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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:акція (689) Київ (6863) марш (249) Жизневський (26) Олег Богачук (964)

 У центрі Києві націоналісти провели марш пам'яті Героя України Жизневського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулася пам'ятна хода на честь дня народження Героя України білоруса Михайла Жизневського, який загинув під час Революції Гідності в січні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Хода почалася на Михайлівській площі, потім учасники пройшли через Софіївську та Театральну площу,  вулицею Хмельницького, Хрещатику і вулицею Грушевського.

У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 01
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 02
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 03
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 04
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 05
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 06
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 07
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 08
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 09
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 10
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 11
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 12
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 13
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 14
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 15
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 16
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 17
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 18
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 19
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 20

Захід із вшанування пам'яті героя завершився біля народного меморіалу Жизневського біля стадіону "Динамо".

У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 21
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 22

Організаторами ходи виступили: Рух Салідарнасьці "Разам", Добровольчеське Рух ОУН, ПРАВИЙ СЕКТОР / Київ, Самооборона Майдану - 3 сотня, ГО УНСО та інші.

У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 23
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 24
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 25

Громадянин Білорусі Михайло Жизневский загинув 22 січня 2014 року під час Революції Гідності. Посмертно йому присвоєно звання Герой України. Сьогодні Михайлу виповнилося б 32 роки.

У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 26
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 27
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 28
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 29
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 30
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 31
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 32
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 33
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 34
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 35
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 36
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 37
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 38
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 39
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 40
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 41
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 42
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 43
У центрі Києві націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 44

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171946
 
   
 Топ коментарі
 
Правильные флаги Беларуси.
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СЛАВА ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ! Живе Беларусь без бацька та *уйла!
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Уверен, что из этих Людей ни один за оманского ишака не голосовал. В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского - Цензор.НЕТ 5434
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СЛАВА ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ! Живе Беларусь без бацька та *уйла!
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вот представил: как Ирина Фарион где-то сейчас на ужин доедает "запеченного русскоговорящего маЛчика в трусиках", и сразу стало спокойно за наших националистов..
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Молодці! Герої залишаються живими, доки живе память про них
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Уверен, что из этих Людей ни один за оманского ишака не голосовал.
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у барыги через год президенства рейтинг был 10%
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через рік після чого? після 2024 року?
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действительно никто из них за шоколадного ишака не голосовал
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Писали что этот осел в мультике все время говорит "Дякую".
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Видел - мимо меня прошли. Человек 200 - добрая половина в то время алгебру зубрила в 9 классе. Жизневский - герой - нет вопросов, вечная память. Как всегда, малолетками манипулирует жадная до денег или власти *******, а они и рады - старшие рассказали, кто герой, не надо голову сушить. Вечная проблема страны, в которой люди хотят мифического "добробуту", но готовы сра***ть на головы друг другу для этого. Наследие совка, двумя словами.
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Слава Герою!
Смерть путинським гівнюкам!
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...ходють всякие украинцы по Киеву...
-- а Власть в Стране взять некому -- окромя жлобов, жидов и коммунистов...
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ГБР открыло дело о признании Майдана «государственным переворотом» - ...
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Дзякуй,Украiна,што памятаеце.Няхай здохне той,хто нас не кахае. !!!
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Пусть сдохнут убийцы Жизневского и Нигояна. В них стреляли в спину с расстояния 3 метра. Пусть сдохнут убийцы и их родня до седьмого колена - шкуры продажные за бабки продавшие Украину.
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Интерестный факт-"Родина-Мать" шо в Киеве,шо в Волгограде со щитом и мечем смотрят на восток.Так хто победил?Война продолжается.
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Непогано було б в заголовку одразу писати: націоналісти-свободівці;націоналісти-нацкорпусяни;націоналісти-оунівці,і т.д.
Цікаві ці терміни, "активіст","націоналіст", "доброволець","волонтер", "журналіст" ....
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" Организаторами шествия выступили: Движение Салидарнасьци "Разам", Добровольческое Движение ОУН, ПРАВЫЙ СЕКТОР / Киев, Самооборона Майдана - 3 сотня, ГО УНСО и другие" Тогда -внимание, вопрос: почему заголовок "Нациналисты провели марш..." ? Нет, если бы такой заголовок был в РашТВ - вопроса бы не было ... но почему в Цензоре ?
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а ты считаешь редакторов Цензора высокими профессионалами в журналистике? В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского - Цензор.НЕТ 7739 В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского - Цензор.НЕТ 7739 В центре Киеве националисты провели марш памяти Героя Украины Жизневского - Цензор.НЕТ 7739
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Какой баран выдумывает заголовки? Нет,"националисты"- это не ругательство и сомнительный душок родом из кремля ,но слово ПАТРИОТЫ было бы уместней!
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Я не в коем случае не хочу оговорить имя Жизневского , стоял рядом . Но глядя на рожи так званных националистов . душа рвется .Где вы были когда убили Сашка Билого , где вы были когда свыня гоняла вагонами контрабас .Уроды !
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Не час сьогодні з"ясовувати, хто наразі справжній Націоналіст і Патріот. Будемо чубитись - Україна втратить Незалежність. В єднанні - сила Нації! Слава Героям!
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Если человек кекс, это не значит что его надо убивать.
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Я не говорил, что кого-то надо было убивать . Просто парень так резво стартанул, что это было просто неизбежно. Лень искать, но я тут за неделю до его убийства на форуме писал, что скоро его накроют медным тазом. И таки да...
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Смотрите, Сашко Билый кекс, полиция убийцы. В итоге плохой Сашко Билый.
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В центре Киева националисты!!! ?провели марш памяти Героя Украины Михаила Жизневского.
Вот, ска, мне интересно!, с нафуя привлекать внимание совкового элехтората на слове "националисты"? Пришли люди , которым не по йух события 2014 года, погиб наш земляк за лучшее будущее Украины , светлая ему память! Я считаю националистом человека, которому чужое не нужно, но и своего он не отдаст! Но писать в заголовке : в центре Киеве националисты! провели ... Нафуя? Добрые люди центре Киеве провели марш памяти Героя Украины Михаила Жизневского. Вот как надо с заголовками работать. Ау!, Цензор!
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Потому что в Украине националист не ругательно слово.
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Кэп salomon v :
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Нех мне пра нацыяналізм казаць, прачытай яшчэ раз мій тэкст від займенника "я" ... далі па тэксце...
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Товарищи - по центру нашего города прошли в первую очередь такие же как мы граждане Украины, патриоты, Украинцы. А заголовки в стиле "в центре Киева националисты провели марш/прошли маршем" - это воняет кацапщиной, шариевщиной и портновщиной. В таких вещах нужно быть внимательным.
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Хто такі націоналісти,бутусов?Ті що на службі у медведчука чи патріоти України?Яущо патріоти,то чому націоналісти?
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