресурсов которые значительно превышают доступные на данный момент.
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Несмешно. В общем, это только теория. Но не для тех, кому она заменяет мировозрение, там все безнадежно
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"земле 7000 лет"
это все.
ты веришь в это? Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 8732
мы с тобой спорить не будем.(мы - это материалисты)
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Естественно вы не будете спорить)) Потому, что аргументов нету))
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ладно, постараюсь еще одну штуку сказать:

в Иудее, там всегда были восстания, и тупо по пустыне носились 5-10 тыщ здоровых быков и римляне такие: Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 9092 (римляне записывали буквально все!)
не говорю уже о "мертвые поднялись и ходили по городу"(а римляне в театре были?)

мужик, ну не спорь так униженно. у тя аргументы - "там написано", а у меня исторические записи, в коих нету ни единого упоминания об этих поистине взрывных событиях. Ноль, просто ноль. Как и твои тут наборы букв.
"аргументов у меня нету"? у тя туалетная бумага под боком? потому что тебе надо рулончика с два))
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Не заметил, что сейчас есть какой то запрет, а эта свобода вероисповедания чеснслово задолбала.
Если большинство христианских и мусульманских вероисповеданий как то слабо напрягают рядового обывателя, то попробовали бы вы жить рядом с какими не будь кришнаитам.
Такое впечатление, что тараканы и вши у них священные животные, не говоря об обычном бытовом жлобстве, когда они за пять лет не мыли ни разу общий коридор и не поменяли перегоревшую лампочку.
Ну и необходимо запретить эти сранные стеллажи сектантов на улицах.
Я имею право, что бы меня никто не хватал за рукава и не начинал агирировать по дороге в магазин и на работу.
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Воооттт! Вот оно спасение! Это именно то, чего нашему уставшему нариду нехватало на пути к успеху и процветанию! Дайош пост на законодательном уровне! Нарушение поста должно караться штрафом в 100000 минимальных зарплат Найема.
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Вы б суки не телеканалы создавали на пожертвования и не платя налоги а занялись благотворительностью взяли б детские дома и помогали б им раз некуда бабло девать
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Сколько ты, в прошлом году отдал на помощь детским домам? Мог бы не курить, не бухать, урезать отдых и отдать хотябы 200 гривен детям. Хоть 50 отдал?
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Он разве кричит о "смирении"? Он разве кричит(из джипа) о "скромности"?

Благодетель это есть, записывай: пришел, дал бабло в детдом, ушел.
А теперь мне докажи шо он так не сделал? А если и не сделал - его право, он не поп, читающий проповедки о скромности и отрастивший пузо как будто там 5 детей.
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Ты, Боря, без истерики вообще говорить можешь? Если ктото придет в детдом и скромно поможет, то как ты об этом узнаешь? А я, например, в связи с тем, что общаюсь с людьми, знаю тех, которые так и делают. И детей из детдомов воспитывают, тихонько так. Ты сам то, сколько пожертвовал на детдома?
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Не истерика, а возмущение.
Ибо "там наисано" шо грош цена тому иудею который подает пару монет жебраку, но так шоб все видели и еще кричит шо типо он благодетель.
ты апелируешь к писанине, я тебе просто напомнил что там накорябано.
и да, с этим я согласен, так как это приблизительно - если ты мужик, то не выбросишь мусор в парке, например.....
ээээ

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Ну... Вообщето я тебе простой вопрос задал и ни к чему не апеллирую. Ну тоесть и ты тоже, как и Сергей Сергеев 2561cfdd 0 пожертвовал. Обычный болтун. Понятно.
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чувак, если кто-то истинный верун, то он никогда те не скажет шо куда как сколько и когда пожертвовал.
кстати, атеисты и агностики жертвуют чаще, и не кричат об этом на каждом форуме Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 8994
кстати да, отвечу - я не жертвую, так как на пороге бедности, вот бабло будет - тогда просто скажу "а зачем вам это надо?"

помолись, возьми монету и попроси Яхве шоб 7 "орлов" или "решек", неважно - выпало...

смешно же, да? или у тя "вера" даже не с маковое, не то шо горчичное зерно? Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 1601
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Начни с себя сперва чем спрашивать и читай коментарий ниже
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Но это ведь тебе нужно было начать с себя перед тем, как предлагать комуто чемто заниматься. Тоесть ты ни копья не пожертвовал, но требуешь, чтобы это делали другие. Понятно.
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Категорично проти. Проте, як діють релігійні аферисти видно по каналу Відродження і Глас. Їх вже й так достатньо. Скільки ще люмпену мозки промивати. церква, туди йдуть молитися хто хоче.
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Это им не Путин случайно такую идею подкинул? РПЦ сейчас быстренько создаст свой диверсионный медийный центр у нас.
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Пусть попы бубнят свои сказки на своем ТВ за свои деньги. Никакой поддержки от государства. Полное налогообложение. Все религиозные передачи на государственных каналах телерадиовещания выпнуть на поповское ТВ после его запуска. Впрочем, для этого можно запуска и не ждать.
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Ну так они так и хотят, рассказывать о том, что считают важным на своих телеканалах за свои деньги. А по поводу налогообложения, ты знаешь вообще, что такое неприбыльная организация? Неприбыльные вообщето не только религиозные организации.
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Да ты сейчас усрешся в своих кометах что вы самая беднейшая организация и перебиваетесь с хлеба на воду что ездите на подводах и живете на то что бог подал .....типичный гундяй
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Ты позоришь гордое звание атеиста, таварисчь. Приведи свой лексикон и мысли в порядок - это диспут, а не подворотня.
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Вони що, сказилися? Раз держава від церкви відділена, то відділена... А то заб"ють людям мізки ще й у телевізорі своїм "срачем" міжконфесійним... У, "вгадайте з трьох разів", кому буде належать "ГОЛОВНИЙ" канал!!!Ні, не євреям - у них заборонена пропаганда іудаїзму... Так само, як і буддистам... Зате РПЦ - "розвернеться в усій красі...". І воно нам треба? Хто хоче з Богом поспілкуваться - хай молиться дома... Хто хоче поспілкуваться з "посередником" - попом, ксьондзом, патером чи пресвітером, та єдиновірцями - хай іде в храм...
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Так гундяевская шобла и подняла это вопрос когда Варфоломей напомнил Онуфрию о лишении титула Митрополита Киевского и всея Украины
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Вот и представь, ЧТО будет, когда 16 различных конфессий развернут "срач" на телеканалах... Если сделают единый телеканал, будут грызться из-за времени трансляции, если "каждому по каналу" - будут грызться из-за частот... О политической пропаганде я уже не говорю... Нам что, грызни политической, теперешней, мало, на телеканалах? "Ссут в уши" круглосуточно... Слава богу, нет этой "сцанины" на канале "Дискавери" и других, познавательных... Есть что посмотреть...
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бородатым, ряженым продавцам мистических услуг не хватает покупателей. нужна реклама на ТВ
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Хороший закон, отменять не нужно. Ну и вообще все бесовские изобретения нужно запретить использовать церквям, электричество, водопровод, канализацию и всякую электронику. Они же против них в свое время боролись.
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да ты что.... Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 9708
суперовски сказано!
У нас есть поп-бологгер, Александр Дедюхин. Знаешь что он высрал? ..... "бох дал нам мобильную связь"...... я чуть не обосрался от такой наглости. жгли всегда этих бедных ученых, а тут .... оказывается шо "бохдал". я не зря сравниваю комми с попами - такие же наглые, лживые, лицемерные.
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У этого гундяевского отродия в Украине нет ничего святого, прикрываясь богом его цель собрать как можно больше бабла и запудрить мозги рузьким миром вот их основная цель в Украине и многие на это ведутся
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прикрываясь богом\\\\\\\\\

это то же самое что прикрываться Микки Маусом - такой же, по сути аргумент)
а то что косят бабло со стада, это да, я завидую им....
нелепые камлания и топтания в платья = яхты, икра, джипы и прочие полезные вещи))
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А я предлагаю таким как ты на законодательном уровне запретить писать комментарии. Кто такие "они", когда "они" боролись и как относятся к тем, кто есть сейчас никому достэмэнно неведомо, но а вы, прямо сейчас, под каждым постом уже своей чушью просто запарили.
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Не знаю что там запретили, но у меня в кабеле штуки четыре проповедников...
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Комментатор(который не пишет комментариев) Святос, вы где?
Мало просто плюсиков собрали мы тут, почти впервые перевесили активных верующих, это бы надо отпр....(падает на тарелку, а потом согласно закону сэра Ньютона) Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 8978
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О,сказочные мошенники хотят уже свои гундяй-тв каналы ! Человечество как бы в 21 веке,а у нас религиозность растет ,синхронно с падением образованности!
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На меня тут наезжают иногда - "ти шо не за нашу церковь?" мол. Я говорю - это как кушать г..вно, но с добавлением меда и смеяться над кацапами, которые оное кушают без добавок. Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 5825
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