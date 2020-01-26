 Молоде покоління має знати про жахи Голокосту, щоб нічого подібного не допустити знову, - Зеленський на зустрічі з колишніми в'язнями Аушвіца в Польщі. ФОТОрепортаж

На заході були присутні колишні бранці табору та їхні сім'ї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

У своєму виступі Глава держави наголосив, що для нього честь і відповідальність зустрітися з тими, хто пережив Голокост та перебування в концтаборі.

"Мабуть, людство ще не вигадало слів, які могли б описати незламність і силу вашого духу", – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що спогади в'язнів Аушвіца, багато з яких видані у книгах, дуже складно читати, оскільки неможливо при цьому стримати сльози.

"Більшість цих спогадів об’єднує заклик: "Не можна мовчати!" Про це потрібно говорити! Молоде покоління має знати ці історії, знати про жахіття Голокосту. Щоб на цій планеті ніколи нічого подібного не допустити знову", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув із дводенним робочим візитом до Польщі. ФОТО

За словами Президента, навіть для прочитання мемуарів в'язнів Аушвіца потрібно мати силу. А тому важко уявити, яку силу необхідно мати, щоб витримати жахіття концтабору.

"Ви це зробили! Ви неймовірні люди! Дуже сильні й дуже сміливі. Ви надихаєте ніколи не здаватися. Голокост називають найтемнішим періодом в історії людства. І ви – промені сонця, які перемогли темряву", – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що ці спогади сповнені болем, смутком, страхом. Водночас – боротьбою, витримкою, надією й неосяжною людською мудрістю. Адже у них проглядається заклик викоренити ненависть як найбільший руйнівник людської цивілізації.

"Я впевнений, що сьогодні це – завдання номер один для кожного світового лідера. Міжнародна спільнота має об’єднатися й не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму. Має стояти на сторожі гуманізму, толерантності та свободи. Зупинити зло, перш ніж воно стане небезпечним для людства", – підкреслив Президент.

Також Глава держави наголосив, що Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу й трагічний урок для всього людства, і закликав пам’ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення.

"Це наш обов’язок перед пам’яттю мільйонів невинних жертв, мільйонів євреїв. Це наш обов’язок перед усіма майбутніми поколіннями", – сказав він.

Окремо Володимир Зеленський відзначив Праведників народів світу. Це ті, хто не був байдужим і ризикував власним життям для порятунку євреїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня

"Я пишаюся тим, що понад дві з половиною тисячі українців удостоєні цього високого звання", – зазначив Президент.













Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив МОЗ посилити комунікацію і дати чіткі рекомендації щодо ситуації з китайським коронавірусом. ФОТО