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Все про:Маріуполь (619) СБУ (5064) тероризм (2149) Донбас (13117) Торецьк (73)

 Терориста "ДНР", який брав участь в обстрілі Торецька, затримано в Маріуполі, - СБУ. ФОТО

У районі проведення операції Об'єднаних сил співробітники Служби безпеки України затримали терориста "ДНР", який протягом двох років обстрілював позиції українських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що із початком збройної агресії РФ проти України мешканець Горлівки приєднався до проросійських терористів. Як стрілець-гранатометник він входив до так званого "1 армійського корпусу ДНР" та брав активну участь у боях поблизу Горлівки у напрямку Торецька та вів обстріли з позицій "Шанхай" та "6\7".

У 2016 році після  поранення в голову чоловік був комісований.

Шукаючи роботу, в кінці 2019 він прибув до Маріуполя, де його затримали правоохоронці.

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В рамках відкритого кримінального провадження затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Терориста ДНР, який брав участь в обстрілі Торецька, затримано в Маріуполі, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172113
 
   
 Топ коментарі
 
Снова рыло замазанное... Та шо ж такое?
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Ст111

1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
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по другому низя. тамжынашилюди - онизамыр.
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Почему импотенты судят сепаров которые убивали и калечили Украинцев судят по такой статье ? у свинорылых сразу бы 20 отгреб !!! Какого хрена у нас так судят -- там ст 111 в легкую Террорист "ДНР", участвовавший в обстрелах Торецка, задержан в Мариуполе, - СБУ - Цензор.НЕТ 180
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Ст111

1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
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он его не только поймёт и простит, он готов его даже наградить, да вот народ не поймёт...
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Война - войной, а как жрать захотел - приперся в Свободную Украину!
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За колбаской из мяса...
Потому что в ДНР только ростовские колбаски из акрила.
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Есть там в РНБО еще места? Подходящий кадр...
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Каменяр
@hu_lviv
·
52 хв

В Києві бойовик днр стріляв в поліцейського. Його заарештовано.

Теж мені проблему знайшли. Через півроку приїде стріляти знову, але вже з гранатометом.
Буде гатити по всім навколо.

Зеля виміняє за якогось таксиста-баригу, або пенсіонерку-розвідницю.
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Блин, ну все тут такие умные собрались. Вот просто интересно, хоть у кого-нибудь здесь есть намек в голове на реальный план по возвращению оккупированных территорий? Или их отдать и забыть надо? Если все же возвращать, то с людьми, или без? Если с людьми, то тогда как в Германии - там те кто был в тюрьмах за прозападные взгляды и те, кто в Штази служил живут в одной стране. Им приходится это делать. А если без людей возвращать - то куда их деть и причем так, чтобы Украину потом не обвинили в геноциде и не ввели санкции покруче, чем к рашке и чтобы после этого мы не оказались в жо...е, похуже чем в этой самой рашке? Я охреневаю от того, какие здесь великие политики с геостратегическими языками собрались! Языком поляпать -нефиг делать, а вот подумать!!!
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Усьо.. десь на Криму, ФСБ вже ловлять хохла із нашим паспортом, на обмін...
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Знаешь когда у нас нация сложится, когда такие как ты перестанут украинцев хохлами называть!
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И правильно меняют! Все гавно нужно скорее туда отправить, чтобы они там жралиэту самую ростовскую колбаску, а не на шее у налогоплательщиков Украины сидели и за мои же бабки баланду здесь жрали! Пусть как пауки в банке там сами друг друга пережрут!
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