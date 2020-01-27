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Все про:здирство (169) громадські організації (65) Чернігівщина (385)

 Глава громадської організації Чернігівщини вимагав 500 тис. грн у підприємця, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала в Києві голову однієї з громадських організацій Чернігівщини за вимагання грошей із комерсантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що чоловік вимагав 500 тис. грн з підприємця. За цю суму він обіцяв нібито "вирішити" питання з чиновниками ГУ ДФС у Чернігівській області за вплив на результати досудового розслідування на користь комерсанта.

Правоохоронці затримали голову в одному з ресторанів у центрі Києва під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 240 тис. грн.

Триває досудове слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі відбуваються відповідні заходи для притягнення до кримінальної відповідальності інших фігурантів провадження.

Також читайте: Патрульний у Києві вимагав 150 тисяч доларів, його затримало ДБР. ФОТОрепортаж

Глава громадської організації Чернігівщини вимагав 500 тис. грн у підприємця, - СБУ 01
Глава громадської організації Чернігівщини вимагав 500 тис. грн у підприємця, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172068
 
 
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В СИЗО с арестом всего майна -- без залогов и поручителей Глава общественной организации Черниговщины вымогал 500 тыс. грн у предпринимателя, - СБУ - Цензор.НЕТ 5537
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Кто убил главу общественной организации?
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В СИЗО с арестом всего майна -- без залогов и поручителей
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Кто убил главу общественной организации?
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Тепер цей голова буде мити " общесвенние параши ".😁🥶🤗. І такого урода не шкода.
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