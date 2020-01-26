 У Залі пам'яті Міноборони вшанували загиблих цього дня 15 захисників України. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"У заході взяли участь рідні загиблих героїв, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, курсанти військових вишів столиці, військовослужбовці Київського гарнізону", - йдеться в повідомленні.
Дзвін пам'яті за загиблими героями в неділю, 26 січня, пролунав п'ятнадцять разів.
Присутні вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели пам'яті.
Цього дня у 2015 році віддали життя, захищаючи Україну від російського агресора:
Сержант Білокуров Олександр Сергійович.
Солдат Білоус Анатолій Анатолійович.
Солдат Гага В’ячеслав Олегович.
Старший солдат Гаіцький Олександр Володимирович.
Солдат Криничко Леонід Іванович.
Старший прапорщик Мазур Віталій Віталійович.
Солдат Отрішко В’ячеслав Миколайович.
Прапорщик Рачок Михайло Петрович.
Солдат Синюк Денис Сергійович.
Майор Степанюк Володимир Іванович.
Солдат Стратович Анатолій Гримович.
Солдат Таценко Олександр Іванович.
Солдат Ткач Андрій Євгенович.
Цього дня в 2017 році унаслідок збройної агресії РФ загинули:
Солдат Ксенчук Андрій Сергійович.
Солдат Непсов Сергій Олександрович.
Зал пам'яті захисників України створено на вшанування пам’яті військовослужбовців, загиблих за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Його спеціально розташували таким чином, щоб і військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, і пересічні громадяни могли зайти туди і вшанувати своїх захисників.
Біля будівлі Залу пам'яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном пам’яті і Стелою пам’яті, в якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих цього дня.
Усередині Залу пам'яті, на спеціальних подіумах, розміщено "Книги пам'яті" з іменами загиблих. Структура книг побудована за принципом календаря: один розворот - один день, де згадуються всі загиблі цього дня за всі роки.
Героям СЛАВА !!
пам"ятаємо...
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!
Ты против коммунизма? СС - били красножопых.
Ты получается совок, читать не буду. Это как сначала диалога тебе кто-то заявит: Небо зеленое, а теперь поговорим про французскую кухню.....
Ты совок али как? тьху!
Мусоліні приймав іудеїв, в т.ч. з Райху.
чи не разюча відмінність?
ідеологія і в Чингісхана була схожа до мусолінської, ну то й що? Монголів ніхто ж не називає фошіздами?
совки надто помалу здихають....
Просто правда в том что любому президенту побоку это.
Вот если бы депутатам обязанность была отправлять на передок своих сыновей и самим там служить - то депутатов у нас осталось бы как раз нормально - 20-30.
И так странная новость - это просто проведение по губам гарантику, он не лох, на такие мероприятия не поедет ведь.
https://enigma.club/articles/dbr-zelenskogo-vede-spravu-pro-viznannya-maydanu-yak-derzhavnogo-perevorotu
докажи что это фейк
Одно из моих любимых высказываний:
"Мы погибли бы, если бы не погибали..." (Фемистокл)
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