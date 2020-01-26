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Все про:Зеленський (4261) Польща (2071) Голокост (77)

 Молоде покоління має знати про жахи Голокосту, щоб нічого подібного не допустити знову, - Зеленський на зустрічі з колишніми в'язнями Аушвіца в Польщі. ФОТОрепортаж

У перший день робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди 75-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

На заході були присутні колишні бранці табору та їхні сім'ї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

У своєму виступі Глава держави наголосив, що для нього честь і відповідальність зустрітися з тими, хто пережив Голокост та перебування в концтаборі.

"Мабуть, людство ще не вигадало слів, які могли б описати незламність і силу вашого духу", – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що спогади в'язнів Аушвіца, багато з яких видані у книгах, дуже складно читати, оскільки неможливо при цьому стримати сльози.

"Більшість цих спогадів об’єднує заклик: "Не можна мовчати!" Про це потрібно говорити! Молоде покоління має знати ці історії, знати про жахіття Голокосту. Щоб на цій планеті ніколи нічого подібного не допустити знову", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув із дводенним робочим візитом до Польщі. ФОТО

За словами Президента, навіть для прочитання мемуарів в'язнів Аушвіца потрібно мати силу. А тому важко уявити, яку силу необхідно мати, щоб витримати жахіття концтабору.

"Ви це зробили! Ви неймовірні люди! Дуже сильні й дуже сміливі. Ви надихаєте ніколи не здаватися. Голокост називають найтемнішим періодом в історії людства. І ви – промені сонця, які перемогли темряву", – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що ці спогади сповнені болем, смутком, страхом. Водночас – боротьбою, витримкою, надією й неосяжною людською мудрістю. Адже у них проглядається заклик викоренити ненависть як найбільший руйнівник людської цивілізації.

"Я впевнений, що сьогодні це – завдання номер один для кожного світового лідера. Міжнародна спільнота має об’єднатися й не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму. Має стояти на сторожі гуманізму, толерантності та свободи. Зупинити зло, перш ніж воно стане небезпечним для людства", – підкреслив Президент.

Також Глава держави наголосив, що Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу й трагічний урок для всього людства, і закликав пам’ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення.

"Це наш обов’язок перед пам’яттю мільйонів невинних жертв, мільйонів євреїв. Це наш обов’язок перед усіма майбутніми поколіннями", – сказав він.

Окремо Володимир Зеленський відзначив Праведників народів світу. Це ті, хто не був байдужим і ризикував власним життям для порятунку євреїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще з більшими зусиллями треба намагатися завершити війну, - Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю двох бійців на Донбасі 26 січня

"Я пишаюся тим, що понад дві з половиною тисячі українців удостоєні цього високого звання", – зазначив Президент.

Молоде покоління має знати про жахи Голокосту, щоб нічого подібного не допустити знову, - Зеленський на зустрічі з колишніми вязнями Аушвіца в Польщі 01
Молоде покоління має знати про жахи Голокосту, щоб нічого подібного не допустити знову, - Зеленський на зустрічі з колишніми вязнями Аушвіца в Польщі 02
Молоде покоління має знати про жахи Голокосту, щоб нічого подібного не допустити знову, - Зеленський на зустрічі з колишніми вязнями Аушвіца в Польщі 03
Молоде покоління має знати про жахи Голокосту, щоб нічого подібного не допустити знову, - Зеленський на зустрічі з колишніми вязнями Аушвіца в Польщі 04
Молоде покоління має знати про жахи Голокосту, щоб нічого подібного не допустити знову, - Зеленський на зустрічі з колишніми вязнями Аушвіца в Польщі 05
Молоде покоління має знати про жахи Голокосту, щоб нічого подібного не допустити знову, - Зеленський на зустрічі з колишніми вязнями Аушвіца в Польщі 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив МОЗ посилити комунікацію і дати чіткі рекомендації щодо ситуації з китайським коронавірусом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171961
 
   
 Топ коментарі
 
блин!.. сидят такие упитанные жертвы Холокоста, а у нас сегодня двое убитых и двое раненных на фронте... Этот Зеленый уродец, вместо того, что б заниматься нашими делами, катается по еврейским вечеринкам...
Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше - Цензор.НЕТ 3495
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сегодня рашисты, с кем так дружит Израиль убили еще двух украинских воинов и нескольких ранили...
Зеля не поднял эту тему на встрече?

Молодое поколение должно знать об ужасах Холокоста, чтобы ничего подобного не допустить снова, - Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица в Польше - Цензор.НЕТ 999
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ага, бывшие узники концлагерей Шефир и Ермак, сидели с Вовкой Зеленским в одной газовой камер... Может еще про "эбонитовую палочку" вспомнить?!
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История еврейского народа ему куда ближе, чем трагедия Украины, в виде голодомора...
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еще оно учило, как четыре раза отморозиться при призыве...
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У него ять каждый день солдат убивают,а оно все голохвосте рассуждает.
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Протокол от 5 января 1938 года подписан наркомом Ежовым и прокурором Вышинским. В нем перечислены имена 45 граждан Германии, Австрии и других стран, приговоренных к высылке из СССР. После того, как Сталин и Гитлер стали союзниками в 1939-м, выдача беженцев нацистам была поставлена на поток. До лета 1941 года НКВД переправило в Германию сотни человек - коммунистов и евреев, спасавшихся от нацизма, Сталин отправлял к Гитлеру.
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...В ночь с 31 декабря 1939 года на 1 января 1940-го поезд тронулся. Он увозил семьдесят сломленных людей… Через разоренную Польшу мы ехали к Брест-Литовску. На мосту через Буг нас ждали сотрудники аппарата другого тоталитарного режима - гестапо. Три человека отказались перейти этот мост: венгерский еврей по фамилии Блох, рабочий-коммунист, осужденный нацистами, и немецкий учитель, чье имя я забыла. Их потащили к мосту силой. Бешенство эсэсовцев сразу вылилось на еврея. Нас поместили в поезд и отвезли в Люблин, где передали гестапо.
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Про "ужаси" сеньйора Холокоста має знати кожен . А про "ужаси" Голодомору ?
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Нетаньяху что то там мямлил пару лет назад про Голодомор, но так и не объяснил почему Израиль не признаёт это геноцидом.
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Він був одним із виконавців, а ідеологом був сталін.
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Постойте!
А как же мир и прощение???
Нужно немедленно забыть об этом - простить несчастных немцев, русских, евреев - за Гулаги, Освенцимы и прочие геноциды.
Ведь стрелять перестали, теперь главное - толерантно не напоминать!
Не забудьте подставить левую щеку!!!
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Вот уж, действительно, представители воробьиного народца устроили праздник на костях.
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ветераны Холокоста и ветераны Вермахта выглядят сегодня лучше всех,потом идут ветераны США,Англии и Франции..
наши деды поумирали молодыми от ран и болячек,такова реальность..
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