 У Києві чоловік наздогнав злочинця, який пограбував дівчину, і бився з ним до приїзду поліції. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Києва.
"До чергової частини столичної поліції зателефонувала киянка з повідомленням про те, що на вулиці Солом'янській її пограбував незнайомець. На місце події негайно було направлено групу швидкого реагування, яка перебувала недалеко від місця скоєння злочину, і слідчо-оперативну групу територіального підрозділу", - йдеться в повідомленні.
Приїхавши на виклик, виявили двох чоловіків, між якими відбувалася бійка. Також поліцейські поспілкувалися з потерпілою, яка пояснила, що на виході з тролейбуса вона відчула, як хтось заліз в її рюкзак. Коли вона озирнулася, то побачила чоловіка, який втікав із її грошима в руках. Дівчина почала кликати на допомогу, на що відреагував небайдужий перехожий і кинувся наздоганяти кривдника.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився житель столиці, 1978 року народження. З'ясувалося, що фігурант неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння крадіжок на території столиці.
Слідчий Солом'янського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
карман дело тонкое
если бабки были и еще без кошелька - то и статью не пришьют (бабки не подписаны)) )
если кошелек был - то по любому скинул а значит и статью не пришить (кино про отпечатки - это миф)
свидетели - а шо свидетили?? телка кричит - отдай гроши!! грабят!!!
а он скажет - я подумал шо всех грабят и начал убегать
если не нарик - то легко спрыгнет
а если нарк - опера подвалом быстро на протоколах подписи вымутят
этого гамна (наркош) на улицах - шо гавна
стукачей - еще больше
это если бы приняли сами
без терпил
да с бабками
то да, раздели и отпустили
еше и на список поставили
а так - на кичу и по этапу (если бабла нет)
если бабки есть - то опер может и не спросить то шо нужно
хулиганку впаяют
а нарки - это жывотные
их много и они плодят себе подобных
и лягавым их не нужно жалеть
а только звезды на пагоны цеплять
Безразличие порождает брзнаказанность
але він їм здавався нецікавим, що з нього візьмеш...
до речі, про святошинське майже теж саме..інші поки не читав..немає у нас поліції у цивілізованому розумінні цього слова..
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC'%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%A3%D0%9F+%D0%93%D0%A3+%D0%9D%D0%9F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D1%96,+%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97+%E2%84%961/@50.420026,30.4526613,17z/data=!4m10!1m2!2m1!1z0KHQntCb0J7QnNCV0J3QodCa0J7QlSDRgNC-0LLQtA!3m6!1s0x40d4ceb468dbfd77:0xe6e6c40534f2bce5!8m2!3d50.420026!4d30.45485!9m1!1b1!5m1!1e1?hl=ru
ну не могёт быть такого в отреформированном ведомстве
Каждый день хожу с большой сумкой и то не все помещается 😆
І краще не питайте, що я ношу у великій торбині ))))
Значит, надо менять на законы с приоритетным правом самозащиты
Заходит толпа под видом контролеров в форме, которую любой может купить в спецмагазине за 100 грн.
Без бейджиков, вместо удостоверения демонстрируют смартфон с какими то иероглифами.
Хватают банковскую карту, типа для проверки и убегают.
Не далее, как пару дней назад удалось поймать таких и вырвать карту в 28 маршруте трамвая, но они отбились и сбежали.
Все таки 4 рыла.
а то ведь урки как ни ножом, так уже травматами обороняются...