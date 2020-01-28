 Путін має понести відповідальність за агресію проти України, не можна допустити його "детоксикації", - Порошенко в Брюсселі. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це в Брюсселі заявив п'ятий Президент України Петро Порошенко.
"Ми будемо боротися за те, щоб європейський, євроінтеграційний, євроатлантичний трек був збережений. Бо інколи, на жаль, під час розмов, що всі нібито підтримують європейську інтеграцію, нічогісінько в цьому напрямку не робиться", – зауважив Порошенко.
"Ви пам’ятаєте про де-факто поразку України в ПАРЄ. Де фактично повернули Росію за бездіяльності окремих українців – у тому числі і з Міністерства закордонних справ. І на сьогодні нам доводиться воювати за те, щоб не визнати мандат Росії. Для того, щоб вона несла відповідальність. Бо не може бути так, коли Росія є країною-агресором і Рада Європи робить кроки, нібито нічого не трапилось", – зазначив Порошенко.
За його словами, не можна допустити "детоксикації" Путіна.
"Ми точно будемо робити все для того, щоб мотивувати Путіна припинити агресію проти нашої держави, щоб мотивувати Путіна відновити суверенітет і понести відповідну відповідальність за цю агресію", – підсумував Порошенко.
Очень хорошо зайдёт!
Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
До уваги: Ротація в оточенні Путіна: Кремль змінює курс щодо України? Ротація в оточенні Путіна: Кремль змінює курс щодо України?
Сурков будь-яких противник компромісів. Прихильник не стільки заморожування конфлікту на Донбасі, скільки його збереження. Виступав за те, щоб Україна надала широку автономію окупаційним формуванням на Донбасі під російським протекторатом. Можливо, прихід Козака додасть позитивну динаміку переговорам по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі,
- розповідає Володимир Фесенко.
Як зауважує політолог, у 2019 році результативно працювала переговорна зв'язка між помічником Зеленського Андрієм Єрмаком і Козаком. Вдалося двічі домовитися про обмін полоненими і політичними заручниками.
Довідка. 25 січня політолог, наближений до Владислава Суркова, повідомив, що останній залишив держслужбу "в зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі". За інформацією ЗМІ, на "українському напрямку" Суркова може замінити Дмитро Козак. Він раніше вже займався українським питанням. Зокрема, торік разом з помічником Президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком вони готували обмін полоненими.
"Але будь-які компроміси можуть бути з дозволу Путіна. Такої впевненості немає. Якщо він не піде на компроміси в питанні про передачу нам контролю над кордоном, по політичній частині мінських угод, то серйозних змін не відбудеться. Лише приватні домовленості про розведення військ, обмін полоненими. Можливо, вдасться вийти на зниження військової активності на Донбасі. Поки цього не сталося. А всі ключові проблеми залишаються не вирішеними", - наголошує експерт.
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Фесенко підкреслює: Росія не збирається просто так нам повертати окуповані території. Козак відомий своїм планом по Молдові і Придністров'ю. Відіграв неабияку роль у вибудовуванні коаліції, яка забезпечила трансформацію влади в Молдові. В результаті посилилися позиції проросійського президента Додона і ослабли проєвропейські сили.
Формальна конструктивність Козака може створити для нас проблеми. Важливо, не потрапити на його гачки. Він може запропонувати свій варіант. Треба дивитися, наскільки це прийнятно для України,
- зазначає Фесенко.
Що відомо про Владислава Суркова? Владислав Сурков займався українським питання ще з виборів 2004 року. З 2013 року він відповідав за відносини Російської Федирації з Україною. Російського політика називають ідеологом проекту "Новоросія", який включав в себе анексію південно-східних регіонів України і Криму. Офіцер спецназу ГРУ Генштабу РФ Ігор Гіркін Стрєлков у 2014 році визнавав, що за діями бойовиків і приїжджих росіян на Донбасі стоїть Владислав Сурков.
https://24tv.ua/mozhlive_zvilnennya_pomichnika_putina_prichini_i_naslidki_n1270446
спассязакосил (косить это у них семейное) от холокоста
но пэдрошенко должен сидеть
Это же вчерашняя фотка. Или у Петра решили больше не заморачиваться? Теперь будет одна фотка а комментов под ней на неделю.)) Кончились в европе желающие позироваеть?
не брали з людей за транспортування газу,
не кодували українські канали,
не лякали масовим звільненням вчителів.
Не здали позиції на фронті,
не обмежували свободу слова???
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