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 Політика України
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Все про:Брюссель (179) Порошенко (8176) Путін (5389)

 Путін має понести відповідальність за агресію проти України, не можна допустити його "детоксикації", - Порошенко в Брюсселі. ФОТО

Україна має забезпечити збереження євроінтеграційного вектору розвитку, і не можна допустити, щоб за розмовами про євроінтеграцію саботувався процес цих реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це в Брюсселі заявив п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"Ми будемо боротися за те, щоб європейський, євроінтеграційний, євроатлантичний трек був збережений. Бо інколи, на жаль, під час розмов, що всі нібито підтримують європейську інтеграцію, нічогісінько в цьому напрямку не робиться", – зауважив Порошенко.

"Ви пам’ятаєте про де-факто поразку України в ПАРЄ. Де фактично повернули Росію за бездіяльності окремих українців – у тому числі і з Міністерства закордонних справ. І на сьогодні нам доводиться воювати за те, щоб не визнати мандат Росії. Для того, щоб вона несла відповідальність. Бо не може бути так, коли Росія є країною-агресором і Рада Європи робить кроки, нібито нічого не трапилось", – зазначив Порошенко.

За його словами, не можна допустити "детоксикації" Путіна.

"Ми точно будемо робити все для того, щоб мотивувати Путіна припинити агресію проти нашої держави, щоб мотивувати Путіна відновити суверенітет і понести відповідну відповідальність за цю агресію", – підсумував Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко зустрівся з Туском: "висловлено побоювання з приводу спроб міжнародної реабілітації Путіна". ФОТО

Путін має понести відповідальність за агресію проти України, не можна допустити його детоксикації, - Порошенко в Брюсселі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172203
 
   
 Топ коментарі
 
Слова настоящего лидера государства, а не зеленой сопли, которая не может называть вещи своими именами!!!! Путин должен понести ответственность за агрессию против Украины, нельзя допустить его "детоксикации", - Порошенко в Брюсселе - Цензор.НЕТ 2868
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Боюсь что Президента у нас как раз и нет, есть какой то проходимец занимающий кресло Президента
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Слова настоящего лидера государства, а не зеленой сопли, которая не может называть вещи своими именами!!!! Путин должен понести ответственность за агрессию против Украины, нельзя допустить его "детоксикации", - Порошенко в Брюсселе - Цензор.НЕТ 2868
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На дуэль надо ещё вызвать Путена в фейсбуке. Скотынякой обозвать в твиттере.
Очень хорошо зайдёт!
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Почему же народ не ценит такого великого лидера, и его так позорно слили на выборах ?
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Рано чи пізно комусь все таки прийдеться повідомити Петру Олексійовичу, що Україна вже має президента.
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Боюсь что Президента у нас как раз и нет, есть какой то проходимец занимающий кресло Президента
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Україна точно має президента? Бо окрім єдинорогів і інвестнянь (корупціонерів-рішал) від нового , кхм, "президента", на міжнородній арені світ нічого не почув. Хоча ні... Воно ще ***** з новим роком поздоровило і ганебно, тмхцем літало в Оман на зустріч з ************ прихвостнями.
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И даже не в этом дело. пэпка - всем известный пустобол. Как и все софковые лидеры. Говорит одно, делает другое. Его надо игнорировать. "мотивировать *****"... Ну так и мотивировал бы все пять лет.
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Мордва, здесь водки нет, иди патрет ***** поцалуй
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Да ты, зависимый, про водку и кацапов строчишь здесь ежедневно. А мы об этом просто напросто не имеем мыслей. Вот так цапы и прокалываются. Они судят мир своими мерками: нажраться и лобызать *****. Отвянь, забулдыга.
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Помічник Путіна Сурков блокував будь-які рухи в переговорному процесі по Донбасу. Ймовірна його заміна заступником глави адміністрації президента Росії Козаком може додати динаміки переговорам. Головне, не потрапити на його гачки.
Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
До уваги: Ротація в оточенні Путіна: Кремль змінює курс щодо України? Путин должен понести ответственность за агрессию против Украины, нельзя допустить его "детоксикации", - Порошенко в Брюсселе - Цензор.НЕТ 9225 Ротація в оточенні Путіна: Кремль змінює курс щодо України?
Сурков будь-яких противник компромісів. Прихильник не стільки заморожування конфлікту на Донбасі, скільки його збереження. Виступав за те, щоб Україна надала широку автономію окупаційним формуванням на Донбасі під російським протекторатом. Можливо, прихід Козака додасть позитивну динаміку переговорам по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі,
- розповідає Володимир Фесенко.
Як зауважує політолог, у 2019 році результативно працювала переговорна зв'язка між помічником Зеленського Андрієм Єрмаком і Козаком. Вдалося двічі домовитися про обмін полоненими і політичними заручниками.
Довідка. 25 січня політолог, наближений до Владислава Суркова, повідомив, що останній залишив держслужбу "в зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі". За інформацією ЗМІ, на "українському напрямку" Суркова може замінити Дмитро Козак. Він раніше вже займався українським питанням. Зокрема, торік разом з помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком вони готували обмін полоненими.
"Але будь-які компроміси можуть бути з дозволу Путіна. Такої впевненості немає. Якщо він не піде на компроміси в питанні про передачу нам контролю над кордоном, по політичній частині мінських угод, то серйозних змін не відбудеться. Лише приватні домовленості про розведення військ, обмін полоненими. Можливо, вдасться вийти на зниження військової активності на Донбасі. Поки цього не сталося. А всі ключові проблеми залишаються не вирішеними", - наголошує експерт.
Читайте також: Чого Путін хоче від України: думка Сенцова
Фесенко підкреслює: Росія не збирається просто так нам повертати окуповані території. Козак відомий своїм планом по Молдові і Придністров'ю. Відіграв неабияку роль у вибудовуванні коаліції, яка забезпечила трансформацію влади в Молдові. В результаті посилилися позиції проросійського президента Додона і ослабли проєвропейські сили.
Формальна конструктивність Козака може створити для нас проблеми. Важливо, не потрапити на його гачки. Він може запропонувати свій варіант. Треба дивитися, наскільки це прийнятно для України,
- зазначає Фесенко.
Що відомо про Владислава Суркова? Владислав Сурков займався українським питання ще з виборів 2004 року. З 2013 року він відповідав за відносини Російської Федирації з Україною. Російського політика називають ідеологом проекту "Новоросія", який включав в себе анексію південно-східних регіонів України і Криму. Офіцер спецназу ГРУ Генштабу РФ Ігор Гіркін Стрєлков у 2014 році визнавав, що за діями бойовиків і приїжджих росіян на Донбасі стоїть Владислав Сурков.
https://24tv.ua/mozhlive_zvilnennya_pomichnika_putina_prichini_i_naslidki_n1270446
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Аорошенко вместо Клоуна жопу рвет, пока Клоун ездит по ушам евреям как его дедушка спасся закосил (косить это у них семейное) от холокоста
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Петя только языком чесать и умеет. Потому и получил заслуженного пинка под зад.
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А что вас не устраивает?! На фотке он сидит
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Порошенко должен сидеть и будет сидеть! В кресле Президента Украины. Уже скоро.
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***** твое место на политической свалке. твое время прошло
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Да ***** твоему на всех свалках прогулы ставят
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А де Пристайко (чи як там того з МЗС?), де ЗЕ? Це їхня робота! Що робить власник компанії, працівник якої не справляється зі своєю роботою? Звільняє такого "рукожопа ледащого" нафіг! Але вони зробили все, щоб унеможливити звільнення президента в цивілізований спосіб - президент в нас захищений більш, ніж Конституція! Тому є тіко 2 треки (як казав бубочка): 1 - воно саме, як і обіцяло, пише заяву на звільнення. 2 - новий Майдан і воно зі своєю кодлою заздрить янеовощу... Моє ІМХО таке.
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Вот вы где все!))
Это же вчерашняя фотка. Или у Петра решили больше не заморачиваться? Теперь будет одна фотка а комментов под ней на неделю.)) Кончились в европе желающие позироваеть?
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в тебе і мізків нема. І не стільки тому, що зебіл (а це загальний ваш діагноз); а й тому, що алегорію не тямиш. Це навіть не твої особисті проблеми; це - загальна характеристика зебілізму.
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Ну то поясни алігорію! Не любиш Петра- зебіл? В світі сім мільярдів людей. Більшість навіть не чули про такого. Покажеш його фотку, скажуть гидкенький. Зебіли?
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Скажи порохобот, кто по вашей квалификационной шкале те люди, которые и Петра считают мерзавцем и от Зеленского не фанатеют. Полузебилы? Таких ведь очень много.
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всі ви зебіли. Принаймі, в моїй кластфікації
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Я вижу, что ваш вороватый хозяин не в состоянии понять, что орава порохоботов, которые поливают грязью всех, кто не голосовал за него на выборах, никак не повышает его и без того низкий рейтинг.
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Я не хтів Зеленського в президенти. Але ви мене змусили його обрати. Зрозуміло ж було, що Петро не пройде. Навіщо пхали його у другий тур? Ви зебіли?
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называю "полушишечниками", то одной стороны примут, то с другой - главное на полшишечки же! Это паства не имеющая собственного мнения, откуда подует туда и понесет - перекати поле, бурьян, полынь, мусор.
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Даже сложно придумать что-то более глупое. Порохоботы, почему за пять лет при власти вашего любимого барыги не был принят нормальный закон о рынке земли?
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Жалкое зрелище. Планшет с речью, тортик рашэн, водичка на будун. )))
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"Вы помните о де-факто поражении Украины в ПАСЕ. Где фактически вернули Россию при бездействии отдельных украинцев.." - возвращение российской делегации в ПАСЕ - это результат провальной дипломатии самого Порошенка и его команды. И решение об этом возвращении было принято еще тогда, когда на президентском посту в Украине был Порошенко. Так что барыга в очередной раз лжет и лицемерит.
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Мы всегда будем помнить, что твоё пукин-*****, иди закинься боярой
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Что, все та же глупая песенка "вы - агент Кремля"?
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Почему нет видео этих важных встреч?! Желательно со звуком. Никто не задумывался? Два телеканала в кармане! То с Меркель встреча, то с Туском дискуссия... Фотка и короткий коммент. Это от скромности?
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Тому, що наразі, П. Порошенко лише лідер партії, а не чиновник держапарату!
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Когда от гидранта услышим подобное?а не обе стороны должны перестать стрелять,мы хотим мира и быстрее закончить войну,делая такие перлы Зебил отбеливает Пуйла,он тут не причем а мол у нас внутренний конфликт
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в сотый раз играть по кругу одно и то же - це признак истинной святости
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Дев'ятий місяць Україна без президента.
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Якщо Порох був такий поганий чому при ньому за 5 років не відміняли субсидії,
не брали з людей за транспортування газу,
не кодували українські канали,
не лякали масовим звільненням вчителів.
Не здали позиції на фронті,
не обмежували свободу слова???
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Че дергаться у нас Россией мир жвачка пускай снимают, а Порошенко в тюрьму за то что идет против народа)) (БЕЕЕЕ)
https://static.ohotniki.ru/upload/ohotniki/475/c2/36/91/DETAIL_PICTURE_511470_73965129.jpg
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