 Глава громадської організації Чернігівщини вимагав 500 тис. грн у підприємця, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що чоловік вимагав 500 тис. грн з підприємця. За цю суму він обіцяв нібито "вирішити" питання з чиновниками ГУ ДФС у Чернігівській області за вплив на результати досудового розслідування на користь комерсанта.

Правоохоронці затримали голову в одному з ресторанів у центрі Києва під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 240 тис. грн.

Триває досудове слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі відбуваються відповідні заходи для притягнення до кримінальної відповідальності інших фігурантів провадження.

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