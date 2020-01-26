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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:пікет (238) протест (1056) Путін (5372) Росія (15222)

 "Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі?" - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ. ФОТОрепортаж

Російські силовики затримали в Санкт-Петербурзі п'ятьох осіб під час акції протесту проти дій президента Росії Володимира Путіна щодо зміни до конституції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МБХ медиа.

Зазначається, що спочатку затримали двох активістів, які проводили поодинокі пікети. Євген Козлов стояв з плакатом з фото Путіна і написом "Кащей беззмінний". Марія Малишева тримала плакат "Нове кіно: шарікови і маньки-облігації переписують Конституцію, щоб Путін був при владі до труни". Всього в акції взяли участь близько 30 осіб.

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Невдовзі був затриманий третій активіст Дмитро Гусєв. Поліцейські інкримінували йому куріння в недозволеному місці. Ще через деякий час були затримані Влад Баранов і Олександр Тонконогов. Тонконогов був з плакатом "Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі?". Поліцейські пояснили затримання тим, що їм нібито надійшло повідомлення, що на Невському проспекті будуть відбуватися неузгоджені заходи, і активістів затримують для дачі пояснень.

Увечері в неділю затриманих відпустили з відділу поліції, склавши протоколи на всіх, крім Козлова.

Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 01
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 02
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 03
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сурков не проводив роботу щодо України після перемоги Зеленського, - російські ЗМІ

Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 05
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 06
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 07
Ви знаєте повію, що 20 років пропрацювала в одному борделі? - акції протесту проти безстрокового перебування Путіна при владі відбулися в РФ 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" Ваїтова й Примова, що нещодавно вийшли з в'язниці, повторно засудили на 8 років, - адвокат Гемеджі

Нагадаємо, 15 січня Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції. Зокрема, він запропонував заборонити вищим чиновникам, парламентаріям і суддям мати будь-яке іноземне громадянство або посвідку на проживання. Це обмеження пропонується поширити і на кандидатів у президенти РФ. Також Путін висунув ініціативу ввести вимогу у вигляді проживання в Росії не менше 25 років для висунення в президенти. Слово "поспіль" щодо обмежень на обрання більш ніж два терміни, він готовий виключити з основного закону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171959
 
   
 Топ коментарі
 
Есть. Мы уже шампанское открыли.
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а де новина, що помер ось цей екземпляр
"Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?", - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ - Цензор.НЕТ 9436
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Специально к этому случаю достал бутылку своей домашней абрикосовки "Злой Бандеровец", которая настаивалась на обожженных дубовых щепках с 2014 года.Под Сальце, подкопченное, с ржаным хлебушком - ай, хороша! "Вы знаете проститутку, 20 лет проработавшую в одном борделе?", - акции протеста против бессрочного пребывания Путина при власти прошли в РФ - Цензор.НЕТ 2194
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хєрасє, п'ята колона жах загубила!
а ну, до стойла, кріпаки!
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Любая проститутка (она хоть доставляет удовольствие) по сравнению с ******* *****, делает доброе дело. А это чмо со своим окружением имеет во всех позах свой народ. И самое главное, раболепство для русских приматов стало предметов гордости.И они с пафосом называют это патриотизмом.
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Вице-премьеры нового правительства: Григоренко, Абрамченко, Оверчук, Чернышенко...


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а, покійний (дякувати чортам) Чаплін?
Чаплін - це русіфікований Чапля
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Я думал это еврейская фамилия, как Каплин.
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такий варіант не виключений, але, скоріш за все, при такому розкладі це б розкопали і розповсюдили
там (за порєбріком) таким ******* займатись
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Признать Россию борделем - очень смело для оппозиции; ну, а кто проститутка, знали все и до того.
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Есть такие проститутки и Путлер один из них .Но они делают милое дело . а этот несет смерть .
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подставные сумасшедшие. Кацапы любят своего Путлера.
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можно ли песчинками разбить бетон..., не думаю, хотя они смелые люди...
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Да, смелые люди!
В тоталитарной стране "1984"гада, в одиночку, зная на что идешь - это больше чем смелость. Это отважные, очень смелые люди.

Слава російським героям!
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