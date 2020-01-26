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 Події, Київські новини
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Все про:пограбування (431) Нацполіція (8877)

 У Києві чоловік наздогнав злочинця, який пограбував дівчину, і бився з ним до приїзду поліції. ФОТО

У Києві чоловік допоміг поліцейським затримати грабіжника, який витягнув гроші з рюкзака дівчини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Києва.

"До чергової частини столичної поліції зателефонувала киянка з повідомленням про те, що на вулиці Солом'янській її пограбував незнайомець. На місце події негайно було направлено ​​групу швидкого реагування, яка перебувала недалеко від місця скоєння злочину, і слідчо-оперативну групу територіального підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Приїхавши на виклик, виявили двох чоловіків, між якими відбувалася бійка. Також поліцейські поспілкувалися з потерпілою, яка пояснила, що на виході з тролейбуса вона відчула, як хтось заліз в її рюкзак. Коли вона озирнулася, то побачила чоловіка, який втікав із її грошима в руках. Дівчина почала кликати на допомогу, на що відреагував небайдужий перехожий і кинувся наздоганяти кривдника.

Дивіться також: Двоє хлопців із викруткою і ломом намагалися пограбувати мобільний термінал на столичній Лук'янівці, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився житель столиці, 1978 року народження. З'ясувалося, що фігурант неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння крадіжок на території столиці.

У Києві чоловік наздогнав злочинця, який пограбував дівчину, і бився з ним до приїзду поліції 01

Слідчий Солом'янського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171918
 
   
 Топ коментарі
 
Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего.
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Странно, что не оказались виноватыми девушка и пришедший на помощь мужчина.
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Зачем им вторую жопу всегда замазывают???
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Знак ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего.
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Хотів скоїти крадіжку, а вийшло пограбування.
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дык тайно завладел же, так что кража. если бы он к примеру сумку выхватил - это наверное грабеж.
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даже кражу не пришьют)))
карман дело тонкое
если бабки были и еще без кошелька - то и статью не пришьют (бабки не подписаны)) )
если кошелек был - то по любому скинул а значит и статью не пришить (кино про отпечатки - это миф)
свидетели - а шо свидетили?? телка кричит - отдай гроши!! грабят!!!
а он скажет - я подумал шо всех грабят и начал убегать
если не нарик - то легко спрыгнет
а если нарк - опера подвалом быстро на протоколах подписи вымутят
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почему отпечатки - миф? вполне даже, будут отпечатки хозяйки и этого подозреваемого. для суда может вполне быть аргумент. то, что у нас не станут заморачиваться - это уже другое.
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Если нарк, то параллельно раскроют ещё много чего)
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Если нарик то наоборот еще быстрее отпустят. Мусорам нарики нужны на воле а не морочиться с ними в тюрьме. Во первых нарики каждые 2 недели или месяц заносят мзду в местную мусарню или участковому. Во вторых нарики ето мусорские стукачи и осведомители. В третьих нарики ето ступенька для повышения звания и хорошего закрытия отчета о раскрываемости в конце года. На каждого нарика есть график когда он должен *отсидеть* минималку, чтобы мусор записал себе раскрытие
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опер из тебя никакой)))
этого гамна (наркош) на улицах - шо гавна
стукачей - еще больше
это если бы приняли сами
без терпил
да с бабками
то да, раздели и отпустили
еше и на список поставили
а так - на кичу и по этапу (если бабла нет)
если бабки есть - то опер может и не спросить то шо нужно
хулиганку впаяют
а нарки - это жывотные
их много и они плодят себе подобных
и лягавым их не нужно жалеть
а только звезды на пагоны цеплять
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Судячи з постійних повідомлень про злочини, Соломянка починає конкурувати по рівню злочинності з Троєщиною.
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Увы, нет больше хороших и спокойных районов в Киеве. Как и в Украине.
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Странно, что не оказались виноватыми девушка и пришедший на помощь мужчина.
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По последним тенденциям, именно это и следует ожидать...
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Да, скоро за уличный грабёж будут сажать написавших об этом журналистов.
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Это потому что у них еще походку не проверяли. Так что все может быть.
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По жизни-девка слиняла,а воришка уже потерпелий к которому пристал незнакомец
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И задержавшего еще не обвинили в нанесении телесных повреждений?))) Мда... Недоработка...))))
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вор не работал в коломойшей и в СН не состоял... В Киеве мужчина догнал ограбившего девушку преступника и дрался с ним до приезда полиции - Цензор.НЕТ 8812
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Такой себе подвиг... За чьи-то 200 гривен лезть на возможное "перо"...
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у того воришки никакого "перо" не было, так что он герой, а ты ссыкло
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Может быть и больше. Плюс карточки, документы.
Безразличие порождает брзнаказанность
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"фигурант неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей..."

але він їм здавався нецікавим, що з нього візьмеш...
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Поэтому и нужна легализация ношения оружия.
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БРЕШУТ ЛЮДИ
ну не могёт быть такого в отреформированном ведомстве
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Можно нн читать, такое везде... или еще хуже
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Всё в порядке, расходимся. Правоохранители со своим "полем зрения" его хорошо знают.
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Рюкзаки ідеальна штука для крадіжок. Невже не ясно?
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тому заходячи до тролейбуса, рюкзак треба надягати спереду..
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Заходячи в громадський транспорт, рюкзаки, портфелі та сумки потрібно тримати попереду та якомога нижче. По-перше, так вони не будуть заважати іншим пасажирам, по-друге, це дуже ускладнить можливість крадіжки.
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именно. Только, почему-то, количество рюкзачных идиотов, авакова, им, всем, в печень,обоих полов,зашкаливает. Нацепить рюкзак на спину, и залезть, с ним, в общественный транспорт, не снимая, это в порядке вещей.
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І для підкидання сірникових коробок з "травою". Такий епізод стався на Лук'янівці. На Цензорі хтось давав лінк.
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за правилами, наплічник треба у транспорті тримати у руках, а не на спині
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Наплічник данина моді. Що в ньому носити? Мати типа такої сумочки достатньо і вона у неї на виду.

В Киеве мужчина догнал ограбившего девушку преступника и дрался с ним до приезда полиции - Цензор.НЕТ 751
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Вот как раз в таком кармашке помещаются только телефон и деньги с паспортом. И то, если без кошелька. Есть у меня такие б.дюльки. Мучение.
Каждый день хожу с большой сумкой и то не все помещается 😆
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😋 ні, гаманець маленький. Та все одно в такі маленькі сумочки не влазить.
І краще не питайте, що я ношу у великій торбині ))))
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А нащо паспорт з собою носити, років 30 вже не ношу.
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Бо вони нас бояться. Зараз нікуди без паспорту не пускають. Всюди перевіряють
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це не тільки данина моді, а дуже зручна річ, я наприклад на роботу в ньому обід ношу, а коли повертаюся додому часто заходжу у крамницю скупитися..дуже зручно і легко нести на собі..при цьому руки вільні. Коли сідаю у транспорт, наплічник знімаю і беру у руку
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Молодец мужчина! А то иногда кажется , что мужчины вымерли((
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В чем мужчина молодец? Откройте уголовный кодекс Украины и почитайте что мужчина сам нарушил закон, По украинскому законодательству он просто должен был вызвать полицию и наблюдать.
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Что и останавливать,ухватить за одежду,руку не имел права ??
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Нет не имел права. Незаконное лишение свободы человека. Даже охрана магазина не имеет права тебя задерживать если ты воруешь.
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Капец, не удивительно, что у нас уголовщина процветает((( добропорядочные граждане не могут себя защитить.
Значит, надо менять на законы с приоритетным правом самозащиты
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сказки. обыскивать - не имеет, а придержать может.
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Еще раз говорю, не имеют права задерживать, И не раз видел как воры знающие законы просто уходили из магазина еще до приезда мусоров. Охранники только лошка или тупого студента могут посадить в кладовку и разводить на бабки. А воры законы знают.
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Когда-то много лет назад в одном из донбасских городков я зимней ночью поймал мужика, который избил хотел изнасиловать женщину. Женщина убежала. Я попросил людей вызвать милицию. Вызвали. Я ее прождал не менее часа. Плюнул и отпустил.
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теперь по правилам "дамского этикету", благодарная девушка должна отдаться своему спасителю..
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Ну, сейчас грабят прямо в транспорте.
Заходит толпа под видом контролеров в форме, которую любой может купить в спецмагазине за 100 грн.
Без бейджиков, вместо удостоверения демонстрируют смартфон с какими то иероглифами.
Хватают банковскую карту, типа для проверки и убегают.
Не далее, как пару дней назад удалось поймать таких и вырвать карту в 28 маршруте трамвая, но они отбились и сбежали.
Все таки 4 рыла.
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Як би небайдужому перехожому,який і затримав злоія,все це боком не вийшло. Бо в нас судова реформа,і вона таки діє! (штепа,допа,гепа,********** і т.д, і т.п)...
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главное, что спаситель не пострадал...
а то ведь урки как ни ножом, так уже травматами обороняются...
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Вот дебил. Мог получить нож в живот а теперь еще получит срок за нападение на *преступника*, потому что без решения суда никто не может называть человека преступником. А во вторых в Украине запрещено обороняться и тем более нападать на так называемого преступника. Как говорил Аваков только полиция имеет право на насилие.
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...полиция имеет право на насилие. Полиция - государственный правовой орган. А государство,- есть аппарат насилия в руках господствующего (олигархического) класса. (Определение по Марксу). Так, что ,- всё правильно, мы живём в правовом государстве...
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Здаётся мне, что это казачок ментов, прокуроров, судей. Е.банутая страна, на всю голову.
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Народ у нас такой наивный. Отпустят етого грабителя даже не сомневайтесь. Даже адвокат особо напрягаться не будет. Потому что Украина живет по законам написанным самими бандитами. Подумайте сами почему у нас преступники гуляют на воле. А последнее время вообще полный п***ц, даже массовых убийц отпускают. Вдумайтесь только, еще 10 лет назад у нас были переполнены тюрьмы, в камерах сидело по 15-20 человек. А сейчас закрывают тюрьмы из за того что они пустые. Или вы думаете что преступники куда то испарились? Они все на воле а многие у власти.
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