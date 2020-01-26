 У забутому багажі в аеропорту "Бориспіль" було виявлено 113 телефонів iPhone і 71 комплект навушників на суму 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської митниці Держмитслужби.

Згідно з інформацією митників, в пункті пропуску "Бориспіль" після того, як всі пасажири одного з авіарейсів з ОАЕ отримали свій багаж, було знайдено три дорожні валізи, які, за інформацією з бирок, належали двом громадянам цього рейсу. Однак вони вже покинули аеропорт, отримавши решту свого багажу.

"Під час оформлення цих валіз у камеру схову незатребуваного багажу і було виявлено загалом 44 iPhone 11 в упаковці, 63 iPhone 10 без упаковки, 6 iPhone 8 без упаковки і 71 комплект навушників Air Pods Pro", - сказано в повідомленні на сторінці відомства у фейсбуці в суботу.

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Про забуту техніку власники згадали лише через кілька тижнів після повернення з ОАЕ. Крім того, на червоному коридорі пасажири задекларували свої речі з інших валіз, крім тих, у яких були телефони з навушниками.

Співробітники Київської митниці склали відповідні протоколи про порушення митних правил. За рішенням суду телефони і навушники вилучено.









