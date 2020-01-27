 Терориста "ДНР", який брав участь в обстрілі Торецька, затримано в Маріуполі, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що із початком збройної агресії РФ проти України мешканець Горлівки приєднався до проросійських терористів. Як стрілець-гранатометник він входив до так званого "1 армійського корпусу ДНР" та брав активну участь у боях поблизу Горлівки у напрямку Торецька та вів обстріли з позицій "Шанхай" та "6\7".
У 2016 році після поранення в голову чоловік був комісований.
Шукаючи роботу, в кінці 2019 він прибув до Маріуполя, де його затримали правоохоронці.
В рамках відкритого кримінального провадження затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
1. Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
Потому что в ДНР только ростовские колбаски из акрила.
Каменяр
@hu_lviv
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52 хв
В Києві бойовик днр стріляв в поліцейського. Його заарештовано.
Теж мені проблему знайшли. Через півроку приїде стріляти знову, але вже з гранатометом.
Буде гатити по всім навколо.
Зеля виміняє за якогось таксиста-баригу, або пенсіонерку-розвідницю.