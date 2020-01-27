EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  6020  12
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7111) окупація (2150) Нацполіція (8877) викрадення (379)

 Установлено організаторів викрадення французького оператора, який знімав захоплення українських військових частин у Криму в 2014 році, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фігуранти були членами незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Зловмисники активно брали участь в окупації півострова і території Луганської області. Тепер їм заочно повідомлено про підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські встановили двох чоловіків, які в 2014 році організували викрадення та незаконно утримували оператора французького телеканалу "CANAL +" Девіда Жофрійо.

Іноземний оператор висвітлював події на окупованому півострові. Під час відеозйомки захоплення бойовиками українських військових частин його викрали. Звільнити з полону Девіда Жофрійо вдалося завдяки впливу міжнародної асоціації журналістів. Представники незаконного збройного формування "Самооборона Криму" погодилися звільнити оператора в обмін на відзнятий матеріал

Правоохоронці з'ясували, що один із зловмисників був командиром роти незаконного збройного формування, інший - його заступником.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наших громадян утискають за національною належністю на окупованих територіях, - Денісова закликала до недопущення повторення трагедій, подібних до Голокосту

"Крім того, слідчі встановили, що фігуранти брали активну участь у захоплені півострова Крим. Зокрема вони керували діями незаконно збройного формування під час захоплення адмінбудівлі Верховної Ради АР Крим та розгону проукраїнськи налаштованих громадян, внаслідок чого загинуло двоє осіб. Також фігуранти блокували та захоплювали будівлю Головного управління однієї з військових частин. За "зразкову службу" бойовики отримали медалі від представників окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

Водночас зловмисники активно брали участь в окупації території Луганської області в складі "ЛНР".

Наразі фігурантам заочно оголошено підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України – ст.260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) , ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Вирішується питання про оголошення підозрюваних у розшук. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Установлено організаторів викрадення французького оператора, який знімав захоплення українських військових частин у Криму в 2014 році, - Нацполіція 01
Установлено організаторів викрадення французького оператора, який знімав захоплення українських військових частин у Криму в 2014 році, - Нацполіція 02
Установлено організаторів викрадення французького оператора, який знімав захоплення українських військових частин у Криму в 2014 році, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171993
 
 
 Топ коментарі
 
В Україні можна показувати лише обличчя підозрюваних патріотів і на всю країну озвучували їхні особисті дані. Фото і особисті дані колабораціоністам до вироку суду оприлюднбвати не можна. А знаючи таємну прихильність наших судів до таких персонажів, підозрюю, що фото та прізвища цих злочинців ми так і не дізнаємось.
 показати весь коментар
 
Потому что их ЗЕ поздравил с Новым годом.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Потому что их ЗЕ поздравил с Новым годом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это очень удобно,под любой фейк тулите любую фотография и замазываете морды.
 показати весь коментар
 
Объявляйте в международный розыск, как международных террористов
 показати весь коментар
 
 
Та низззьяя! А то Пыня с Зебой дружить не захочет!
 показати весь коментар
 
 
В Україні можна показувати лише обличчя підозрюваних патріотів і на всю країну озвучували їхні особисті дані. Фото і особисті дані колабораціоністам до вироку суду оприлюднбвати не можна. А знаючи таємну прихильність наших судів до таких персонажів, підозрюю, що фото та прізвища цих злочинців ми так і не дізнаємось.
 показати весь коментар
 
 
Лише ратифікувавши Римський статут - Україна може розраховувати на справедливе покарання злочинців які коїли і коять злочини на Донбасі та в Криму.
 показати весь коментар
 
А что толку.. Даже если найдут и осудят то потом обменяют на "заложников" которые к примеру на рынке в Донецке купили вместо картошки, укроп. ( с обвинением что они "агенты" СБУ.)
 показати весь коментар
 
 
ВС РФ захватывали Крым, какой ..... пишет такие тексты в 2020-ом году ?!!
 показати весь коментар
 
Нет никаких лнр,днр,зеленые чеовечики - есть только ВС РФ.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору