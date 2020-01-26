 Один із найзнаменитіших спортсменів сучасності Кобі Браянт загинув під час катастрофи вертольота в США. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Вертоліт Sikorsky S-76, що належав Браяту, зазнав аварії в Калабасасі, штат Каліфорнія.
Як повідомляє видання Los Angeles Times, на борту з баскетболістом була і його 13-річна донька Джанна. Шериф округу Лос-Анджелес Алекс Віллануева сказала, що у вертольоті було дев'ять осіб - пілот і вісім пасажирів.
Колишньому гравцеві збірної США з баскетболу та клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" був 41 рік.
Напередодні трагедії, 25 січня, нинішній лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс обійшов Кобі Браянта, який посідав третє місце в списку найрезультативніших гравців в історії Національної баскетбольної асоціації (NBA). Браянт одним з перших привітав Джеймса з його досягненням.
Когда сдохнешь смотри чтобы хоть три калека пришли тебя в земельку закопать, чучело
Небо не площадка, ошибки не прощаются. Людей жаль.
Только и слышно какие все жертвы несчастные, а ведь вероятно что все было по взаимному согласию. Это уже потом начинают лепетать, что меня изнасиловали и т.д.
Потом быстро денег получили за молчание и все, пропадают.
Великий баскетболист был.
У Коби остались три дочери, младшей всего 3 года.
Вечная память
В декабре 2017 года, в знак уважения и заслуг перед клубом, Лейкерс вывели из обращения оба - 8-й и 24-й - номера Кобе Брайанта. Брайант стал 10-м игроком в истории Лейкерс, чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера.
У Брайанта была успешная карьера ещё в школе, когда играл за Лауэр Мерион. Там он был признан лучшим баскетболистом среди школьников страны.
Так же школьная майка Коби Брайанта с №33, выведена из обращения в школе Лауэр Мерион.
Брайант с дочерью:
https://twitter.com/i/status/1221540848808210432
Игрок великий был, конечно...
Жесть...
Упокой, Господи, души усопших...