 Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вільне радіо.
Пес Капрал потрапив до українських військових близько 5 років тому. Відтоді він супроводжує бійців на бойові чергування і попереджає про небезпеку.
Кілька тижнів тому знайшли в чагарнику важко пораненим та скривавленим. Медик підрозділу надав йому першу допомогу, перев’язав та відправив чотирилапого в Торецьк. Але, за словами військових, ветеринари Торецька відмовились допомогти пораненому собаці. Тоді вирішили звернутися до військових медиків. Ті, побачивши важкий стан пса, почали надавати допомогу. Допомогло те, що одна з військових фельдшерів у минулому вивчала ветеринарію. Тоді вирішили звернутися до військових медиків. Медики підказали, що в Часів-Ярському військовому шпиталі одна з військових лікарок — Марія Щанкина — в минулому висококваліфікований ветеринар, яка до війни на Донбасі працювала в Київському зоопарку. Вже 5-й рік Марія знаходиться в зоні ООС і невдовзі закінчує службу за контрактом.
"Пацани розповідали, щось вибухнуло, але не надали цьому уваги — не подумали, що собака може підірватись. І він потім, бідолага, десь більше кілометру сам йшов. Він прийшов, впав, і реально його стан був тяжкий. У нього була страшна тахікардія, страшна задишка, слизові оболонки були ціанотичні — тобто він задихався, він вже майже конав" — розповіла Марія.
Діагноз, за словами ветеринарки, був такий: МВТ. Множинні торако-абдомінальні проникаючі поранення з численними осколками в грудній порожнині. Відкритий пневмоторакс зліва. Множинні переломи ребер. Проникаюче поранення черевної порожнини з евентерацію сальника. Множинні ушибленно рвані рани передніх лап.
"Під час надання допомоги Капралу у нього зупинилось дихання, йому проводили реанімаційні заходи. Я побачив, як медики рятують собаку, і зрозумів, що якщо не дай бог зі мною щось трапиться, ці люди мені не дадуть померти", — розповідає про той день боєць ЗСУ Віталій в коментарі Військовому телебаченню.
Но журналистика наша - совсем уж днище, никаких понятий о этике.
ДНИЩЕ.
кто вам это рассказал..?
Может быть неприятно или страшно..., но не этично - это бред...
Змістились рамки. Так, це погано, але така реальність...
подозреваю что еще в др. Риме так иногда говорили. просто "люди" - это в т.ч. россияне, а их уж вообще не хочется узнавать
рядом с бытовым ватным скотством и "нету разницы" или "я вас туда не посылала", присутствует невероятная сила духа, невероятные высоты человеческого сострадания, силы мужества и духовной стойкости..
А докторам айболитам низкий поклон , и дай вам Бог всего того хорошего , чего вам хочется !!!
хорошо наголосовали, что сказать ....
каждый должен понимать, если ты не убил россиянина, то
россиянин убъёт тебя и твою семью
Вы бы еще фото выздоравлеющего песика добавили,а то не понятно выжил ли.
И забрал бы его кто,ему уже там не место.
Не хотела смотреть,думала как на фото.
Такі бійця з того світа дістануть і на ноги поставлять