 Військові лікарі на Донбасі врятували тяжко пораненого фронтового пса Капрала. Операція тривала 5 годин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вільне радіо.

Пес Капрал потрапив до українських військових близько 5 років тому. Відтоді він супроводжує бійців на бойові чергування і попереджає про небезпеку.

Кілька тижнів тому знайшли в чагарнику важко пораненим та скривавленим. Медик підрозділу надав йому першу допомогу, перев’язав та відправив чотирилапого в Торецьк. Але, за словами військових, ветеринари Торецька відмовились допомогти пораненому собаці. Тоді вирішили звернутися до військових медиків. Ті, побачивши важкий стан пса, почали надавати допомогу. Допомогло те, що одна з військових фельдшерів у минулому вивчала ветеринарію. Тоді вирішили звернутися до військових медиків. Медики підказали, що в Часів-Ярському військовому шпиталі одна з військових лікарок — Марія Щанкина — в минулому висококваліфікований ветеринар, яка до війни на Донбасі працювала в Київському зоопарку. Вже 5-й рік Марія знаходиться в зоні ООС і невдовзі закінчує службу за контрактом.

"Пацани розповідали, щось вибухнуло, але не надали цьому уваги — не подумали, що собака може підірватись. І він потім, бідолага, десь більше кілометру сам йшов. Він прийшов, впав, і реально його стан був тяжкий. У нього була страшна тахікардія, страшна задишка, слизові оболонки були ціанотичні — тобто він задихався, він вже майже конав" — розповіла Марія.

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Діагноз, за ​​словами ветеринарки, був такий: МВТ. Множинні торако-абдомінальні проникаючі поранення з численними осколками в грудній порожнині. Відкритий пневмоторакс зліва. Множинні переломи ребер. Проникаюче поранення черевної порожнини з евентерацію сальника. Множинні ушибленно рвані рани передніх лап.

"Під час надання допомоги Капралу у нього зупинилось дихання, йому проводили реанімаційні заходи. Я побачив, як медики рятують собаку, і зрозумів, що якщо не дай бог зі мною щось трапиться, ці люди мені не дадуть померти", — розповідає про той день боєць ЗСУ Віталій в коментарі Військовому телебаченню.

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Фото: Марія Щанкіна/Facebook