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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6863) Міністерство культури (174) пожежа (2003) ДСНС (2245) Міністерство культури, молоді та спорту (20)

 Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж (оновлено)

27 січня о 10:14 в Шевченківському районі столиці по вул. Івана Франка 19, в 3-поверховому будинку на 3-му поверсі Міністерства культури виникло задимлення, в результаті загоряння в підвальному приміщенні будівлі.

Проводилась евакуація людей, повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Від ДСНС залучено 30 чол. і 10 од. техніки. Займання виникло в підвальному приміщенні будівлі.

Об 11:03 пожежу в підвальному приміщенні будівлі Міністерства культури локалізовано на площі 30 м. кв. Попередньо постраждалих немає. Роботи з евакуації людей завершені.

"Прибувши на місце події, перші пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву. Через сильне задимлення проводиться евакуація людей. В ході розвідки врятовані 2 людини з третього поверху за допомогою автодрабини, ще 2 - сходовими клітками. Об 11:03 пожежа площею 30 м кв. локалізована. Ліквідація пожежі триває", - розповіли в Київському управлінні ДСНС.

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"Поки ніяких подробиць немає. Дійсно, сталася пожежа, на місці працюють наші підрозділи. Людей евакуювали з третього поверху. Попередньо, займання сталося в підвальному приміщенні", - розповіла в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" начальник сектору зі зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Києва Світлана Водолага.

"Пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - повідомили пізніше в ДСНС.

Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 01
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 02
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 03
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 04
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 05
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 06
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 07
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 08
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 09
Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172012
 
 
 Топ коментарі
 
Малороси почали знищувати нашу культуру.
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старая схема уничтожения кому-то нужных/ненужных документов
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о как клятые барыги крали! - загляденье.
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А ну все конец "историчесой памяти" о дружбе двух славяниских стан. Да о документах времен Майдана не забудьте.
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Малороси почали знищувати нашу культуру.
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Для того, чтобы у тебя что-то зачистить, нужно, чтобы у тебя это что-то было.
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автопожарки новые, техника новая, форма пожарных новая, даже квадрокоптер есть..
рад за наше ГСЧС!
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о как клятые барыги крали! - загляденье.
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старая схема уничтожения кому-то нужных/ненужных документов
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а можно еще все что осталось загрузить в машину, а потом ее угонят.
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теперь там будут размещаться архивные сценарии квартала и сватов.
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та ну... они под шедевры кабинеты освободят...а в сыром подвале пусть другие чахнут
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Москалі знищують українські архіви,як і раніше знищували рукописи,літописи,мапи,щоб залишити українців без культурної спадщини,історії того фундаменту на якому базується національна держава.
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сдаётся мне, что это не москали, а местные малороссы.
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Ну що я можу сказати? Зеленський палить українські архіви.
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- Алло, это прачечная?
-Х*ячечная! Это - министерство культуры
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Палили ведомости министра и замов на премии и надбавки....
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Та да,на Франко все очень пожаро опастно.
Еще на Пирогова,Хмельницкого.
Вообще центр Киева последнее время очень пожаро опастный.
Такое впечатление,что Киевом прават Геростраты,или еще какие то .....сты.
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