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 Воїн 28-ї ОМБр Євген Щуренко загинув 26 січня на Донбасі. ФОТО

Учора, 26 січня, в районі міста Красногорівка Донецької області від смертельних поранень, зазнаних під час обстрілу наших позицій, загинув Євген Валерійович Щуренко, 1978 року народження, мешканець міста Кілія Одеської області, солдат, механік-водій 28-ї окремої механізованої бригади.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив волонтер "Книги Пам'яті полегих за Україну" Святослав Смук, передає Цензор.НЕТ.

"Солдат, механік-водій 28-ї ОМБр Євген Щуренко з м. Кілія (Одеська область) загинув учора, 26 січня, під час ранкового обстрілу позицій ЗСУ поблизу м. Красногорівка на Донеччині. Сьогодні йому б виповнилось 42 роки. Вічна пам’ять…", - йдеться в повідомленні волонтера.

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Як повідомили в командуванні частини, машину Щуренка обстріляли зі станкового протитанкового гранатомета СПГ-9, пише Думська.

Інформацію про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

Воїн 28-ї ОМБр Євген Щуренко загинув 26 січня на Донбасі 01
Воїн 28-ї ОМБр Євген Щуренко загинув 26 січня на Донбасі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172021
 
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