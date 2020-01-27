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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ПАРЄ (618) Мережко (6)

 Нардепа від СН Мережка обрали віцепрезидентом ПАРЄ. ФОТО

Члена української делегації, народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Мережка обрали віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомила у Facebook нардепка, заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Члена української делегації, представника "Слуги народу" Олександра Мережка обрано віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи!.. Посада віцепрезидента є надзвичайно відповідальною, адже він за необхідності може підмінити Президента та головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах (якщо не бере в них участі як доповідач). Також віцепрезидент автоматично входить до складу Бюро, яке керує роботою Асамблеї шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, що заслуговують бути висвітленими у доповідях. Вся делегація вітає та підтримує Олександра Мережка. Бажаємо нашому колезі успіхів!" - розповіла вона.

Також читайте: Повноваження російської делегації в ПАРЄ оскаржили

Нардепа від СН Мережка обрали віцепрезидентом ПАРЄ 01
Нардепа від СН Мережка обрали віцепрезидентом ПАРЄ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172061
 
   
 Топ коментарі
 
А чому не Яременка? Він би там всім розповів, що таке табу.
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блін, я його впізнав
це ця гнида їздила на кацапоїдні гавнашоу обсирати Україну
капець
нічого, зелена шмаркля, ще поквитаємось за знищення моєї країни
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Нардепи від СН такі самі як і нардепи Держ. Думи РФ = вороги України
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А чому не Яременка? Він би там всім розповів, що таке табу.
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Хто знає щось про Мережка??? Він щось тямить в закордонних справах???
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Ця істота вважає винною у голодоморі саме Україну.
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Ну что сказать...... Судя по тому, что есть в Сети, довольно известный юрист-международник, очень толково лажает винторогую Педирацию в ее имперских замашках. Стоит на позициях европейской либеральной демократии. Не боится называть вещи своими именами, чем сильно раздражает ура-поцреотов, особенно ряженых националистов, тех которые путают здоровый национализм с нацистским шовинизмом. Короче, фигура весьма типичная для европейского политикума, но абсолютно не подходящая для постсовкового бандустана.
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А ще він - агент кримля!
Де вас ідіотів вирощують?
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Хотів тобі подякувати, але після "Де вас ідіотів вирощують?", можу тебе тільки послати!!! тИ що знаєш кожного нового депутата???, знаєш кожного біографію??? даю 100% гарантію що ні, тому не треба з себе робити "всезнающого" а просто вести діалог, і головне бути вихованою людиною!!! Щасти!
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Російсько-грузинську війну трактує як грузинську агресію, вважає сепаратистський уряд Південної Осетії легітимним. «Режим Саакашвілі», на його думку, має «імперську сутність». Вважає, що Україна повинна визнати легітимність відділення Косова, Південної Осетії і Абхазії

але
Є автором численних статей на тему агресії Росії проти України, досліджує її з точки зору міжнародного права. Обґрунтовує право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного в рамках України[9]. Проводить критичний аналіз аргументації російських юристів-міжнародників і показує злочинний характер анексії Криму Росією

що в нього в макитрі робиться
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Ппц! Короче как и все зеленые шмаркли, сепар и любитель *****.
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У статті «Хто відповідальний за Голодомор в Україні» («Кто несет ответственность за Голодомор?», 18 січня 2007 року) стверджує, що матеріальне та моральне відшкодування жертвам Голодомору та їхнім нащадкам має покрити Україна.
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И что? Конкретней можно?
Медведчук тоже как бы *украинец*!
С 1972 по 1978 год учился на юридическом факультете Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко[10]. Во время учёбы на юридическом факультете - один из руководителей комсомольского оперативного отряда добровольной народной дружины.

В 1973 году с двумя соратниками по добровольной народной дружине был обвинён в нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему и приговором народного суда Ленинского района города Киева в апреле 1974 года приговорён к лишению свободы сроком до двух лет. Но в июне того же года судебная коллегия по уголовным делам Киевского горсуда отменила приговор, отправив дело на доследование. В ноябре 1974 года уголовное дело в отношении Медведчука и его «сообщников» было прекращено, а сам он был не только оправдан, но и восстановлен в вузе, откуда его исключили по представлению и. о. декана юрфака[10].

В 1978-1989 годах - адвокат Киевской городской коллегии адвокатов. В 1979 году был адвокатом репрессированного поэта Юрия Литвина, а в начале 1980-х - поэта Василия Стуса. В последнем слове на суде Юрий Литвин 17 декабря 1979 года так охарактеризовал работу Медведчука в качестве адвоката: «Пассивность моего адвоката Медведчука в защите обусловлена не его профессиональным профанством, а теми указаниями, которые он получил сверху, и подчинённостью: он не смеет раскрывать механизм осуществлённой против меня провокации»[11]. Оба подзащитных Виктора Медведчука получили обвинительные приговоры и умерли в тюремном заключении[10].
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Юрист-міжнародник володіє трьома квартирами: двома в Києві (одна з них у спільній власності з матір'ю) і однією в Польщі. Нерухомість за кордоном у Олександра Мережка з'явилася в 2012 році. Квартиру в сорок два квадратних метрів він придбав за сімсот сорок чотири тисячі гривень.У банку у Олександра Мережка зберігається триста шістдесят одна тисяча польських злотих та триста вісімдесят дев'ять тисяч індійських рупій. Готівковими коштами юрист задекларував сім тисяч доларів.https://politeka.net/uk/person/1051757-aleksandr-merezhko-jekspert-komandy-ze-kotoryj-budet-********-v-zhizn-jelektronnoe-pravitelstvo
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он спец по 95 кварталу, писал тексты и речёвки.
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Будем посмотреть...уж сильно много у этого персонажа спорного даже в официальной истории. А ещё есть " Скелеты в шкафу" !
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сподіваюсь, він допоможе відбілити Росію, бо нашо ще слузі народу така посада?
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- Скажите, это вас вселили в квартиру Фёдор Палыча Саблина?
- Нас!
- Боже, пропал дом. Что будет с паровым отоплением!
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Нардепи від СН такі самі як і нардепи Держ. Думи РФ = вороги України
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слугам Мародёра привет....как ОНО жить тварями?
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Ну все, Мережко сьогодні виставляє. Усім винен.
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блін, я його впізнав
це ця гнида їздила на кацапоїдні гавнашоу обсирати Україну
капець
нічого, зелена шмаркля, ще поквитаємось за знищення моєї країни
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Порохожопы продолжают тут гадить......
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Зеленожопы продолжают тут гадить и уничтожать Украину!
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Зебили , ну что я писал ? Цемаха России выставит как свидетеля против Украины? А вы писали , что он уже мёртв ? Хахаха

В России ждут от Европейского суда по правам человека ответа по вопросу обеспечительных мер в отношении Владимира Цемаха, заявил адвокат Анатолий Кучерена. В Нидерландах Цемаха считают ценным свидетелем по делу о Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, сбитом над Донбассом в 2014 году.
В 2014 году Владимир Цемах находился в Донбассе, служил на стороне самопровозглашенной Донецкой республики. В Амстердаме считают, что он может пролить свет на трагедию с пассажирским лайнером.
В июне 2019 года Цемаха похитили на территории ДНР и вывезли на Украину. В начале сентября его вместе с журналистом Кириллом Вышинским освободили в рамках обмена между Москвой и Киевом.
Как рассказал телеканалу "Россия 24" Анатолий Кучерена, в ноябре он по просьбе Владимира Цемаха направил в Страсбургский суд жалобу и заявление об обеспечительных мерах.
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"Что касается обеспечительных мер, то мы считаем, что они должны быть введены немедленно, поскольку человек находится в опасности. Предыдущие действия, которые были совершены против него, были устрашающие, они были шокирующие. Колоть какие-то уколы, превращать человека в овощ и при этом передвигать его куда-то - это, конечно, для любого человека страх. Поэтому, здесь очень важно, чтобы эти обеспечительные меры как можно быстрее были приняты", - пояснил Анатолий Кучерена.
Адвокат выразил надежду, что Страсбургский суд получит от Нидерландов и Украины объяснения по тем фактам, которые изложены в заявлении Цемаха.
Ранее Цемах рассказал журналистам, что после похищения украинскими спецслужбами он неоднократно подвергся пыткам.
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Ребята,может кто знает закодировали ли украинские телеканалы.Я по совету этих телеканалов подготовился к кодировке зарание и развернул параболу на 75-тый и 90-тий градусы из свободнодоступными кацапскими телеканалами.
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С таким же успехом можно было вицепрезом ПАСЕ кацапа выбрать.
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У Президента ПАСЕ предусмотрено 20(!) Вице-президентов. На сегодняшний день их вроде 18.
Так... для общего развития. Как свидетелям зрады, так и глашатаям перемог.)
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