 Під час руху у трамвая в Києві відвалилися колеса. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ Оперативний.

Внаслідок події на цій ділянці рух трамваїв було заблоковано.

На місці аварії працювала ремонтна бригада, також до місця аварії прибув автокран.

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