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 Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Важко пораненого пітбультерьєра на кличку "Капрал", який живе на позиціях одного з військових підрозділів на Донбасі, 5 годин оперували військові медики. УВАГА! Фото не рекомендується для перегляду особам що не досягли 18-річного віку, а також вагітним і людям з ослабленою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вільне радіо.

Пес Капрал потрапив до українських військових близько 5 років тому. Відтоді він супроводжує бійців на бойові чергування і попереджає про небезпеку.

Кілька тижнів тому знайшли в чагарнику важко пораненим та скривавленим. Медик підрозділу надав йому першу допомогу, перев’язав та відправив чотирилапого в Торецьк. Але, за словами військових, ветеринари Торецька відмовились допомогти пораненому собаці. Тоді вирішили звернутися до військових медиків. Ті, побачивши важкий стан пса, почали надавати допомогу. Допомогло те, що одна з військових фельдшерів у минулому вивчала ветеринарію. Тоді вирішили звернутися до військових медиків. Медики підказали, що в Часів-Ярському військовому шпиталі одна з військових лікарок — Марія Щанкина — в минулому висококваліфікований ветеринар, яка до війни на Донбасі працювала в Київському зоопарку. Вже 5-й рік Марія знаходиться в зоні ООС і невдовзі закінчує службу за контрактом.

Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 01

"Пацани розповідали, щось вибухнуло, але не надали цьому уваги — не подумали, що собака може підірватись. І він потім, бідолага, десь більше кілометру сам йшов. Він прийшов, впав, і реально його стан був тяжкий. У нього була страшна тахікардія, страшна задишка, слизові оболонки були ціанотичні — тобто він задихався, він вже майже конав" — розповіла Марія.

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Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 02

Діагноз, за ​​словами ветеринарки, був такий: МВТ. Множинні торако-абдомінальні проникаючі поранення з численними осколками в грудній порожнині. Відкритий пневмоторакс зліва. Множинні переломи ребер. Проникаюче поранення черевної порожнини з евентерацію сальника. Множинні ушибленно рвані рани передніх лап.

Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 03

"Під час надання допомоги Капралу у нього зупинилось дихання, йому проводили реанімаційні заходи. Я побачив, як медики рятують собаку, і зрозумів, що якщо не дай бог зі мною щось трапиться, ці люди мені не дадуть померти", — розповідає про той день боєць ЗСУ Віталій в коментарі Військовому телебаченню.

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Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 04
Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 05
Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 06
Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 03
Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин 08
Фото: Марія Щанкіна/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172210
 
   
 Топ коментарі
 
А наш зеленских 4 раза откосил от повесток... здоровья песику и выздоровления!!!
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А наш зеленских 4 раза откосил от повесток... здоровья песику и выздоровления!!!
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оо зеботик хозяина в обиду не даст, молодец, послушный песик, на косточку и иди в будку
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пять! один - за себя и четыре за зеленского.....
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Это все хорошо, я рад за собаку.
Но журналистика наша - совсем уж днище, никаких понятий о этике.
ДНИЩЕ.
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всех беременных и лиц не достигших 18 лет честно предупредили..., вы к какой категории себя относите?
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видеть разорванную плоть это не этично?
кто вам это рассказал..?
Может быть неприятно или страшно..., но не этично - это бред...
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Надо Зе почаще такие фотки показывать и на улицах ФОТКИ вешать тоже - пусть до зеленой плесени дойдет ЧТО ЭТО МОЖЕТ ОЖИДАТЬ КАЖДОГО
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Ну тебе это уже не поможет, хоть показывай эти фотки, хоть не показывай, ты уже давно интеллектуально и морально находишься на уровне канализации.
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Судя по всему ...ты в силу своего врожденного скудоумия слабо понимаешь значение слова "этика"...
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Поняття журналістської етики доволі розмите. У одних країнах фото операції визнають такими, що зашкодять людській психіці. У інших фото виконання смертного вироку вже стали буденністю. У нашій країні війна. Як вважаєте, це накладає свій відбиток, і чи зміщаються від цього рамки? Вся країна бачила відео розстрілу Майдану, вся країна бачила відео-фото знівечиних військових на полі бою. Сотні тисяч бачили це наочно перед собою.
Змістились рамки. Так, це погано, але така реальність...
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? что не так '? у нас как ьы война с расеей, вам как , нужны разорванные человеческие трупы ?
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Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки!
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эт цитата, которую вроде даже некто носитель характерных усов говорил.
подозреваю что еще в др. Риме так иногда говорили. просто "люди" - это в т.ч. россияне, а их уж вообще не хочется узнавать
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А я недолюблюю собак, мені краще коти. Собаки кидаються на колесо і гавкають на нього.
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що цікаво не всі. маю теорію що ця собака бачила як таким самим колесом іншу собаку розтерло об асфальт і тепер вважає їх загрозою.
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Ось такі люди повинні робити медичну політику в Україні а не то бидлото в міністерствах які замість спасіння людей в першу чергу вирішують заплатить чи не заплатить
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Виновата совдеповская ситема. Люди лишь приспосабливаются.
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Порода непонятная. Но ,что-то есть от ротвейлера. Форма головы,короткошерстность.Если перенял свойства этой породы,то это золото ,а не собака. Для меня ротвейлер всегда был не только лругом,но и членом семьи.Это больше чем собака. И не хочу обижать хозяев овчарок,питбулей и прочих бойцов - они не в такой мере привязаны,как ротвейлер к хозяину. Овчарка с хитрецой.Но ее можно смануть чужому. С ротвейлером такой номер не пройдет. Ему не нужны друзья.Это ревнивец до эгоизма к хозяину. Поэтому с ним не возможно иметь вторую собаку. Даже если та сильнее,рано или поздно пойдет на все ,чтобы ее уничтожить. Это плохо и хорошо. Такова ее суть. Но не пытайтесь заиметь ее тому,кому она не идет. Собака не для всех. Порода только для тех,кто умеет любить и сам любит быть любимым.
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Это они так думают. Сейчас пойди специально покупать питбуля и фиг купишь сразу. Подсовывают помеси и прочее. На фото "питбуль" сильно отличается от американских. Глянь фото с их сайтов.
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видать зацепила растяжку (может даже с приманкой). хорошо бы кинологам на волонтерских началах написать мануал как приучить собаку обходить стороной все что пахнет взрывчаткой.
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Судя по тому, что этот пес шел, с такими ранениями, целый километр, собака уникальная...Надеюсь, что поправится и проживет до конца свою благородную жизнь.
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какая разная Украина..
рядом с бытовым ватным скотством и "нету разницы" или "я вас туда не посылала", присутствует невероятная сила духа, невероятные высоты человеческого сострадания, силы мужества и духовной стойкости..
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Быстрейшего выздоравливание , и крепкого здоровья прекрасному собакину !!!
А докторам айболитам низкий поклон , и дай вам Бог всего того хорошего , чего вам хочется !!!
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Бедняга собакин... Очень хочу, чтобы встал на лапы и далее гонял кацапов! Ну а всем, кто спасал Капрала, великое спасибо!.. Знаете, есть такая поговорка. Единственное живое существо, которое при жизни видело Бога, это собака. Они настолько переданы нам, что мы не в праве быть равнодушными к ним.
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тем временем безвиз с парашей, а в Евросоюз вводят платный въезд,
хорошо наголосовали, что сказать ....
каждый должен понимать, если ты не убил россиянина, то
россиянин убъёт тебя и твою семью
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Собачке выздороветь, он тоже патриот Украины.
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Страшнее человека - зверя нет.
Вы бы еще фото выздоравлеющего песика добавили,а то не понятно выжил ли.
И забрал бы его кто,ему уже там не место.
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Так там на видео уже выздоровший Капральчик. Весь левый бок в шрамах.. Спасибо настоящим людям за этого удивительного пса
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спсб.
Не хотела смотреть,думала как на фото.
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когда читаеш такое, возрождается вера в людей. Дай Бог им здоровья!Все ето зачтется когда нибудь,чем позже, на Небесах. И собачке выздороветь и радовать людей.
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Молодці лікарі Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин - Цензор.НЕТ 3442
Такі бійця з того світа дістануть і на ноги поставлять
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Псу повезло: не повреждён ни один моторный нейрон, все мышцы работают.
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