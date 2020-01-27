 Правоохоронці затримали найманця РФ, який стріляв у поліцейських у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що в ніч із 24-го на 25-те січня 2020 року в одному із закладів відпочинку міста поза службою, у цивільному одязі, без зброї перебували дільничні офіцери поліції. До них підійшов невідомий та почав провокувати конфлікт, нецензурно лаючись, а потім запропонував продовжити з’ясовувати стосунки на вулиці. На відео з камери спостереження видно чоловіка, який, очікуючи на своїх опонентів, зарядив зброю", - йдеться в повідомленні.
Однак зловмисник продовжив конфлікт лайкою, а потім дістав з кишені пістолет, направив його на одного з офіцерів поліції та здійснив постріл, але сталася осічка. Тоді нападник вистрелив у груди другому поліцейському. У момент, коли дільничний офіцер нахилився над пораненим колегою, стрілець приставив до його голови пістолет і знову натиснув на спусковий гачок. Але і цього разу зброя дала збій. Після цього зловмисник покинув місце події.
Правоохоронці з'ясували, що вогнепального поранення зазнав 25-річний дільничний офіцер поліції Деснянського управління поліції. Поліцейські встановили свідків події та зібрали відео з камер спостереження.
"Особу стрільця швидко встановили. Ним виявився 36-річний раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини уродженець Донецької області. Відповідно до інформації на сайті "Миротворець", чоловік проходив службу у незаконних збройних формуваннях так званої "ДНР", є командиром розвідки підрозділу "ОПЛОТ", брав участь у боях під Дебальцевим та Іловайськом", - з'ясували в поліції.
Незабаром у Києві правоохоронці затримали зловмисника, йому оголошено про підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу він затриманий у порядку ст.208 КПК України.
Своєю чергою поранений офіцер поліції прооперований і перебуває під наглядом лікарів, стан його здоров'я задовільний.
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это ФАНТАССТИКА !- --
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https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0
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.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
Когда сперва воевал против Украины, потом чудом не убил двух полицейских из огнестрельного оружия - а всего лишь тяжело ранив одного, тебе предъявляют подозрение (которое еще и не подтвердится) в "хулиганке".
Впрочем, какая, собственно, разница...
Что за васыли?
В штатах за один этот эпизод - 30 лет бы получил...
А якщо б це були не поліцейські, а звичані громадяни, хто так ловив би цього покидька?
І ще, не розумію, яку статтю йому інкримінують - *********?!!!
А де 263, чи в нього зброя легальна?
А де стаття за тероризм за службу у НЗФ?!!
Сейчас так модно.
мало того ,что стреляет в человека (даже опустим должности)
так это еще и просто... "хулиганка" ?
нет слов...
Вопрос второй.Почему после того как весь мир признал агресию кацапии против Украины у нас до сих пор не закрыты с агрессором границы.
А это - пьяные разборки в кабаке!
Нафига о них писать вообще?
мусора совсем с катушек съехали???
какое нафиг хулиганство(((
тут,только, статья умышленное убийство
Задолбала уже эта дебильная политика по умиротворению агрессора !!! всё это может очень плохо кончится!