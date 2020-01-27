EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  1995  2
Все про:Дніпропетровськ (1256) прослуховування (132) СБУ (5062) детектив (21)

 Приватні детективи прослуховували телефони за $3 тис. у Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила в Дніпрі незаконну діяльність представників приватної детективної фірми, які надавали послуги з негласного прослуховування користувачів смартфонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

Встановлено, що зловмисники надавали "послуги" зі сканування електронного листування в месенджерах, а також здійснювали збір інформації з обмеженим доступом щодо фізичних та юридичних осіб.

Правоохоронці задокументували факт встановлення зловмисниками програмного забезпечення, що містить ознаки спеціального технічного засобу негласного отримання інформації, до смартфону одного з об’єктів "спостереження". За експертними оцінками, виявлене СБУ шпигунське обладнання дозволяє записувати та прослуховувати телефонні розмови, отримувати несанкціонований доступ до інформації, що зберігається та обробляється у терміналі мобільного зв’язку, а також контролювати електронне листування у популярних месенджерах. Спостереження за кожним "клієнтом" було оцінено у $3 тис.

Під час проведення обшуків в офісах зловмисників та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили та вилучили носії інформації з деталізованими даними телефонних з’єднань абонентів стільникового зв’язку, відомостями, що містять банківську таємницю, персональні дані об’єктів "спостереження", які підлягають захисту.

Встановлюються посадовці банківських установ та правоохоронних органів, що сприяли незаконному отриманню додаткових даних щодо "клієнтів", а також замовників протиправних послуг.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Після проведення низки відповідних технічних експертиз буде ухвалено рішення щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов у розмові з Трубою називає Богдана "смотрящим" за судами: "З'явилася корупційна зв'язка. Потім до них п'ятий приєднався - глава адміністрації". АУДIО

Приватні детективи прослуховували телефони за $3 тис. у Дніпрі, - СБУ 01
Приватні детективи прослуховували телефони за $3 тис. у Дніпрі, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171996
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ога, меня слушайте, там кроме хватит бухать ничего не услышите
 показати весь коментар
 
Фигня какая, у нас кабмин пишут, заседания СНБО, офис преза слушают прямо из кремля, превратили страну в балаган...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору