 Під час руху у трамвая в Києві відвалилися колеса. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ Оперативний.
Внаслідок події на цій ділянці рух трамваїв було заблоковано.
На місці аварії працювала ремонтна бригада, також до місця аварії прибув автокран.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київ Оперативний.
Внаслідок події на цій ділянці рух трамваїв було заблоковано.
На місці аварії працювала ремонтна бригада, також до місця аварії прибув автокран.
Интенсивное движенье
и от рельсов расширенья
Та это не я угадала, просто Булгаков - вечен.
"Вот трамвай на рельсах встал
Под трамвай грузин попал.
Евреи! Евреи! Кругом одни евреи!"
Какой-то шпион из Ирана
Выпил всю воду из крана.
Проклятый шпион!
Видимо, он
Был не совсем из Ирана...
Это трамвай от них отвалился.
Обратите внимание на новейший нано трамвай и такой же новейший кран)))