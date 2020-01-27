EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  8483  14
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2731) Одеська область (1143) смерть (3786)

 На трасі "Одеса-Київ" зіткнулися 11 автомобілів, серед них автобус з пасажирами і вантажівка: один загиблий, двоє травмованих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Неподалік від н.п. Дачне через несприятливі погодні умови (мокре покриття і погана видимість через туман) один за одним зіткнулися 11 транспортних засобів, серед яких легкові автомобілі, вантажівки і маршрутний автобус сполученням "Одеса-Київ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, загинув водій автобуса, ще двоє людей - госпіталізовані: одна з пасажирок автобуса і водій "Skoda".

На трасі Одеса-Київ зіткнулися 11 автомобілів, серед них автобус з пасажирами і вантажівка: один загиблий, двоє травмованих 01

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У дорожньо-транспортній пригоді загинула 23-річна мешканка Волині, поліція розшукує винуватця. ФОТОрепортаж

На трасі Одеса-Київ зіткнулися 11 автомобілів, серед них автобус з пасажирами і вантажівка: один загиблий, двоє травмованих 02

"Шановні водії, у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, а також сильним туманом, рух на вказаній ділянці дороги ускладнений. Будьте обережні, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, за можливості обмежте поїздки в зазначеному напрямку!" - йдеться у зверненні правоохоронців до водіїв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172003
 
 
 Топ коментарі
 
Как сводки с войны! Намедни Хельсинки( 1,3 млн с пригородами)отчиталось ,что за прошедший год в городе нет смертей от ДТП.Чем мы,украинцы хуже? что надо предпринять,что бы и нас так было? Перенимать опыт!Склонность финнов к алкоголизму всем известна!Однако 0 смертей!Люди неустанно работают на результат.Власть Хельсинки я имею ввиду.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Туман - остановись и пережди.
Никакие

крутые
внедорожники

не спасут.
А подушки не проходившие проверки=
просто перекрыть дыхание .
 показати весь коментар
 
 
что за глупость.... остановись подожди чтобы туман рассеялся???

раньше ездили в туман и все норм было,
 показати весь коментар
 
Как сводки с войны! Намедни Хельсинки( 1,3 млн с пригородами)отчиталось ,что за прошедший год в городе нет смертей от ДТП.Чем мы,украинцы хуже? что надо предпринять,что бы и нас так было? Перенимать опыт!Склонность финнов к алкоголизму всем известна!Однако 0 смертей!Люди неустанно работают на результат.Власть Хельсинки я имею ввиду.
 показати весь коментар
 
 
Пока в мозгах не наведем порядок так и будет, к сожалению...
 показати весь коментар
 
 
кількість смертей в ДТП пропорційна рівню корупції в країні
 показати весь коментар
 
Тот же случай что и произошел недавно.Сочетание тумана и отрицательной температуры создает замечательный гололед.Дороги нигде не были посыпаны.
 показати весь коментар
 
этих дятлов на трассе киев-одесса ничему не учит - едишь в туман 50км/ч , сигналят, обгоняют, подрезают, идиоты. Хочешь убиться - ипанись об столб
 показати весь коментар
 
 
Не забуду того випадку, коли мені вночі конче необхідно як було з Кіроворгада в Кривий Ріг попасти.
Ніч, приморозок, туман з моросливим дощем... Дерева аж дзвеніли, стояти на дорозі не можливо, а я на жигуляторі ті 80 км іхав 5 годин. Але проїхав та доїхав. Ще на посту біля Кр.Рогу мусор пристав якогось бісу. Видно ніхто не їхав, вирішив зі мною побакланити.
А було теє десь в 1997-99 роках.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору