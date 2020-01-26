 Власник спортклубу в Тернополі організував бізнес із виготовлення наркотиків. Викрито ціле угруповання, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Нацполіції України.

Як зазначається, 23 січня 2020 року в Тернопільській, Хмельницькій та Київській областях співробітники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки, відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (відділ детективів), управління патрульної поліції, управління протидії наркозлочинності, слідчого управління, управління КОРД і СБУ за процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області одночасно провели 70 обшуків.

Дев'ятьох осіб затримано відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри за ст. 307 ч. 2 КК, за ст. 309 ч. 2 КК і обрання запобіжного заходу одинадцятьом членам угруповання.

За словами Василя Джиджори, начальника управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області, упродовж останніх шести місяців оперативники його підрозділу разом зі слідчими ГУ НП і детективами документували групу осіб, яка виготовляла та розповсюджувала наркотичну речовину - метамфетамін.

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Організатор бізнесу - житель Тернополя, власник одного зі спортклубів. Підбором кадрів займався найближчий товариш керівника. До його обов'язків належав пошук надійних людей, які б не лише поширювали наркотики, а й могли захистити підлеглих у разі будь-якого нападу. Серед помічників були відвідувачі спортивного залу.

"Під час санкціонованих обшуків, одночасно проведених на території трьох областей, вилучено понад кілограм наркотиків і психотропних речовин у твердих, кристалічних, порошкоподібних та інших формах, зброю, боєприпаси, готівку в національній та іноземній валютах, засоби зв'язку", - розповів прокурор області Петро Бойко.

Всі учасники угруповання - люди віком від 20 до 33 років. Вони отримували від організатора метамфетамін і займалися його продажем. За попередніми даними, такий "бізнес" приносив від 25 до 50 тис. грн щоденного доходу.

Під час оперативних заходів правоохоронці встановили шляхи надходження наркотичної речовини. Частину "солей" виготовляли в спеціально обладнаних гаражних приміщеннях. Решту сировини, а також наркотики закуповували у жителів Хмельницької області.

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Це угрупування на території Тернопільщини працювало протягом кількох років. Їх неодноразово викривали правоохоронці, але учасникам вдавалося уникати покарання. Під час досудового розслідування перевірятимуть і причетність до злочину співробітників правоохоронних органів.

Організатор бізнесу відповідатиме перед законом за статтями, пов'язаними з виготовленням і розповсюдженням наркотиків, а також згідно зі ст. 345 ч. 2 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Під час затримання чоловік завдав тілесних ушкоджень працівникові міліції.

Триває слідство.





















