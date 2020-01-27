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Все про:контррозвідка (190) Львівщина (1023) Правоохоронні органи (687) СБУ (5062) крадіжка (336)

 Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України блокувала механізм розкрадання товарів військового призначення з військових частин і підприємств оборонно-промислового комплексу Львівської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до угруповання входили співробітники однієї з військових частин. Разом зі спільниками вони організували оборудку з викрадення запчастин та комплектуючих до бронетехніки. Потім зловмисники планували нелегально переправити їх через державний кордон України.

Контррозвідники провели 11 обшуків у Львові та області за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також зберігання товарів військового призначення.

Під час слідчих дій було виявлено та вилучено значну кількість військових приладів нічного бачення, радіостанції, трансмісії, балансири, катки, деталі гусеничних стрічок, електродвигуни допоміжних систем та інші деталі до бронетехніки. Встановлено, що серійні номери на частині виявлених деталей пошкоджені. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Також дивіться: Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування. ФОТОрепортаж

Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ 01
Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ 02
Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ 03
Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ 04
Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ 05
Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ 06
Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171986
 
 
 Топ коментарі
 
Так єто что получается, что Свинарчуки до сих пор при деле? ай-ай-ай Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9090
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Просто скоты...Народ скидывался волонтерам, перечислял на счета МО, в супермаркетах продукты оставлял в корзинах на выходе, а эти негодяи...просто слов приличных нет. А за неприличные Цензор блокирует... Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8992
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Так єто что получается, что Свинарчуки до сих пор при деле? ай-ай-ай Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9090
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Да уж, мельчают сбушники... Карман на жопе порванный, курточка старенькая, вот точно до кого конец эпохи бедности добрался
Схема хищения запчастей и комплектующих к бронетехнике разоблачена на Львовщине, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7278
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Закрой свой рот идиот.
У меня так же джинсы порванные, и вельветы на коленях. Просто не знаешь или в мксоре копаться, или по всяким "заначкам" лазить. Голову включи - баран. Не суди по внешнему виду об оперсоставе. Очень многие ошибались.
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Ну точно конец эпохи бедности закончился, раз у тебя тоже дырявые джинси и ты в мусоре копаешься Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9360
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Мародеров, по закону военного времени, приговорить к ......
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90% населения Украины -это и есть Свинарчуки !
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Просто скоты...Народ скидывался волонтерам, перечислял на счета МО, в супермаркетах продукты оставлял в корзинах на выходе, а эти негодяи...просто слов приличных нет. А за неприличные Цензор блокирует... Схему розкрадання запчастин і комплектуючих до бронетехніки викрито на Львівщині, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8992
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Крали, крадуть і будуть красти, допоки реально когось не відправлять на 8 років в колонію з повною конфіскацією. Як ви думаєте де попередній директор Львівського БТЗ ?
"Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, Роман Тимків є засновником, власником чи керівником низки компаній, зокрема: ТзОВ "ВП Калуський бровар", ПП "Інвертін", ТзОВ "Прикарпатська кераміка", ТзОВ "Мережа супермаркетів "Плюс бонус", ТзОВ "Нікром Груп ЛТД", ТОВ "Водне плесо", ПАТ "Спеціалізоване автомобільно-транспортне підприємство-0901". https://novynarnia.com/2019/09/12/timkiv-4-6-mln-grn/
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Де та гидка мерзота,що крякала на Пороха "про його корупцію з свинарчукамми"? Де ви,антидержавні гнидюки? А хто тепер обворовує " оборонку"? По вашому,по бридкому,іі тепер обворовує Зеленський з Даніловим,так виходить? Це що,нові "зеденчуки" ...корурціонірують оборонку? З сьогодення ми требуємо "корупціонерів" новоявлених...до суду!
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morbius2014 з цього хламу якесь ПП "Засране" що виграло тендер на ремонт БТ заробить кілька мільйонів. Так само як Львівський БТЗ бушні танк.двигуни на папері через "нужние фирми и нужних людей" зробив новими (типу після капіталки - обнулили лічильники мотогодин і виписали нові формуляри), або є ще така лазєйка (шпарина) як "повне відновлення до заводських параметрів"
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Дуже просте пояснення, скільки цей мотлох коштує і куди вони його подінуть:
Steel Buddies 4

http://seasonvar.ru/serial-24589-Stal_nye_parni-4-season.html
2 серія (12:08)
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це той непотріб що свинарчуки завезли?
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