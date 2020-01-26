 "Подих війни": у Вінниці відкрилася виставка картин, написаних на лінії фронту. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті міськради.
Авторами картин стали Федір Александрович, Сергій Захаров, Валерія Москвітіна, Вігантас Веяс, Саулюс Паукштис і Грета Бернотайте. Вони писали свої роботи на кордоні з окупованою територією. Виставка раніше вже експонувалася в посольстві Литви і в галереї Тадзіо. У Вінниці це вже третя презентація картин. Після Вінниці заплановано низку виставок "Подих війни" в Україні та Литві.
"Ця виставка насамперед має нагадувати нам про те, що на сході України на шостому році наші українські хлопці, зокрема і вінничани, захищають територіальну цілісність і незалежність нашої держави", - сказав на відкритті виставки міський голова Сергій Моргунов.
"Мені приємно бути у Вінниці і відкривати виставку. Вона не така велика, але абсолютно унікальна. У Станиці Луганській відбувся перший художній пленер на лінії розмежування, яка розділяє два абсолютно різні світи. Деякі литовці вперше побачили "подих війни". Литва завжди допомагає Україні і товаришує. Війна триває, Європа має не закривати на це очі, і мусить говорити про це. Українські художники мають свій особливий погляд на війну і навіть свої особисті історії, як, наприклад, Сергій Захаров", - розповів посол Литви в Україні Марюс Януконіс, який також завітав на відкриття виставки "Подих війни".
"Україна зараз у стадії війни і боротьби за свою незалежність. Литва уже домоглася своєї незалежності. І люди з цих двох країн поїхали в одне місце, де війна відчувається безпосередньо. Це була цікава колаборація", - додав художник Сергій Захаров.
"Найголовніше, що може зробити художник, - це показати світ, як він його бачить, на полотні", - прокоментувала відкриття художниця Валерія Москвітіна.
Там чувствуется вливание грамм по 500 в одно рыло...
На фото алкаши (со стажем)глубокомысленно(с похмелья) смотрят в даль
и изображают страданье...
зы-как бы не относился к теме войны Украины с Россией
Картины-реально -гафно....
Скажу так-ты когда
рожать
стонать от боли будешь
Ты кричать-мама!(вызывай ментов)-по русски будешь?
Отже про пів літра і твоє похмілля я влучив у саме яблучко)
Говори на родном языке!
зы-мне перед твоей мамой стыдно(за тебя)...
По факту є що сказати? Чи з похмілля нічого на думку не приходить?
...
Ежедневно появляющиеся распятые мальчики и плачущие коровы - так же быстро и канают в Лету. А это неправильно!
Давайте вспомним их всех поимённо.
Но я один не справлюсь - как минимум, что-то я мог и пропустить, поэтому прошу помощи у всех.
Интересует только конкретика, а не абстрактное «бендеровцы всех убили».
Итак, без расставления по рейтингу хит-парада - я потом придумаю схему, как их расставить, а также, если получится, расставить пруфлинки в каждом пункте…
* Распятый мальчик
* Мать упомянутого распятого мальчика, которую привязали к танку и таскали по несуществующей в г. Славянск площади
* Два раба и клаптик земли
* Обглоданные снегири, в отличие от синичек вполне патриотичной расцветки
* Каннибализм (за неимением, видимо, снегирей) в одесском Доме профсоюзов
* Консервы из европейских девственниц
* Задохнувшаяся беременная 56-летняя женщина в одесском Доме профсоюзов
* Изнасилованная пенсионерка-эпилептичка
* Применение монтажной пены при изнасилованиях
* 12-летний мальчик-разведчик, назначенный мишенью для ракет
* Женщина, закрывшая собой установку «Град» и спасшая кучи жизней.
* Наколотые апельсины (Да, это тоже тут, конечно!)
* Отравленные конфеты Roshen
* Порошенко, лично мочащийся в чаны с шоколадом, который идёт в Россию
* Знакомая соседки сестры троюродного коллеги, которая работает в морге, там куча трупов, а их заставляют с мобилок трупов рассылать смс, что у них все хорошо
* Подъём рек Лопань и Харьков, чтобы НАТОвские подлодки могли пройти к Донецку
* «форму и оружие можно купить в любом военторге»
* Победа Яроша на президентских выборах
* Визитка Яроша, не горящая ни в каком автомобиле и обнаруживаемая в максимальном количестве мест «преступлений хунты»
* В зоопарке в Межигорье после бегства Януковича распяли беркутов (птиц) за их название
* Киевскую консерваторию сожгли чеченские боевики Доки Умарова, нанятые Правым Сектором (чисто лохи - не могли сами сжечь, только деньги тратили!)
* Друг жены братасоседки от первого брака, который приехал с майдана и врачи обнаружили у него ломку, потому что он пил там чай
* Запрет Деда Мороза Нового года вообще в Украине
* Отмена 9 мая и назначение вместо него гей-парада
* Плачущая корова Ирины
* Зообордели в Киеве, как требование ЕС, и 58 видов геев
* Соженные антимайдановцы-самообороновцы, возвращавшиеся в Крым из Киева
* После того, как экипаж украинских танков загрузился, люки заваривают, чтобы они не сбежали
* «Неславянская форма черепа» у спецназовцев, летящих в вертолёте с Ляшко
* Приказ по всем украинским школам согреть солдат кровью российских младенцев
* 16-летняя девушка, которая бросилась под танк, с фото девушки, взятое из соцсети без её разрешения, и с её же разоблачением этого факта
* Выкармливание ополченцев грудью луганской (или донецкой?) героиней-маркитанкой
* Одессит выбросил бабушку с балкона под крики «Слава Украине».
* Шахты Донбасса, которые будут использовать для захоронения западных радиоактивных отходов
* Натовские негры воруют из захваченных сёл телевизоры и закрутки
* Зомбирование населения Украины с помощью водопроводной воды. Это сложно объяснить, потому дам ссылку
* Пьяные каратели батальона «Батькивщина» избили ветерана Великой Отечественной Войны и силой забрали боевые награды из его дома
* «Одесская мать», она же мать солдата, она же мать, изгнанная из Одессы, она же добравшаяся на собранные по 2 грн на Куликовом поле до Крыма, она же избитая бендеровцами жительница Харькова, она же Валентина Панеяд, она же Анна Кацнеленбоген - воровка на доверии etc.
* Изнасилованная девочка 12 лет, закопанная живьём, только непонятно - до или после
* Три сотни изнасилованных (слушайте, это уже фиксация какая-то!) женщин с пулевыми ранениями в голову в районе квартирования батальона «Днепр-1?
* Голый афроамериканец, говорящий по-грузински, который разделся, чтобы сбежать от Гиркина
* Женщины киллерши - «Белые колготки» - режущие по ночам на блокпостах. Отрезают член, конечно же.
* Преподаватель Одесского университета Музычко, которому одесситы должны отдавать вторые ключи от своих квартир, для размещения бандеровцев или оружейных складов
* Раненный за георгиевскую ленточку 12-летний (любят пацаны этот возраст!) мальчик, которого потом по фото опознали в Сирии.
* Сожжённые в Донецком аэропорту верующие, которые пришли на аэродром 28 мая, «чтобы не допустить кровопролития»
* Правый сектор высылает посылками (надо думать, Укрпоштой или DHL) родственникам взятых в плен ополченцев их отрезанные головы
* Специальные самолеты ВВС НАТО распыляют над всей Украиной ГМО. Просто ГМО, без конкретизации.
». Он отказался. Его били так, что патологоанатом показывал отпечатки армейских ботинок.
* Председателя гуманитарного фонда из Енакиева Аллу Белоусову избивали и хотели изнасиловать за то, что она помогала ополченцам (в этом пункте ОЧЕНЬ важно посмотреть её изображение)
* Вооружённые силы Украины под Илловайском воевали на восстановленной и радиоактивной технике из Чернобыльской зоны -
* Село под Марьинкой (Донецкая область), по словам местных жителей у них стоит отряд солдат НАТО, говорят только по английски. Поймали старенькую учительницу истории местной школы, пытали. На вопрос - «Да, а на каком языке допрос вели-то?», - знакомый злобно ответил: «Ну ты и зомбированная!».
* По одноклассникам гуляет: проезжали на машине какие-то, то ли туристы, то ли местные из Донецка. Услышали в кустах стоны (какой же слух иметь надо), остановились, лежит раненый украинский солдат, почти при смерти, они у него нашли телефон (вот в это верю, обшманать решили), нашли номер мамы, позвонили чтоб сказать про сына, а она им отвечает, что деньги за него она уже получила, пусть помирает! 500 лайков!
* Кисет, сделанный мастеровитыми нацгвардейцами из женской груди. Брат троюродного коллеги матери по подъезду сам видел!
* День рождения Гитлера Порошенко собирается сделать праздничным днем
* Сын Чикатило: Папа не убийца, а украинский националист
На сегодня в мире не существует толковых методик противодействия подобному потоку массированного бреда, используемому в качестве реального и убивающего оружия. В разных странах сходит с ума до 86% населения…
......ююююю.ю.ю
типа-автопортрет....
а через Берингов пролив не ближе......
......????????????????????????????????????
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Чи, наперекір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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