EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  5237  30
Все про:Одеса (2290) СІЗО (470) Малюська Денис (32)

 Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції Денис Малюська продовжив "практику візиту до в'язниці без попередження". Цього разу відвідав СІЗО в Одесі.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Як і в інших установах, вкрай багато людей, яких не бачу жодного сенсу ув’язнювати", - зазначив міністр.

Читайте також: "Краще створити там музей", - Малюська про плани щодо Лук'янівського СІЗО

Як приклад він навів ситуацію жінки, що перебуває в СІЗО з 2014 року, і чоловіка, справу якого розглядає вже третій склад суду першої інстанції.

"Протягом місяця-двох плануємо подати законопроєкт, який дозволить відфільтрувати з в'язниць тих, чиє перебування там недоречне", - повідомив Малюська.

Також він відзначив велику кількість котів і кішок: "Це не особливість цього СІЗО, їх багато у великій кількості установ".

Водночас будівля і умови утримання (як і майже скрізь), м'яко кажучи, залишають бажати кращого.

Також читайте: Утримання тюремної системи щороку обходиться Україні в 7 млрд грн, - Мін'юст

"Немає жодного зрозумілого вирішення проблеми наркозалежних осіб. На метадоновій замісній терапії перебуває лише одна особа на все СІЗО. Наркозалежних там набагато більше.

Один із ув’язнених поскаржився на заборону використання ігрових консолей та приставок. Теж не розумію цієї заборони та, якщо не отримаю належної аргументації, зніму її уже найближчими днями. Дорослі чоловіки місяцями (іноді роками) сидять у маленьких камерах і виходять лише на годину на добу прогулятися у тісному дворику. Їм потрібно чимось себе зайняти протягом доби. Книги та телевізор – не завжди достатній вихід. Умови для заняття фізичними вправами теж далеко не ідеальні.

Працівники СІЗО проживають та працюють в умовах, не набагато кращих за умови ув’язнених. Це потрібно виправляти якомога швидше", - підсумував міністр.

Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі 01

Читайте: "І де гроші?" - міністру юстиції Малюсьці довелося виправдовуватися перед дружиною через зарплату

Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі 02
Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі 03
Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі 04
Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі 05

Також дивіться: Бунт у СІЗО Кропивницького: до 25 ув'язнених застосували спецзасоби. ФОТОрепортаж

Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі 06
Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі 07
Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі 08
Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі 09
Скасування заборони на використання ігрових консолей і покращення умов роботи, - пропозиції Малюськи за підсумками відвідування СІЗО в Одесі 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджених хочуть перевести на "індивідуальну систему утримання", - Мін'юст

Нагадаємо, 19 січня міністр юстиції Денис Малюська і його заступник Віталій Василик без попередження відвідали Лук'янівське СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171968
 
 
 Топ коментарі
 
Не будет котов - будут мыши с крысами.
Так, что: "котиков не трожьте!"
Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе - Цензор.НЕТ 8649
 показати весь коментар
 
Ну все...котов теперь точно всех переловят...а остальное останется как было..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Свет мой , зеркальце скажи : Я ль на свете всех сильнее, всех богаче и смелее ?

Нет , - ответило стекло , ты по прежнему ху и ло .
 показати весь коментар
 
Ну все...котов теперь точно всех переловят...а остальное останется как было..
 показати весь коментар
 
 
Шокирующие данные о ситуации в Китае: 2,8 млн. инфицированных, 112 000 умерших

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118733/shokiruyuschie-dannye-o-situatsii-v-kitae-28-mln--infitsirovannykh-112-000-umershikh.shtml
 показати весь коментар
 
 
Не вір Кавказцентру. Вони вже років з 10 як перетворились на жовту ісламістську (не ісламську) пресу та прибрали українську серед вибору мов.
 показати весь коментар
 
 
Понравился котофей на последнем фото-что-то мифическое в этом есть!
 показати весь коментар
 
 
Є закон і є відповідальність.Якщо нема ні закону ні відповідальності,тоді держати при владі такого міністра також нема сенсу.
 показати весь коментар
 
Не по теме...Но походу надвигается ормагадец(((В Китае походу все очень плохо(((Кавказ центр Надеюсь это неправда И еще какой то сайт
 показати весь коментар
 
Очередной бред о "вырвавшемся боевом вирусе"..... "старший аналитик в «израильской» военной разведке", судя по годам службы, видать уже впал в маразм и абсолютно забыл, что боевые штаммы ВСЕГДА разрабатываются совместно с антидотом. Именно по этой причине. Получить свой же цурес, на свою же голову, дурных нема. Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе - Цензор.НЕТ 7304. И потом, кому нужно неконтролируемое оружие? "Кавказ центру" надо меньше смотреть дешевые малобюджетники. Отмена запрета на использование игровых консолей и улучшение условий работы, - предложения Малюськи по итогам посещения СИЗО в Одессе - Цензор.НЕТ 7304
 показати весь коментар
 
 
Боже какой ужас, все эти наши еще совковые тюрьмы...А представляете, как там еще котами воняет... бррр
 показати весь коментар
 
Не будет котов - будут мыши с крысами.
Так, что: "котиков не трожьте!"

 показати весь коментар
 
 
Топ лицимерие. Котов жалко, а на людей насрать.
 показати весь коментар
 
Самый простой способ это разрешить зекам за свои бабки ремонтировать камеры. Ну и да, насчет приставок, они вообще то не в пионерском лагере, может им еще проституток разрешить?
 показати весь коментар
 
там є кімнати побачень, так що, е проблема як комусь тра, а консолі чому забороняти, ну от просто поясни логічно, там не курорт ясне діло, але.
 показати весь коментар
 
 
вы оба головой ударились? это тюрьма, а не игровой клуб. очень многие ДЕТИ на воле не имеют консолей по причине дороговизны, а этим унтерменшам игрушки в тюрьму подавай и сбалансированное питание? Кого тогда тюрьма вообще пугать будет??
 показати весь коментар
 
а я не писав, щоб держава їм купуувала, якщо має, то чому б і ні, іди розкажи це Брейвіку
 показати весь коментар
 
міністр не бачит сенсу ув'язнювати, ну з огляду на те, що він не бачить, що підписує, то мабуть не знає, що в СІЗО їдуть по ухвалі суду, а не начальник СІЗО вирішує кого там тримати, а кого ні. Те, що часом суди не зовсім обгрунтовано.
 показати весь коментар
 
 
Усі ці міністри звичайні лицемірі... Повірте мені, це вона вбивцю "чужих дітей" там не бачить сенсу утримувати, а якби, якийсь бомжара, в неї у маєтку тую викопав, вона би його там згноїла!
 показати весь коментар
 
дак это понятно, ежели он этого бомжару не сгноит, его жена сгноит. Тем более с его то фамилией, его роду ее не просто же так присвоили
Вообще большая часть проблем из-за баб.
 показати весь коментар
 
Насчет фильтрации содержащихся вопрос правильный, но нет ответа кто, как, каким образом "переплюнет" постановления судов? Ну и- с кошаками вот так и просится "не все так однозначно"... Зечары котиков берут, но котики подрастают- пендаля... Или перевод, этап, освобождение- далеко не все забирают котика с собой. И чей это становится головняк? Уничтожать? Да и узилище, вот кто пояснит, почему оно должно вызывать... ну пусть не желание- пусть простую "небоязнь" туда вернуться? Что еще удерживает от совершения преступлений? "Подумаешь, голимый пионерлагерь"...
 показати весь коментар
 
Прежде чем выпускать из СИЗО подсудимых лучше бы навели в судах порядок, чтобы дела не рассматривались годами и десятилетиями. Почему в США, Европе, от момента задержания, до суда и приговора проходят несколько недель, а у нас годы????? И не надо спихивать на нехватку судей. Это не причина. Не хватает- увеличьте штат, но и требования надо увеличить, и ответственность за затягивание процесса. Если нужно, изменить законодательство, устав... Что-то надо делать, преступники должны нести наказание, справедливое, а невиновные не должны сидеть годами в ожидании решения суда. Что сложного!? Было бы желание. Но именно его у правительства, министерства, Рады, нет, они заняты , им некогда)))) что толку ездить по тюрьмам и "умничать" на тему как там плохо, бедно? Бедно и плохо во всей стране, спуститесь на землю, слуги.
 показати весь коментар
 
 
У нас черги на експертизу досягають іноді декількох років. У нас процедура розтаємнення матеріалів НСРД займає більше місяця. Наше законодавство дозволяє адвокату затягувати справу, до нескінченності. Процесуальний кодекс перевантажений формалізмом. Практика ЄСПЛ і нового ВС взагалі знищує будь-яку правоохоронну діяльність. З одного боку, це вірно, було би вірно, якби ця практика відразу враховувалась ВРУ і невідкладно вносились зміни, але у нас, "законотворець" зайнятий власними проблемами...
Навантаженість судів, наразі вже не є такою проблемою, як була 10 років назад.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору