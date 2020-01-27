 На трасі "Одеса-Київ" зіткнулися 11 автомобілів, серед них автобус з пасажирами і вантажівка: один загиблий, двоє травмованих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, загинув водій автобуса, ще двоє людей - госпіталізовані: одна з пасажирок автобуса і водій "Skoda".

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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"Шановні водії, у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, а також сильним туманом, рух на вказаній ділянці дороги ускладнений. Будьте обережні, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, за можливості обмежте поїздки в зазначеному напрямку!" - йдеться у зверненні правоохоронців до водіїв.