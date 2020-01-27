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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:банкнота (9) НБУ (510)

 Нацбанк презентував оновлену 200-гривневу банкноту з удосконаленою системою захисту. ВIДЕО

Нацбанк представив нову банкноту номіналом 200 гривень, які планується ввести в обіг з 25 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як повідомили в НБУ, за дизайном вона наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень. На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В`їзної башти Луцького замку. Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився – 75 x 148 мм. Кольорова гама та сама.

Зазначається, що захист нової банкноти 200 гривень порівняно з банкнотою зразка 2007 року удосконалено.

Нацбанк презентував оновлену 200-гривневу банкноту з удосконаленою системою захисту 01

Зокрема, банкнота має кілька нових інноваційних елементів захисту. Так, повертаючи банкноту в руках, легко перевірити її сучасний елемент захисту - оптично змінний елемент SPARK, який має поступово змінювати колір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ планує випустити 5 млн банкнот номіналом у 1000 гривень

Ще один інноваційний елемент захисту - "віконна" захисна стрічка. Ця частково введена в товщу паперу полімерна стрічка містить цифрове зображення номіналу банкноти і тризуба - малого державного герба України. Якщо змінювати кут нахилу банкноти, спостерігається кінетичний ефект - змінюється напрямок руху її фонового зображення.

Нацбанк презентував оновлену 200-гривневу банкноту з удосконаленою системою захисту 02
Фото: сайт НБУ

Також покращено рельєфність елементів друку, зокрема елементу для людей з вадами зору. Змінено і вдосконалено ультрафіолетовий і інфрачервоний захист; серійний номер чорного кольору виконано шрифтом зі змінною висотою знаків і розташовано вертикально уздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Крім того, зазначається, що станом на 01.10.2019 кількість банкнот номіналом 200 гривень в обігу становила 632 500 000 штук (близько 22,5% від загальної кількості банкнот у готівковому обігу).

У Нацбанку також наголосили, що банкноти тієї ж вартості 2007 та 2019 років перебуватимуть в обігу одночасно, а новими банкнотами замінюватимуть зношені купюри, таким чином, нових 200-гривневих банкнот в обігу ставатиме дедалі більше.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172013
 
   
 Топ коментарі
 
Предлагаю такими купюрами зебилам выдавать заработную плату Нацбанк презентовал обновленную 200-гривневую банкноту с усовершенствованной системой защиты - Цензор.НЕТ 1636
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Там має бути 95 грн і Вечірній квартал на фоні. і щоб за таку купюру якраз можна було на нього сходити.
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Предлагаю такими купюрами зебилам выдавать заработную плату
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Так вони, пока при владі, візьмуть та на бакси в нацбанку поміняють А нам потім знову паски треба підтягувати...
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Судя по твоему тупому комментарию ты неудачник по жизни ))))
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Судячи по твоєму тупому ніку, ти дебільний зелелайножуй.
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Так зелёные любые вновь наштампованные гривни на валюту и поменяют...для того и курс доллара понижали!!!!Помнится Янукович со своими голубыми тоже маялся такой же хренью...курс доллара искуственно держал на отметке 8 и штамповал гривневую макулатуру!Правда сегодняшные власти оказались хитрее и заявляют что они не просто штампуют гривневую макулатуру,а обновляют денежный "гардероб"!!!!)))
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Рейтинг Порошенко упал ниже плинтуса! Ви це зробили разом, порохоботы! ))))
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А зачем ему рейтинг? Он же не президент. А вот с рейтингом Зели - беда! Приближается, как ты выразился, к плинтусу
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Там має бути 95 грн і Вечірній квартал на фоні. і щоб за таку купюру якраз можна було на нього сходити.
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А на обратной стороне здание отеля в Омане и рояль
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вот не хотят думать на перед. Надо было не 200 а 2000 писать, тогда бы был толк, а так - пустая трата бюджетных средств.
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согласен, сейчас нужно таких три фантика чтоб что то на ужин купить.
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А вы только с самыми крупными купюрами в кошельке ходите? А сдачу дарите продавцам?
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Симпатична банкнота. Мені подобається
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В принципі, кардинального редизайну ніт. А так 200-гривнева купюра теж подобається Нацбанк презентував оновлену 200-гривневу банкноту з удосконаленою системою захисту - Цензор.НЕТ 6459
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тут є така залежність, що чим більше таких купюр в кишені, тим більше вони подобаються))
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