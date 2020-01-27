 Пожежу в будівлі Мінкульту локалізовано: горять архівні приміщення, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж (оновлено)

Проводилась евакуація людей, повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Від ДСНС залучено 30 чол. і 10 од. техніки. Займання виникло в підвальному приміщенні будівлі.

Об 11:03 пожежу в підвальному приміщенні будівлі Міністерства культури локалізовано на площі 30 м. кв. Попередньо постраждалих немає. Роботи з евакуації людей завершені.

"Прибувши на місце події, перші пожежно-рятувальні підрозділи встановили, що пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву. Через сильне задимлення проводиться евакуація людей. В ході розвідки врятовані 2 людини з третього поверху за допомогою автодрабини, ще 2 - сходовими клітками. Об 11:03 пожежа площею 30 м кв. локалізована. Ліквідація пожежі триває", - розповіли в Київському управлінні ДСНС.

Читайте: На пожежах в Україні за тиждень загинули 50 осіб, - ДСНС

"Поки ніяких подробиць немає. Дійсно, сталася пожежа, на місці працюють наші підрозділи. Людей евакуювали з третього поверху. Попередньо, займання сталося в підвальному приміщенні", - розповіла в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" начальник сектору зі зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Києва Світлана Водолага.

"Пожежу ліквідовано. Жертв і постраждалих немає", - повідомили пізніше в ДСНС.



















