EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  3036  13
Все про:граната (509) Метрополітен (409) Нацполіція (8887) Харків (1605)

 Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Працівники відділу поліції в метрополітені виявили боєприпас у 39-річного жителя смт Васіщеве у вестибюлі станції метро "Площа Конституції".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до відділу поліції в метрополітені 27 січня близько 22:30.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Місце придбання і мета зберігання боєприпасів встановлюються. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо чоловіка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє пішоходів загинули в ДТП у Харкові, - поліція. ФОТО

Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172216
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ф1 , это очень серьезная вещь. Что за мода таскать в карманах что попало .
 показати весь коментар
 
Гранату можно использовать как брелоки для ключей Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9138
 показати весь коментар
 
...Синее небо над головой
Гранату отняли, вернули домой...

(с) Я убью тебя, лодочник
 показати весь коментар
 
И снова я с тем же вопросом, на который никто так и не дал ответ: когда это в Украине разрешили продажу гранат населению? Конечно, интересно узнать цены, точки, какие документы требуются для приобретения и требуются ли вообще - так, данный владелец явно прогулял курсы обращения с оружием - но самое главное, с каких пор гранаты в свободной продаже? И что случилось в данном случае, чувак забыл дома дозвил?

Кстати, 263 статью они могут себе в задницу засунуть. Она ссылается на закон об оружии, которого в Украине нет.
 показати весь коментар
 
во дебил-граната может поцарапать телефон в одном кармане
 показати весь коментар
 
 
эх! пуйлу в подарок вез ! и не довез .........
 показати весь коментар
 
обезьяна с гранатой..?- наступательной..- в наступление собиралась..
 показати весь коментар
 
наступальна то РГД, не пиши того, в чому геть не роздупяєшся!
 показати весь коментар
 
Как то загадочно на камеру еще и в рукавичках. Еще совсем недавно в метро Харькова милиция без камер, перчаток и какой либо надобности чистила карманы. Что нужно было сделать человеку, его задержали и начали выворачивать карманы.
 показати весь коментар
 
Еще одна обезьяна с гранатой, который точно так же как из категории "нерабов". желающих потаскать короткостволы с собой, подвергает опастности всех окружающих.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору