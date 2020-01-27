 Приватні детективи прослуховували телефони за $3 тис. у Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

Встановлено, що зловмисники надавали "послуги" зі сканування електронного листування в месенджерах, а також здійснювали збір інформації з обмеженим доступом щодо фізичних та юридичних осіб.

Правоохоронці задокументували факт встановлення зловмисниками програмного забезпечення, що містить ознаки спеціального технічного засобу негласного отримання інформації, до смартфону одного з об’єктів "спостереження". За експертними оцінками, виявлене СБУ шпигунське обладнання дозволяє записувати та прослуховувати телефонні розмови, отримувати несанкціонований доступ до інформації, що зберігається та обробляється у терміналі мобільного зв’язку, а також контролювати електронне листування у популярних месенджерах. Спостереження за кожним "клієнтом" було оцінено у $3 тис.

Під час проведення обшуків в офісах зловмисників та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили та вилучили носії інформації з деталізованими даними телефонних з’єднань абонентів стільникового зв’язку, відомостями, що містять банківську таємницю, персональні дані об’єктів "спостереження", які підлягають захисту.

Встановлюються посадовці банківських установ та правоохоронних органів, що сприяли незаконному отриманню додаткових даних щодо "клієнтів", а також замовників протиправних послуг.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Після проведення низки відповідних технічних експертиз буде ухвалено рішення щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

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