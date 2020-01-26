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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:акція (689) Київ (6863) марш (249) Жизневський (26) Олег Богачук (964)

 У центрі Києва націоналісти провели марш пам'яті Героя України Жизневського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбулася пам'ятна хода на честь дня народження Героя України білоруса Михайла Жизневського, який загинув під час Революції Гідності в січні 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Хода почалася на Михайлівській площі, потім учасники пройшли через Софіївську та Театральну площу,  вулицею Хмельницького, Хрещатику і вулицею Грушевського.

У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 01
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 02
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 03
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 04
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 05
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 06
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 07
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 08
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 09
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 10
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 11
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 12
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 13
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 14
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 15
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 16
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 17
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 18
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 19
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 20

Захід із вшанування пам'яті героя завершився біля народного меморіалу Жизневського біля стадіону "Динамо".

У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 21
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 22

Організаторами ходи виступили: Рух Салідарнасьці "Разам", Добровольчеське Рух ОУН, ПРАВИЙ СЕКТОР / Київ, Самооборона Майдану - 3 сотня, ГО УНСО та інші.

У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 23
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 24
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 25

Громадянин Білорусі Михайло Жизневский загинув 22 січня 2014 року під час Революції Гідності. Посмертно йому присвоєно звання Герой України. Сьогодні Михайлу виповнилося б 32 роки.

У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 26
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 27
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 28
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 29
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 30
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 31
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 32
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 33
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 34
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 35
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 36
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 37
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 38
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 39
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 40
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 41
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 42
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 43
У центрі Києва націоналісти провели марш памяті Героя України Жизневського 44

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171946
 
 
 Топ коментарі
 
Правильные флаги Беларуси.
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СЛАВА ГЕРОЮ! СЛАВА УКРАЇНІ! Живе Беларусь без бацька та *уйла!
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Молодці! Герої залишаються живими, доки живе память про них
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Националисты, активисты, волонтеры. Молодые люди спортивной внешности, иномарка, джип, ДТП. Олигархи, коррупция, офшоры. Смартфон, бот, хайп, прикол. Современной отечественной "журналистике" вполне достаточно этого нехитрого набора слов, чтобы объяснять сразу все происходящие в стране сложные процессы в политике, экономике, обществе. Объяснять пиплу. Пипл хавает.
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Впевнеий, цього разу ніяка ряба шапка, чи, там єрмак з бахданом накивати п'ятами не встигнуть.
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дуже жаль що його "забрали"...цей мужній хлопець міг би стати хорошим воїном та лідером...та щури яника його вбили...а ще один-їх випустив на волю...
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Шо ні рожа, то сірожа. Скажи, касабе, ти мудак, чи родом так? Тільки відверто.
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А чому в ********** кацапів не називають "русскими националистами", аниш родину любят, запутинапарвут, за русьусрутся ? Ці люди на памятному заході націоналісти, патріоти - тоді інші українофоби, може досить Цензору використовувати кліше кремльовских прапагондонів. Складається враження що журналісти Цензора українофоби, якщо ні то націоналісти. "Пасредине" в таких речах не буває, хто не за Україну, той проти неї, українофоб, а можливо зрадник. В рос.мові є два слова "изменник, предатель", у нашій тільки зрадник
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На Цензорі сидять «кремлівські пропагандони». Колись ви це зрозумієте. Вас вивчають через Цензор.
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