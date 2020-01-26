 "Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі?" - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МБХ медиа.

Зазначається, що спочатку затримали двох активістів, які проводили поодинокі пікети. Євген Козлов стояв з плакатом з фото Путіна і написом "Кащей беззмінний". Марія Малишева тримала плакат "Нове кіно: шарікови і маньки-облігації переписують Конституцію, щоб Путін був при владі до труни". Всього в акції взяли участь близько 30 осіб.

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Невдовзі був затриманий третій активіст Дмитро Гусєв. Поліцейські інкримінували йому куріння в недозволеному місці. Ще через деякий час були затримані Влад Баранов і Олександр Тонконогов. Тонконогов був з плакатом "Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі?". Поліцейські пояснили затримання тим, що їм нібито надійшло повідомлення, що на Невському проспекті будуть відбуватися неузгоджені заходи, і активістів затримують для дачі пояснень.

Увечері в неділю затриманих відпустили з відділу поліції, склавши протоколи на всіх, крім Козлова.









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Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції. Зокрема, він запропонував заборонити вищим чиновникам, парламентаріям і суддям мати будь-яке іноземне громадянство або посвідку на проживання. Це обмеження пропонується поширити і на кандидатів у президенти РФ. Також Путін висунув ініціативу ввести вимогу у вигляді проживання в Росії не менше 25 років для висунення в президенти. Слово "поспіль" щодо обмежень на обрання більш ніж два терміни, він готовий виключити з основного закону.