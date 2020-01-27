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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Друга світова війна (130) історія (691) концтабір (17) пам'ять (658) Голокост (77)

 Сьогодні у світі та Україні День пам'яті жертв Голокосту. ФОТОрепортаж

День пам'яті жертв Голокосту у світі та Україні відзначають 27 січня за рішенням Генасамблеї ООН від 1 листопада 2005 року.

Саме цього дня радянські солдати звільнили в 1945 році в'язнів таборів смерті нацистської Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За час існування концтаборів загинули мільйони людей.

День пам'яті Голокосту в 2020 році відзначається кількома подіями: урочистим вшануванням в Ізраїлі та Польщі.

День пам'яті жертв Голокосту  в Україні щорічно відзначається молитвами за розстріляними жертвами в Бабиному Яру та інших концтаборах країни.

Цього дня кожен небайдужий кладе квіти до пам'ятників закатованих нацистами бранців і ставить свічку.

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За даними Українського інституту національної пам'яті жертвами Голокосту в Україні стали понад 1,5 мільйона євреїв.

Голокост – це переслідування євреїв та ромів нацистською Німеччиною в часи Другої світової війни. Спершу переслідування стосувалися обмеження у доступі до громадського транспорту, магазинів чи їдалень. Нацисти пояснювали переслідування своєю расовою теорію, що євреї, мовляв, "нечисті". Невдовзі ситуація ще погіршилась: семітів почали відселяти на окремі території з високими парканами і цілодобовою охороною – гетто. Після цього цілими родинами євреїв та ромів відправляли у концтабори, де більшість гинули від куль, важкої роботи, знущань і медичних експериментів.

Голокост в Україні супроводжувався будівництво концтаборів у низці областей. Нацисти і місцеві колаборанти розстрілювати слабких і немічних бранців у великих ямах поряд з таборами смерті.

Нині кожне місце розстрілу вшановується ізраїльською громадою та українцями на пам’ять про звірства, спричинені антисемітизмом.

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Сьогодні у світі та Україні День памяті жертв Голокосту 01


Одеські євреї в черзі за реєстрацією після приходу в місто німецьких і румунських військ. 22 жовтня 1941. / memory.gov.ua

Сьогодні у світі та Україні День памяті жертв Голокосту 02

Жителі гето в Дрогобичі (Львівська область, тоді - Генеральна Губернія) чекають на депортацію 21 липня 1941. / memory.gov.ua

Сьогодні у світі та Україні День памяті жертв Голокосту 03

Румунські солдати вартують євреїв перед етапуванням до Трансністрії, берег Дністра в Бессарабію / memory.gov.ua

Сьогодні у світі та Україні День памяті жертв Голокосту 04

Трупи на єврейському кладовищі. Львів, 1941. / memory.gov.ua

Сьогодні у світі та Україні День памяті жертв Голокосту 05

Нацисти збирають речі розстріляних у Бабиному Яру. Київ, 1941. / memory.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3172000
 
 
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Когда во всем мире признают голодомор украинского народа и по этому поводу будет проходить день Памяти, тогда можно и евреев помянуть. ИМХО
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А то получается какой-то избирательный геноцид...
А редакция с юморком однако) Отмечают холокост, ну тогда первый тост за ... ну вы поняли
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Добивайтесь. У Израиля на это ушел не один год.
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сьогодні в Україні - звичайний робочий день.....а ці шидівські казочки розказуйте мешканцям ісраїлю Сьогодні у світі та Україні День пам'яті жертв Голокосту - Цензор.НЕТ 5075
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Спочивайте з миром, великі люди,великі страдальці
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В сталінські Голодомори і в таборах ГУЛАГ загинуло значно більше людей всіх національностей і віросповідань . Але нікому в світі з цього приводу навіть не приходить думка влаштовувати "торжественние чествования" як в Ізраїлі...😕
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Та так на Г+Г "сумно" святкували, що аж гай шумів від анекдотів ,пісень та танців
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Для узника Освенцима в Украине, Освенцим продолжается всю жизнь!

В Новой Каховке доживает один из последних узников Освенцима, Цыбульская-Лац В.Л. за последние 10 лет украинская власть много раз пыталась его просто уничтожить! Помощи и гуманитарки разворовывали в Херсоне, и Киеве. Практически ничего добиться у этой воровской власти невозможно! Мэр Новой Каховки Коваленко, настолько охренел, что на 9 мая угостил узника вместо пайка гнилыми кексами, до этого заставил его платить 5100грн за воду которую тот не брал! А потом украл деньги на санитарный стул, который инвалид не может получить уже год! И за это Коваленко хочет стать «человеком года»??? И все эти уроды и извращенцы изображают украинскую власть? Разожранные рожи депутатов и прочих аферистов, будут изображать скорбь по узникам? Это все собачье дерьмо, а они просто от радости готовы танцевать на гробах убитых, на костях, на пепле, это их суть! Главное покривляться, и со всего себе содрать на бухло и шлюх!
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