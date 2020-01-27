 Сьогодні у світі та Україні День пам'яті жертв Голокосту. ФОТОрепортаж

Саме цього дня радянські солдати звільнили в 1945 році в'язнів таборів смерті нацистської Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За час існування концтаборів загинули мільйони людей.

День пам'яті Голокосту в 2020 році відзначається кількома подіями: урочистим вшануванням в Ізраїлі та Польщі.

День пам'яті жертв Голокосту в Україні щорічно відзначається молитвами за розстріляними жертвами в Бабиному Яру та інших концтаборах країни.

Цього дня кожен небайдужий кладе квіти до пам'ятників закатованих нацистами бранців і ставить свічку.

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За даними Українського інституту національної пам'яті жертвами Голокосту в Україні стали понад 1,5 мільйона євреїв.

Голокост – це переслідування євреїв та ромів нацистською Німеччиною в часи Другої світової війни. Спершу переслідування стосувалися обмеження у доступі до громадського транспорту, магазинів чи їдалень. Нацисти пояснювали переслідування своєю расовою теорію, що євреї, мовляв, "нечисті". Невдовзі ситуація ще погіршилась: семітів почали відселяти на окремі території з високими парканами і цілодобовою охороною – гетто. Після цього цілими родинами євреїв та ромів відправляли у концтабори, де більшість гинули від куль, важкої роботи, знущань і медичних експериментів.

Голокост в Україні супроводжувався будівництво концтаборів у низці областей. Нацисти і місцеві колаборанти розстрілювати слабких і немічних бранців у великих ямах поряд з таборами смерті.

Нині кожне місце розстрілу вшановується ізраїльською громадою та українцями на пам’ять про звірства, спричинені антисемітизмом.



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Одеські євреї в черзі за реєстрацією після приходу в місто німецьких і румунських військ. 22 жовтня 1941. / memory.gov.ua

Жителі гето в Дрогобичі (Львівська область, тоді - Генеральна Губернія) чекають на депортацію 21 липня 1941. / memory.gov.ua

Румунські солдати вартують євреїв перед етапуванням до Трансністрії, берег Дністра в Бессарабію / memory.gov.ua

Трупи на єврейському кладовищі. Львів, 1941. / memory.gov.ua

Нацисти збирають речі розстріляних у Бабиному Яру. Київ, 1941. / memory.gov.ua