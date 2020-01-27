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 Події, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (2732) трамвай (66)

 Під час руху у трамвая в Києві відвалилися колеса. ФОТОрепортаж

Інцидент стався 27 січня на перехресті вулиць Сабурова та Закревського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ Оперативний.

Внаслідок події на цій ділянці рух трамваїв було заблоковано.

На місці аварії працювала ремонтна бригада, також до місця аварії прибув автокран.

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Під час руху у трамвая в Києві відвалилися колеса 01

Під час руху у трамвая в Києві відвалилися колеса 02
Під час руху у трамвая в Києві відвалилися колеса 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172170
 
   
 Топ коментарі
 
Во время движения у трамвая в Киеве отвалились колеса - Цензор.НЕТ 9599 щас приварят... - и еще 50 лет легко..
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Хорошо что Порох больше не Президент, а то сейчас две трети комментов были бы с Лахты: "всё развалил, колёса украдены" и т.д.
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Надёжная техника. Лет 50-60-т проработала.
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И передние и задние,куча электроники.
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Електроніки? Тиристорні інвертори які постійно зудять?
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Трамвай дальше не идёт и пассажиров не берёт!

Интенсивное движенье
и от рельсов расширенья
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Бы ещё нашего презедента не знаешь! Під час руху у трамвая в Києві відвалилися колеса - Цензор.НЕТ 1395
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Похоже, что вы угадали! Правда, в новости выше...
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А выше, там о двух бывших пешеходах. Один из них... ну, вы поняли.
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Ааа, нашла. Бедолаги.
Та это не я угадала, просто Булгаков - вечен.
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Это так. По крайней мере, новости о том, что кому-то на голову свалился кирпич- я так пока и не прочитал...
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- Кирпич ни с того ни с сего, - внушительно перебил неизвестный, - никому и никогда на голову не свалится.
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У 60-тх роках була така пісенька:
"Вот трамвай на рельсах встал
Под трамвай грузин попал.
Евреи! Евреи! Кругом одни евреи!"
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Не в курсе, может ишак посещал трамвайное депо с визитом?
Під час руху у трамвая в Києві відвалилися колеса - Цензор.НЕТ 9004
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Знайдено на полонинах інтернету:

Какой-то шпион из Ирана
Выпил всю воду из крана.
Проклятый шпион!
Видимо, он
Был не совсем из Ирана...
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Колёса целёхонькие - стоят в полном комплекте тут как тут - никуда они не "отвалились".
Это трамвай от них отвалился.
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На фото европейская столица 2020год)
Обратите внимание на новейший нано трамвай и такой же новейший кран)))
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Величайшему лидеру современности нет никакого дела до киевских трамваев, - он занят переходом мировой экономики на новый технологический уклад.
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