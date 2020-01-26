 Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Вертоліт Sikorsky S-76, що належав Браяту, зазнав аварії в Калабасасі, штат Каліфорнія.

Як повідомляє видання Los Angeles Times, на борту з баскетболістом була і його 13-річна донька Джанна. Шериф округу Лос-Анджелес Алекс Віллануева сказала, що у вертольоті було дев'ять осіб - пілот і вісім пасажирів.

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Колишньому гравцеві збірної США з баскетболу та клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" був 41 рік.

Напередодні трагедії, 25 січня, нинішній лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс обійшов Кобі Браянта, який посідав третє місце в списку найрезультативніших гравців в історії Національної баскетбольної асоціації (NBA). Браянт одним з перших привітав Джеймса з його досягненням.









