 У Залі пам'яті Міноборони вшанували загиблих цього дня 15 захисників України. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"У заході взяли участь рідні загиблих героїв, офіцери та працівники структурних підрозділів оборонного відомства, курсанти військових вишів столиці, військовослужбовці Київського гарнізону", - йдеться в повідомленні.

Дзвін пам'яті за загиблими героями в неділю, 26 січня, пролунав п'ятнадцять разів.

Присутні вшанували пам'ять захисників України хвилиною мовчання та поклали квіти до Стели пам'яті.

Цього дня у 2015 році віддали життя, захищаючи Україну від російського агресора:

Сержант Білокуров Олександр Сергійович.

Солдат Білоус Анатолій Анатолійович.

Солдат Гага В’ячеслав Олегович.

Старший солдат Гаіцький Олександр Володимирович.

Солдат Криничко Леонід Іванович.

Старший прапорщик Мазур Віталій Віталійович.

Солдат Отрішко В’ячеслав Миколайович.

Прапорщик Рачок Михайло Петрович.

Солдат Синюк Денис Сергійович.

Майор Степанюк Володимир Іванович.

Солдат Стратович Анатолій Гримович.

Солдат Таценко Олександр Іванович.

Солдат Ткач Андрій Євгенович.

Цього дня в 2017 році унаслідок збройної агресії РФ загинули:

Солдат Ксенчук Андрій Сергійович.

Солдат Непсов Сергій Олександрович.

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Зал пам'яті захисників України створено на вшанування пам’яті військовослужбовців, загиблих за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок. Його спеціально розташували таким чином, щоб і військовослужбовці, працівники Міноборони та Генерального штабу, і пересічні громадяни могли зайти туди і вшанувати своїх захисників.























Біля будівлі Залу пам'яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном пам’яті і Стелою пам’яті, в якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал здійснюється ударами дзвону, залежно від кількості загиблих цього дня.





























Усередині Залу пам'яті, на спеціальних подіумах, розміщено "Книги пам'яті" з іменами загиблих. Структура книг побудована за принципом календаря: один розворот - один день, де згадуються всі загиблі цього дня за всі роки.