 Власник спортклубу в Тернополі організував бізнес із виготовлення наркотиків. Викрито ціле угруповання, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Нацполіції України.
Як зазначається, 23 січня 2020 року в Тернопільській, Хмельницькій та Київській областях співробітники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки, відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (відділ детективів), управління патрульної поліції, управління протидії наркозлочинності, слідчого управління, управління КОРД і СБУ за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області одночасно провели 70 обшуків.
Дев'ятьох осіб затримано відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри за ст. 307 ч. 2 КК, за ст. 309 ч. 2 КК і обрання запобіжного заходу одинадцятьом членам угруповання.
За словами Василя Джиджори, начальника управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області, упродовж останніх шести місяців оперативники його підрозділу разом зі слідчими ГУ НП і детективами документували групу осіб, яка виготовляла та розповсюджувала наркотичну речовину - метамфетамін.
Організатор бізнесу - житель Тернополя, власник одного зі спортклубів. Підбором кадрів займався найближчий товариш керівника. До його обов'язків належав пошук надійних людей, які б не лише поширювали наркотики, а й могли захистити підлеглих у разі будь-якого нападу. Серед помічників були відвідувачі спортивного залу.
"Під час санкціонованих обшуків, одночасно проведених на території трьох областей, вилучено понад кілограм наркотиків і психотропних речовин у твердих, кристалічних, порошкоподібних та інших формах, зброю, боєприпаси, готівку в національній та іноземній валютах, засоби зв'язку", - розповів прокурор області Петро Бойко.
Всі учасники угруповання - люди віком від 20 до 33 років. Вони отримували від організатора метамфетамін і займалися його продажем. За попередніми даними, такий "бізнес" приносив від 25 до 50 тис. грн щоденного доходу.
Під час оперативних заходів правоохоронці встановили шляхи надходження наркотичної речовини. Частину "солей" виготовляли в спеціально обладнаних гаражних приміщеннях. Решту сировини, а також наркотики закуповували у жителів Хмельницької області.
Це угрупування на території Тернопільщини працювало протягом кількох років. Їх неодноразово викривали правоохоронці, але учасникам вдавалося уникати покарання. Під час досудового розслідування перевірятимуть і причетність до злочину співробітників правоохоронних органів.
Організатор бізнесу відповідатиме перед законом за статтями, пов'язаними з виготовленням і розповсюдженням наркотиків, а також згідно зі ст. 345 ч. 2 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Під час затримання чоловік завдав тілесних ушкоджень працівникові міліції.
Триває слідство.
"В ходе санкционированных обысков, одновременно проведенных на территории трех областей, изъято более килограмма наркотиков
необразованные дети 90х))
жадные видимо на всю голову
весь криминал давно на закладках
и лягавые всего мира бьються головой об стену
телеграмм - инструмент N1
масса платежного инструмента))
селяне))
аж целое кило соли)))
-Едем в Лигу.Там стероидов возьмём