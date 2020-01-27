 На трасі "Одеса-Київ" зіткнулися 11 автомобілів, серед них автобус з пасажирами і вантажівка: один загиблий, двоє травмованих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
За попередньою інформацією, загинув водій автобуса, ще двоє людей - госпіталізовані: одна з пасажирок автобуса і водій "Skoda".
Зараз на місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини події і вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
"Шановні водії, у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, а також сильним туманом, рух на вказаній ділянці дороги ускладнений. Будьте обережні, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, за можливості обмежте поїздки в зазначеному напрямку!" - йдеться у зверненні правоохоронців до водіїв.
Никакие
крутые
внедорожники
не спасут.
А подушки не проходившие проверки=
просто перекрыть дыхание .
раньше ездили в туман и все норм было,
Ніч, приморозок, туман з моросливим дощем... Дерева аж дзвеніли, стояти на дорозі не можливо, а я на жигуляторі ті 80 км іхав 5 годин. Але проїхав та доїхав. Ще на посту біля Кр.Рогу мусор пристав якогось бісу. Видно ніхто не їхав, вирішив зі мною побакланити.
А було теє десь в 1997-99 роках.