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 Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція США підтвердила загибель колишнього гравця збірної США з баскетболу та клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Вертоліт Sikorsky S-76, що належав Браяту, зазнав аварії в Калабасасі, штат Каліфорнія. 

Як повідомляє видання Los Angeles Times, на борту з баскетболістом була і його 13-річна донька Джанна. Шериф округу Лос-Анджелес Алекс Віллануева сказала, що у вертольоті було дев'ять осіб - пілот і вісім пасажирів.

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Колишньому гравцеві збірної США з баскетболу та клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" був 41 рік.

Напередодні трагедії, 25 січня, нинішній лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс обійшов Кобі Браянта, який посідав третє місце в списку найрезультативніших гравців в історії Національної баскетбольної асоціації (NBA). Браянт одним з перших привітав Джеймса з його досягненням.

Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США 01
Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США 02
Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171964
 
 
 Топ коментарі
 
Йо ма йо.... Покойся с миром чувак...
Один из самых знаменитых спортсменов современности Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США - Цензор.НЕТ 9603
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тебе, существо болотное, к чаплину, на .сру твое место, падаль.
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Просто шок.
Великий баскетболист был.
У Коби остались три дочери, младшей всего 3 года.
Вечная память
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Хтось відкинув копита широко відомий у вузьких колах. Білше не піде грати в баскетбол.
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соевая ссанина? Можешь не отвечать, хуже вас только кацапы
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Коби Брайянт - насильник, по совместительству - звезда баскетбола.
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Українці - добрий народ. Жаліють усіх гвалтівників підряд.
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Рогуль, это мировая звезда. А кто ты, ущербный?
Когда сдохнешь смотри чтобы хоть три калека пришли тебя в земельку закопать, чучело
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Да хоть трижды звезда.
Небо не площадка, ошибки не прощаются. Людей жаль.
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Як мені жаль звіздєй на вертольотах! Ходив би пішки - був би простим живим негром.
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Сообщается, что его дочь погибла вместе с ним. Ей было 13 лет.
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Снимал на камеру изнасилование....burn in Hell.
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о какой истории речь, чуть подробней можно, спасибо.
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вопрос только сколько правды и сколько желание хорошо зароботать, сколько знаю против Куруца тоже идёт процесс о насилие - конечно суд решит что и как.
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Это точно
Только и слышно какие все жертвы несчастные, а ведь вероятно что все было по взаимному согласию. Это уже потом начинают лепетать, что меня изнасиловали и т.д.
Потом быстро денег получили за молчание и все, пропадают.
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неважно!!! При таких деньгах нормальный мужчина не станет насильно тянуть в постель гостинничную прислугу, т.к. должен разуметь !!!
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Как раз при таких деньгах у мужика всякие потаскухи готовы прыгнуть к нему в постель, так как знают что можно на этом хорошо заработать
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Ну да, деньги в данном случае мозгов не добавляют Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США - Цензор.НЕТ 7407
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Ну мы же не про умственные способности сейчас говорим ))
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Я дико извиняюсь...но разве не влияние полового влечения на умственные возможности довели эту звезду до обвинения в изнасиловании с отягчающими?
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Просто шок.
Великий баскетболист был.
У Коби остались три дочери, младшей всего 3 года.
Вечная память
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Вічна Память!Нехай з Богом спочивають!
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вообще эти вертолеты подстава какая-то. В прошлом году владалец Лестер Сити погиб так же в своем и от своего вертолета. Сам садишся за руль авто, желательно не Тесла, и прешь 100 км в час. А если за рубеж, то летайте обще гражданским флотом. Смотрел много игр ЛА с ним лет 15 назад. Земля пухом, Коби.
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Ублюдки свинорвлые, почему не пишите, что Булочка виноват в смерти Коби? Подонки!!!
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тебе, существо болотное, к чаплину, на .сру твое место, падаль.
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Ні слова не написали яка причина падіння гвинтокрила.
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После сезона 2005/06 Коби Брайант сменил свой номер в Лос-Анджелес Лейкерс с 8-го на 24-й, объяснив это тем, что изначально хотел выступать под 24-м или 33-м номером (под этими номерами Коби играл в высшей школе).

В декабре 2017 года, в знак уважения и заслуг перед клубом, Лейкерс вывели из обращения оба - 8-й и 24-й - номера Кобе Брайанта. Брайант стал 10-м игроком в истории Лейкерс, чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера.

У Брайанта была успешная карьера ещё в школе, когда играл за Лауэр Мерион. Там он был признан лучшим баскетболистом среди школьников страны.

Так же школьная майка Коби Брайанта с №33, выведена из обращения в школе Лауэр Мерион.
Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США - Цензор.НЕТ 9169
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13 - летняя дочь баскетболиста Коби Брайанта, Жанна-Мария погибла вместе с отцом в авиакатастрофе
Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США - Цензор.НЕТ 9138
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R.I.P. Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США - Цензор.НЕТ 4810 Погибшая 13-летняя дочь Брайанта также занималась баскетболом. С ними погибли еще одна девочка, ее подруга (юная баскетболистка) со своим отцом. Пятым погибшим был, очевидно, пилот.
Брайант с дочерью:
https://twitter.com/i/status/1221540848808210432
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Уууу... (((
Игрок великий был, конечно...
Жесть...
Упокой, Господи, души усопших...
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Сожалею. Искренне. Это Великие люди, очень жаль. Смотреть игру этих мужиков - наслаждение. Это не сучий сериал и не шоу для олигофренов. Пересмотрю игры.
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Наши люди в булочную на вертолётах не летают.
Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США - Цензор.НЕТ 2143
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откуда цензор берет эти новости ? погибли 9 человек в том числе Коби Брайант и его 13-летняя дочь
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