 "Подих війни": у Вінниці відкрилася виставка картин, написаних на лінії фронту. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті міськради.

Авторами картин стали Федір Александрович, Сергій Захаров, Валерія Москвітіна, Вігантас Веяс, Саулюс Паукштис і Грета Бернотайте. Вони писали свої роботи на кордоні з окупованою територією. Виставка раніше вже експонувалася в посольстві Литви і в галереї Тадзіо. У Вінниці це вже третя презентація картин. Після Вінниці заплановано низку виставок "Подих війни" в Україні та Литві.

"Ця виставка насамперед має нагадувати нам про те, що на сході України на шостому році наші українські хлопці, зокрема і вінничани, захищають територіальну цілісність і незалежність нашої держави", - сказав на відкритті виставки міський голова Сергій Моргунов.

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"Мені приємно бути у Вінниці і відкривати виставку. Вона не така велика, але абсолютно унікальна. У Станиці Луганській відбувся перший художній пленер на лінії розмежування, яка розділяє два абсолютно різні світи. Деякі литовці вперше побачили "подих війни". Литва завжди допомагає Україні і товаришує. Війна триває, Європа має не закривати на це очі, і мусить говорити про це. Українські художники мають свій особливий погляд на війну і навіть свої особисті історії, як, наприклад, Сергій Захаров", - розповів посол Литви в Україні Марюс Януконіс, який також завітав на відкриття виставки "Подих війни".

"Україна зараз у стадії війни і боротьби за свою незалежність. Литва уже домоглася своєї незалежності. І люди з цих двох країн поїхали в одне місце, де війна відчувається безпосередньо. Це була цікава колаборація", - додав художник Сергій Захаров.

"Найголовніше, що може зробити художник, - це показати світ, як він його бачить, на полотні", - прокоментувала відкриття художниця Валерія Москвітіна.

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