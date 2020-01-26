EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  9764  22
Все про:Бориспіль (301) митниця (650) iPhone (5)

 У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" митники виявили 113 телефонів Apple iPhone і 71 комплект навушників Apple Air Pods Pro на суму 1,8 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської митниці Держмитслужби.

Згідно з інформацією митників, в пункті пропуску "Бориспіль" після того, як всі пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ отримали свій багаж, було знайдено три дорожні валізи, які, за інформацією з бирок, належали двом громадянам цього рейсу. Однак вони вже покинули аеропорт, отримавши решту свого багажу.

"Під час оформлення цих валіз у камеру схову незатребуваного багажу і було виявлено загалом 44 iPhone 11 в упаковці, 63 iPhone 10 без упаковки, 6 iPhone 8 без упаковки і 71 комплект навушників Air Pods Pro", - сказано в повідомленні на сторінці відомства у фейсбуці в суботу.

Дивіться також: Українець віз із Дубая в штанях 26 айфонів на $30 тис., - ДПСУ. ФОТО

Про забуту техніку власники згадали лише через кілька тижнів після повернення з ОАЕ. Крім того, на червоному коридорі пасажири задекларували свої речі з інших валіз, крім тих, у яких були телефони з навушниками.

Співробітники Київської митниці склали відповідні протоколи про порушення митних правил. За рішенням суду телефони і навушники вилучено.

У забутому багажі в аеропорту Бориспіль було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн 01
У забутому багажі в аеропорту Бориспіль було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн 02
У забутому багажі в аеропорту Бориспіль було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн 03
У забутому багажі в аеропорту Бориспіль було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн 04
У забутому багажі в аеропорту Бориспіль було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171904
 
 
 Топ коментарі
 
Эта схема "забытого", багажа работает лет 5, но что то пошло не так!
 показати весь коментар
 
Прямо смешно читать - забытый багаж.А если бы не был забыт, так бы и пронесли его,заплатив взятку таможенникам.
 показати весь коментар
 
Таможенники не поняли для чего в чемодане была открытка.
Иероглифов не разобрали.
У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн - Цензор.НЕТ 6967
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Эта схема "забытого", багажа работает лет 5, но что то пошло не так!
 показати весь коментар
 
 
Прямо смешно читать - забытый багаж.А если бы не был забыт, так бы и пронесли его,заплатив взятку таможенникам.
 показати весь коментар
 
 
Забытый багаж, У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн - Цензор.НЕТ 2930и наверное была засада по наводке.
 показати весь коментар
 
 
113
71
Странная статистика))))
Подчистил чемоданы немного в Борисполе
 показати весь коментар
 
 
Ничего странного.
Все должно уместиться с оптимальным использованием внутреннего объема чемодана.
Все должно быть плотно уложено и не греметь.
 показати весь коментар
 
 
Так о том и говорю.
Посмотри фото, там ещё запихнуть можно немеряно.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, этот бардак в чемоданах - результат досмотра.
 показати весь коментар
 
 
Так даже при том бардаке есть место, куда можно положить
 показати весь коментар
 
тебе намекають)))
проредили маленько таможенники)
 показати весь коментар
 
 
Это были подарки киевским таможенникам. Просто забыли написать поздравительные открытки ! 😁. Представляю сколько они завезли, если был такой откат ! 😱
 показати весь коментар
 
 
Таможенники не поняли для чего в чемодане была открытка.
Иероглифов не разобрали.
У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн - Цензор.НЕТ 6967
 показати весь коментар
 
 
да какая разница, 1,8 млн грн это всего лишь одна зарплата керивника укрпочты
 показати весь коментар
 
Та видно хлопці хотіли повирішувати питання в Києві, а не вийшло, швидше за все за ціною не домовилися
 показати весь коментар
 
 
не забытые, а скинутые...
курьер доставил - местный побоялся взять (или что-то узнал)
 показати весь коментар
 
 
это схема контробаса такая
чумайдан кружит по раздатке
а потом его (за неимением хузяина обратно. на склад теминала)
кумиссия вскрывает - а там уже шмотки смердячие ( внутренности вынули и передают клиенту)
но
все бывает в первый раз))))
для контрабанды - это все го лиш 70-80 К$
 показати весь коментар
 
 
и еще....чемоданы не проходили сканер? а вдруг...бомбочка?
 показати весь коментар
 
вывозить такие вещи можно. ввозить - нельзя без уплаты таможенного сбора.
 показати весь коментар
 
 
все (кроме таможни) остались без подарков... ой вей! ))))
 показати весь коментар
 
Конечно - «забыли». Не смогли договориться с таможней за взятку. А пройти по «зелёному» - очко ужалось в копеечку, вот так и «забывается» багаж.
 показати весь коментар
 
 
навіть впората крімінальна бидлота почала усвідомлювати що вже не так як було... У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн - Цензор.НЕТ 8649 а фєдєрастів-фашистів тут аж жаба душить... У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн - Цензор.НЕТ 1908
 показати весь коментар
 
 
Ну, эти подделки стоят минимум в 10 раз дешевле.
Потому их и скинули при первом шухере.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору