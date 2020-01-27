EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  9726  51
Все про:Київ (6866) Нацполіція (8880) найманці РФ (980)

 Правоохоронці затримали найманця РФ, який стріляв у поліцейських у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У столиці правоохоронці затримали найманця РФ, командира розвідки незаконного збройного формування "Оплот", який у ніч із 24 на 25 січня поранив поліцейського.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що в ніч із 24-го на 25-те січня 2020 року в одному із закладів відпочинку міста поза службою, у цивільному одязі, без зброї перебували дільничні офіцери поліції. До них підійшов невідомий та почав провокувати конфлікт, нецензурно лаючись, а потім запропонував продовжити з’ясовувати стосунки на вулиці. На відео з камери спостереження видно чоловіка, який, очікуючи на своїх опонентів, зарядив зброю", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали найманця РФ, який стріляв у поліцейських у Києві 01

Однак зловмисник продовжив конфлікт лайкою, а потім дістав з кишені пістолет, направив його на одного з офіцерів поліції та здійснив постріл, але сталася осічка. Тоді нападник вистрелив у груди другому поліцейському. У момент, коли дільничний офіцер нахилився над пораненим колегою, стрілець приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок. Але і цього разу зброя дала збій. Після цього зловмисник покинув місце події.

Правоохоронці з'ясували, що вогнепального поранення зазнав 25-річний дільничний офіцер поліції Деснянського управління поліції. Поліцейські встановили свідків події та зібрали відео з камер спостереження.

Правоохоронці затримали найманця РФ, який стріляв у поліцейських у Києві 02

"Особу стрільця швидко встановили. Ним виявився 36-річний раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини уродженець Донецької області. Відповідно до інформації на сайті "Миротворець", чоловік проходив службу у незаконних збройних формуваннях так званої "ДНР", є командиром розвідки підрозділу "ОПЛОТ", брав участь у боях під Дебальцевим та Іловайськом", - з'ясували в поліції.

Незабаром у Києві правоохоронці затримали зловмисника, йому оголошено про підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він затриманий у порядку ст.208 КПК України.

Своєю чергою поранений офіцер поліції прооперований і перебуває під наглядом лікарів, стан його здоров'я задовільний.

Правоохоронці затримали найманця РФ, який стріляв у поліцейських у Києві 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено, найманці РФ здійснили 12 обстрілів на Донбасі, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172073
 
 
 Топ коментарі
 
какая разніца, все равно обменяют на таксиста с лугандонии
 показати весь коментар
 
Выстрелить полицейскому в грудь - это "хулиганство"?
В штатах за один этот эпизод - 30 лет бы получил...
 показати весь коментар
 
Последнее менялово - это и было открытое приглашение сепарне шмалять на улицах украинских городов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
какая разніца, все равно обменяют на таксиста с лугандонии
 показати весь коментар
 
 
Последнее менялово - это и было открытое приглашение сепарне шмалять на улицах украинских городов.
 показати весь коментар
 
 
баньдюков обменяли на таксистов и праституток, военных и политических там было два десятка.
 показати весь коментар
 
 
ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

.
.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
 показати весь коментар
 
 
Все верно.
Когда сперва воевал против Украины, потом чудом не убил двух полицейских из огнестрельного оружия - а всего лишь тяжело ранив одного, тебе предъявляют подозрение (которое еще и не подтвердится) в "хулиганке".
Впрочем, какая, собственно, разница...
 показати весь коментар
 
 
а зачем же ты из кожи лез, чтобы выбрали именно такую власть ?
 показати весь коментар
 
 
Ви голосували проти/не за/не голосовал/какая разніца - Порошенка?
 показати весь коментар
 
Но на видео к статье, где показаны кадры, когда он стрелял в полицейских, какая-то полная херня.
Что за васыли?
 показати весь коментар
 
Посольство «ДНР» еще не выразило протест?
 показати весь коментар
 
 
Выстрелить полицейскому в грудь - это "хулиганство"?
В штатах за один этот эпизод - 30 лет бы получил...
 показати весь коментар
 
 
Це тому, що дивним дл, зеленої влади чином диверсент виявився не правочюсєком, не бійцем АТО і навіть не волонтером.
 показати весь коментар
 
 
Ну, у нас, вообще, после 14-го года можно убивать полицейских и даже ответсвенности не нести. Не был бы он боевиком сепаров - кто знает, может, вообще б под личное обязательство отпустили.
 показати весь коментар
 
хороші в нас участкові, мирні, добродушні, молодець авакав! по них стріляють зброя дає осічки, вони схиляються над пораненим, а по них знову стріляють, дивно, як гнилозубий кацап їм всім по черзі димохід не прочистив, вони напевно б йому запальничками підсвічували( ганьба і сором, таким офіцерам!
 показати весь коментар
 
 
читать дальше заголовка не пробовал? Они были не на службе и без оружия.
 показати весь коментар
 
Может и бухали, но землячка твоего-вооруженного террориста надо было повесить за кишки на фонарном столбе прямо на месте. А тебя поставить охранять труп боевика от собак и крыс.
 показати весь коментар
 
Тобто по Києву вештається буховая мразота, яка служила в розвідці "оплоту", стріляла по наших воїнах, потім якимось чином потрапила на мирну територію і ще мала нахабство стріляти по людях?
А якщо б це були не поліцейські, а звичані громадяни, хто так ловив би цього покидька?
І ще, не розумію, яку статтю йому інкримінують - *********?!!!
А де 263, чи в нього зброя легальна?
А де стаття за тероризм за службу у НЗФ?!!
 показати весь коментар
 
 
сивоха отмажет, он же с даунбаса, в Киеве заблудился с горя напился и выразил протест.
 показати весь коментар
 
 
Поменяют. И даже без суда. В лучшем случае сокамерники в СИЗО ему на память отобьют почки. На следствие, суд, наказание рассчитывать нечего, включат в списки на обмен и в результате оно покажет средний палец, возьмет в руки автомат и снова пойдет резать и стрелять
 показати весь коментар
 
 
Хулиганство ??? Вы блин мусора вообще с головой не дружите !!! Покушение и измена == это минимум 15 !!! Какая хулиганка !!!
 показати весь коментар
 
 
Отлично работают наши силовики , Правоохранители задержали наемника РФ, который стрелял в полицейских в Киеве - Цензор.НЕТ 4755пока их не начинают валить ,даже сраку от стула не оторвут ...
 показати весь коментар
 
 
КАК ??? ПОЧЕМУ ???? Я НЕ ПОНИМАЮ??? - стрелок приставил к его голове пистолет и снова нажал на спусковой крючок в момент, когда участковый офицер склонился над раненым коллегой, которому он выстрелил в грудь - ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 (***********) Уголовного кодекса УкраиныИсточник. Походу даже полиция перестала себя уважать. кто-то может это объяснить?
 показати весь коментар
 
 
у подозреваемого очень серьёзное смягчающее обстоятельство - он против Украины воевал.

Сейчас так модно.
 показати весь коментар
 
 
Судя по всему СБУ совершенно не работает, каким образом бандит и государственный преступник, о котором все известно из Миротворца, совершенно свободно шлялся по Киеву и еще, почему объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) УКУ, когда это 348 или в крайнем случае 115.
 показати весь коментар
 
 
мало того что эта шваль спокойно с оружием ошивается в Киеве
мало того ,что стреляет в человека (даже опустим должности)
так это еще и просто... "хулиганка" ?
нет слов...
 показати весь коментар
 
 
дякую, дуже дякую Зеленскому, за те, що напустив цю наволоч внутрь України
 показати весь коментар
 
 
Та то всё уйня шо он дырявый сепар,208 хулиганочка зарулит,ведь он покоцал убуханых мусаров,а это главнее. Странно что ещё Украина не развалилась с таким народцем.
 показати весь коментар
 
 
Вопрос первый.Как попал в Украину этот крендель.
Вопрос второй.Почему после того как весь мир признал агресию кацапии против Украины у нас до сих пор не закрыты с агрессором границы.
 показати весь коментар
 
 
Двое полицейских(!) не смогли завалить этого дистрофана???
 показати весь коментар
 
Тепер авакоексперди поводять його на ланцюгу навколо пітєйного завєдєнія і депортують в лугандон
 показати весь коментар
 
 
нічо.. Скоро і цю паскуду бубочка обміняє. З ****** же ж домовився.
 показати весь коментар
 
 
Тю, подумал, что это имеет отношение к Майдану и удивился, почему не грузин, а кацап.
А это - пьяные разборки в кабаке!
Нафига о них писать вообще?
 показати весь коментар
 
 
За самоотверженность, мужество, героизм распи...яйство, дебилизм эти два придурка будут представлены Аваковым к наградам и очередным званиям.
 показати весь коментар
 
 
Это бинго. Фсбшные выродки шастают спокойно и стреляют , явно с целью завладения табельным оружием . Спасибо мирному плану зебилов
 показати весь коментар
 
 
Якійсь СЮР... що, "заслужений" терорист-зрадник, робе у столиці.... може приїхав влаштовуватись у СБУ чи ГУР або за посвідченням УБД??
 показати весь коментар
 
 
Сивоха ему как раз пенсию вез, а его задержали... ну как так можно епт...
 показати весь коментар
 
 
Такі факти приховувати треба.А то, виходить, після 18.00. карета перетворюється на гарбуз, а поліцейські на попелюшок. Казка. А поліцейський, виходить, тільки і думає, що у разі рекошету кулі від його голови, не дай боже, постраждає злочинець.РЕФОРМА!
 показати весь коментар
 
правоохранители задержали злоумышленника, ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины Источник: https://censor.net.ua/p3172073
мусора совсем с катушек съехали???
какое нафиг хулиганство(((
тут,только, статья умышленное убийство
 показати весь коментар
 
Ну что сказать сепары в Киеве стреляют по украинским полицейским !!!! вопрос могут простые граждане быть в безопасности ?! Да нужно больше отводить войска и больше КПП , что бы было больше сепаров на свободной Украине Правоохоронці затримали найманця РФ, який стріляв у поліцейських у Києві - Цензор.НЕТ 7745
Задолбала уже эта дебильная политика по умиротворению агрессора !!! всё это может очень плохо кончится!
 показати весь коментар
 
причём тут Зеленский ? Разве он виноват что в стране 73 % населения деградировало ниже плинтуса и проголосовало за него ? Он пошутил , зачем быдло за него голосовало ? И быдло должно и обязательно будет платит кровью за то как оно голосовало ! Аминь
 показати весь коментар
 
стрельба в грудь и голову (осечка) єто хулиганка по-новому?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору