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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Вінниця (182) виставка (163) художник (33)

 "Подих війни": у Вінниці відкрилася виставка картин, написаних на лінії фронту. ФОТОрепортаж

24 січня в холі Вінницької міської ради відбулося відкриття виставки "Подих війни". Роботи, які представили на ній, писали у вересні минулого року в Станиці Луганській українські та литовські художники. Серед організаторів виставки - Музей української марки ім. Якова Балабана, посольство Литви в Україні та Вінницька міська рада.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті міськради.

Авторами картин стали Федір Александрович, Сергій Захаров, Валерія Москвітіна, Вігантас Веяс, Саулюс Паукштис і Грета Бернотайте. Вони писали свої роботи на кордоні з окупованою територією. Виставка раніше вже експонувалася в посольстві Литви і в галереї Тадзіо. У Вінниці це вже третя презентація картин. Після Вінниці заплановано низку виставок "Подих війни" в Україні та Литві.

"Ця виставка насамперед має нагадувати нам про те, що на сході України на шостому році наші українські хлопці, зокрема і вінничани, захищають територіальну цілісність і незалежність нашої держави", - сказав на відкритті виставки міський голова Сергій Моргунов.

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"Мені приємно бути у Вінниці і відкривати виставку. Вона не така велика, але абсолютно унікальна. У Станиці Луганській відбувся перший художній пленер на лінії розмежування, яка розділяє два абсолютно різні світи. Деякі литовці вперше побачили "подих війни". Литва завжди допомагає Україні і товаришує. Війна триває, Європа має не закривати на це очі, і мусить говорити про це. Українські художники мають свій особливий погляд на війну і навіть свої особисті історії, як, наприклад, Сергій Захаров", - розповів посол Литви в Україні Марюс  Януконіс, який також завітав на відкриття виставки "Подих війни".

"Україна зараз у стадії війни і боротьби за свою незалежність. Литва уже домоглася своєї незалежності. І люди з цих двох країн поїхали в одне місце, де війна відчувається безпосередньо. Це була цікава колаборація", - додав художник Сергій Захаров.

"Найголовніше, що може зробити художник, - це показати світ, як він його бачить, на полотні", - прокоментувала відкриття художниця Валерія Москвітіна.

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Подих війни: у Вінниці відкрилася виставка картин, написаних на лінії фронту 01
Подих війни: у Вінниці відкрилася виставка картин, написаних на лінії фронту 02
Подих війни: у Вінниці відкрилася виставка картин, написаних на лінії фронту 03
Подих війни: у Вінниці відкрилася виставка картин, написаних на лінії фронту 04
Подих війни: у Вінниці відкрилася виставка картин, написаних на лінії фронту 05
Подих війни: у Вінниці відкрилася виставка картин, написаних на лінії фронту 06
Подих війни: у Вінниці відкрилася виставка картин, написаних на лінії фронту 07
Подих війни: у Вінниці відкрилася виставка картин, написаних на лінії фронту 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171912
 
   
 Топ коментарі
 
литовская художница Беата Куркуль (фамилия славная)))

"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 6849 "Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 8577"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 5489

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мені ця дуже сподобалась..
"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 6062
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у нее все - душевно и узнаваемо! и профессионально...
"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 260 "Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 7387"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 6665
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Да, чувствуется влияние Малевича....
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Та не...
Там чувствуется вливание грамм по 500 в одно рыло...
На фото алкаши (со стажем)глубокомысленно(с похмелья) смотрят в даль
и изображают страданье...
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Вадик-ты балбес!!!
зы-как бы не относился к теме войны Украины с Россией
Картины-реально -гафно....
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А ти експерт? І які критерії оцінки якості картин? Чи твоє світосприйняття обмежується виключно твоїми шорами, і все що за межами- гафно? Пффф.
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А враховуючи те, що у картинах кожен намагається знайти щось своє- то ти профі по вливанню 500 в одне рило, і зараз перебуваєш у тій фазі, що зветься похмілля. Я правий?
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Владислав,учитывая твои русские корни...
Скажу так-ты когда рожать
стонать от боли будешь
Ты кричать-мама!(вызывай ментов)-по русски будешь?
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Ооо, адепт шмарія)) ну тепер все ясно)

Отже про пів літра і твоє похмілля я влучив у саме яблучко)
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Владик, не мучай мозг!
Говори на родном языке!
зы-мне перед твоей мамой стыдно(за тебя)...
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На твайом радном язикє мнє нєудобна разгаварівать, он нємножка нєпалнаценний, чтолє.

По факту є що сказати? Чи з похмілля нічого на думку не приходить?
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литовская художница Беата Куркуль (фамилия славная)))

"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 6849 "Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 8577"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 5489

...
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у нее все - душевно и узнаваемо! и профессионально...
"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 260 "Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 7387"Дыхание войны": В Виннице открылась выставка картин, написанных на линии фронта - Цензор.НЕТ 6665
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КРОВЬ ЛЮДЕЙ НА РУКАХ РОС.ЖУРНАШЛЮХ!! БЕЗ ИХНИЙ "РАБОТЫ" У ПУПКИНА НИЧЕГО БЫ НЕПОЛУЧИЛОСЬ!!====

Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!

Давайте вспомним их всех поимённо.

Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.

Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».

Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…

* Распятый мальчик

* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади

* Два раба и клаптик земли

* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки

* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов

* Консервы из европейских девственниц

* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов

* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка

* Применение монтажной пены при изнасилованиях

* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет

* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.

* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)

* Отравленные конфеты Roshen

* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию

* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо

* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку

* «форму и оружие можно купить в любом военторге»

* Победа Яроша на президентских выборах

* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»

* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название

* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)

* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай

* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине

* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада

* Плачущая корова Ирины

* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев

* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева

* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали

* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко

* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев

* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта

* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой

* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».

* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов

* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки

* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку

* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома

* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.

* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после

* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?

* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина

* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.

* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов

* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.

* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»

* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы

* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.

». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.

* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)

* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -

* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос - «Да, а на каком языке допрос вели-то?», - знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».

* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!

* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!

* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем

* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист

На сегодня в мире не существует толковых методик противодействия подобному потоку массированного бреда, используемому в качестве реального и убивающего оружия. В разных странах сходит с ума до 86% населения…
......ююююю.ю.ю
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Кожен має можливість вимкнути цей потік чи слухати/дивитись, це як у г....но лізти або не лізти, бухати по-чорному чи ні, вживать наркоту чи ні, але ж якщо не вимикає, то обирає собі отакого засоба самозруйнування, така вона природа людська в деяких широтах)) А маніпулятори - вони завжди були, є та будуть, звуться ЛІДЕРАМИ. То бажано просто скорше особисті мозки увімкнути, аніж шукати методики протидії поганому дядькові з його маячнею.
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Чувак(крайний с права) явно автор картины
типа-автопортрет....
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Kогда русское говно (простите за тавтологию) говорит "мы воюем не с Украиной, с Америкой!", просто спросите -
а через Берингов пролив не ближе......
......????????????????????????????????????
.
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