 У центрі Києві націоналісти провели марш пам'яті Героя України Жизневського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Хода почалася на Михайлівській площі, потім учасники пройшли через Софіївську та Театральну площу, вулицею Хмельницького, Хрещатику і вулицею Грушевського.
Захід із вшанування пам'яті героя завершився біля народного меморіалу Жизневського біля стадіону "Динамо".
Організаторами ходи виступили: Рух Салідарнасьці "Разам", Добровольчеське Рух ОУН, ПРАВИЙ СЕКТОР / Київ, Самооборона Майдану - 3 сотня, ГО УНСО та інші.
Громадянин Білорусі Михайло Жизневский загинув 22 січня 2014 року під час Революції Гідності. Посмертно йому присвоєно звання Герой України. Сьогодні Михайлу виповнилося б 32 роки.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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10 окт. 2014 г.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1220358407250751488
Смерть путинським гівнюкам!
-- а Власть в Стране взять некому -- окромя жлобов, жидов и коммунистов...
Цікаві ці терміни, "активіст","націоналіст", "доброволець","волонтер", "журналіст" ....
Вот, ска, мне интересно!, с нафуя привлекать внимание совкового элехтората на слове "националисты"? Пришли люди , которым не по йух события 2014 года, погиб наш земляк за лучшее будущее Украины , светлая ему память! Я считаю националистом человека, которому чужое не нужно, но и своего он не отдаст! Но писать в заголовке : в центре Киеве националисты! провели ... Нафуя? Добрые люди центре Киеве провели марш памяти Героя Украины Михаила Жизневского. Вот как надо с заголовками работать. Ау!, Цензор!
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Нех мне пра нацыяналізм казаць, прачытай яшчэ раз мій тэкст від займенника "я" ... далі па тэксце...