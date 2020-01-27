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 Двоє пішоходів загинули в ДТП у Харкові, - поліція. ФОТО

Поліцейські встановлюють обставини ДТП зі смертельними наслідками.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Одна аварія сталася 27 січня близько 18:00 на трасі Харків-Сімферополь при в'їзді в місто Мерефа. На місці поліцейські встановили, що 42-річний водій KIA допустив наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в невстановленому місці. 64-річний чоловік зазнав травм, несумісних із життям.

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Харківського відділу поліції, вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Двоє пішоходів загинули в ДТП у Харкові, - поліція 01

Також повідомляється, що 27 січня о 17:50 на проспекті Тракторобудівників трамвай №23 скоїв наїзд на невстановленого пішохода, якому на вигляд 40-50 років.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група і патрульна поліція.

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Інформацію внесено до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію цього факту за Кримінальним кодексом України. Всі обставини події та особа загиблого встановлюються.

Двоє пішоходів загинули в ДТП у Харкові, - поліція 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172173
 
 
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А в Хельсинки за прошедший год ни одного ДТП со Смертельным исходом.
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Господа!
Есть и положительное. Есть свет в конце тоннеля.
Похоже, ЗЕканомика таки накрылась - и мучаться под властью зеленой чумы осталось недолго.
Шикардос:
"Бюджет по состоянию на сегодня выполнен на 44% от январского плана (и так заниженного вдвое относительно "жирных" месяцев). Еще 4 дня - налоговый период, и что-то подтянут. Но по таможне (дающей треть бюджета) налоги платятся относительно постоянно, без периодов, а там всего 47%"
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Зараз на Слабоді слова зелені іканамісти всєя Галактики розповідають як вони пабідят фсю іканоміку.
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Таки хорошо, что у меня тут, на якоре- видео не открывается. Я бы наверняка- остервенел!
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Верховный суд оправдал женщину, раздавившую человека автомобилем, так как она не умела им управлять.
Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины постановил, что можно ехать за рулем автомобиля, но при этом не управлять им.
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Также сообщается, что 27 января в 17:50 у на проспекте Тракторостроителей трамвай №23 совершил наезд на неустановленного пешехода, которому на вид 40-50 лет.

...маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе.
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Дико, что у нас люди попадают под трамвай. В Праге в историческом центре море людей туристами просто кишит, но никто под трамвай не попадает. Просто все переходят улицы на пешеходном переходе и не прутся на красный.
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А у нас... Голова - прочь! Правая нога - хрусть, пополам! Левая - хрусть, пополам! Вот до чего эти трамваи доводят! ...нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!
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