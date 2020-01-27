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Все про:звільнення (761) реформи (1632) Рябошапка Руслан (257) Офіс генерального прокурора (51)

 Генпрокурор Рябошапка звільнив на підставі не того закону військового прокурора Приймачка, який розслідував захоплення Криму, - адвокат Франчук. ДОКУМЕНТ

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив військового прокурора Вадима Приймачка, який вів справу Януковича і розслідував захоплення Криму, а також заочно був арештований в Росії.

Про це в Facebook написав адвокат Олександр Франчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Вадим Приймачок склав усі тести на профпридатність, проте його звільнили.

До посту додається наказ про звільнення за підписом Рябошапки. Зазначені в документі причини дивують адвоката.

Так, Приймачка звільняють у запас за одним з підпунктів статті 26 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (у зв'язку зі скороченням штату або проведенням організаційних заходів), а також наказ міністра оборони від 27 грудня 2019 року №732. Однак закон "Про прокуратуру" "однозначно визначає, що звільнення з адміністративних посад прокурора" можливо тільки на підставі цього закону. Крім того, вказує Франчук, міністр оборони "ніякого стосунку до прийняття і звільнення прокурорів не має".

Адвокат також нагадує, що законом "Про прокуратуру" передбачено, що генпрокурор може звільняти прокурорів тільки з Офісу генпрокурора, а не з військової прокуратури.

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Він повідомляє, що законність наказу визначить суд: "Якщо суд скаже, що це наказ правильний - то я кину адвокатуру та піду в перехід з баяном співати пісні".

Франчук називає Приймачка унікальним прокурором:

- який розслідував і направив справу по Януковичу до суду, Це він порушував і розслідував проти багатьох генералів і офіцерів РФ кримінальні справи за ведення війни проти України;
- це проти нього в РФ порушено кримінальну справу за ці його законні дії як прокурора;

- він займався питаннями безлічі зниклих людей;

- отримав від міністра оборони нагородний пістолет;

- за 5 років війни отримав безліч подяк і грамот від МВС, командування АТО і ООС;

- їздить на 16-річному джипі, "який більше ремонтується, ніж їздить".

"Якщо таке чудить Генеральний прокурор, то це означає, що ми в катастрофічному піке", - вважає адвокат.

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Генпрокурор Рябошапка звільнив на підставі не того закону військового прокурора Приймачка, який розслідував захоплення Криму, - адвокат Франчук 01
Генпрокурор Рябошапка звільнив на підставі не того закону військового прокурора Приймачка, який розслідував захоплення Криму, - адвокат Франчук 02

Нагадаємо, в липні 2017 року Басманний райсуд Москви заочно заарештував українських прокурора Руслана Кравченка і слідчого Вадима Пріймачка в зв'язку з кримінальним переслідуванням громадянина РФ - командувача Чорноморським флотом РФ, адмірала Олександра Вітка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172116
 
 
 Топ коментарі
 
соломоновы птенцы тихим сапом с помощью хуцпы выжигают все украинское, национальное, патриотичное...
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Адвокаты в своем репертуаре -- прямо приймачка незаменимый . Такой же вымогатель и взяточник как все прокурорские !!! Пистолет подогнали -- на пенсию пусть отдохнет Генпрокурор Рябошапка уволил военного прокурора Приймачка на основании того закона, - адвокат Франчук - Цензор.НЕТ 1257
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Плохо быть идиотом. Но тебе - нормалек. Может, факты приведешь о его вымогательствах и взятках?
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це не ідіот; це - як мінімум, зебіл. А то й сепар, касап, провокатор пригожинський...
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В 2013 году, когда началась Революция достоинства, он работал в прокуратуре Волынской области. В Луцке люди вышли на улицы - это был в основном мирный протест, но часть протестующих ворвались в госучреждения. Из Генпрокуратуры пришли указания их задержать. Приймачок вел несколько дел активистов, в том числе двух человек, которых считали организаторами Луцкого Майдана
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Обвинение представлял Вадим Приймачок.
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Он вел дела против Януковоща и парашкиных недоофицеров, его заочно арестовала недопрокуратура мокшандии - это характеризует его как честного и принципиального прокурора. А ты, брехло, безосновательно назвало его взяточником.
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и шо, кого то посадили? или ты согласно выпавшей из трусов методички звиздишь, а кремлевский?
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я про дела Майдановцев в Луцке, не подумайте что про дела януковоща
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А как надо было поступить, если кто-то ворвался в госучреждения? Это был 2013 год.
И ещё. Когда убили нацгвардейцев возле Рады в 2015 году это был - мирный процесс или кто-то под шумок решил устроить провокацию? После этого случая, когда трясли всех мирно-протестующих разули зраду против Порошенко...
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соломоновы птенцы тихим сапом с помощью хуцпы выжигают все украинское, национальное, патриотичное...
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Якщо суд винесе постанову поновити прокурора Приймачка В.В. на посаді на посаді то бажано щоб виплати за вимушені прогули рябошапка виплатив зі своєї кишені. Генпрокурор Рябошапка уволил расследовавшего захват Крыма военного прокурора Приймачка на основании не того закона, - адвокат Франчук - Цензор.НЕТ 7565
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портновські суди першої/другої інстанції прийматимуть лише заздалегідь відомомі ухвали/рішення. Сподіваюсь, не потрібно пояснювати, які.
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П"ять років була влада "патріотів".Чому вона не посадила портнова і не замінила продажних суддів якими зараз керує портнов? Хто заважав,і чому на портновуа не5ма жодної карної справи і його виправдали у Е.С.. А також чому та влада керувала так,що виборці більше не довірили їй країну?
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що ти пояснюєш тому, для кого "для друзей все, для врагов беспредел"???
Тарас Чорновіл в таких випадках завжди пригадує свою розмову з Портновим, як той йому говорив щось на зразок, мовляв, "коли ми захочимо вас посадити, то посадимо по бєспрєдєлу, а ви за нами з нашим КПК будете за нами по Європах ганятися". - https://twitter.com/dimo4ki/status/1156120557806661632
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непонятно, чому адміни пояснення serh-а зносять... Тільки тому що пояснює правду і спростовує зеьільну брехню?
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Мене це не цікавить а якщо тобі треба якісь пояснення то всі питання до адмінів,з якого боку тут я.?
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Адвокаты януковоча "выигрывают" конкурсы в ГБР а тех кто собирал улики против кацапни увольняют. Доборолась ...ять Украина...
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Якщо в нього лише "19 неповних років служби" - то хлопця звільнили зовсім без пенсії, нема мінімально хоча би 20-ти років вислуги (для повної пенсії потрібно 25 років).
Це - портновсько-зебільна розправа над тими, хто боровся за ідеали Майдану Гідності (і навіть в прокуратурі є такі герої).
73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом!
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8% песів забезпечили 12% зажопників і пропхнули у раду мертвепута,бо крали так що люди ладні були сатану обрати,аби не свинарчуків.
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От я не розумію: вони там всі такі юристи? Юрист Гончарук, подає заяву на звільнення юристу Зеленьскому і той приймає її на розгляд (повне незнання законів). Цей юрист, якщо вірити адвокату, використовує той закон, який йому вигідно, а не той, що треба... Мабудь, для таких правознавців тре вводить новий термін: замість слова "юрист" використовувати "дзюрист". Так як вони дзюрчать на закони навіть овощ не дзюрчав Генпрокурор Рябошапка уволил расследовавшего захват Крыма военного прокурора Приймачка на основании не того закона, - адвокат Франчук - Цензор.НЕТ 9666
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А основной причиной увольнения является отказ Приймачка В.В. платить дань ОПГ (читать - new оберпрокулолу).
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Ещё одно доказательство, что у власти сейчас антимайдан.
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Кинути адвокатуру і піти з баяном у перехід співати пісні це авангардізм.
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