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Все про:шахрайство (292) ДБР (811)

 ДБР повідомило про підозру двом поліцейським, які брали участь у шахрайській схемі з фейковим затриманням. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Миколаєві, повідомили про підозру двом співробітникам поліції, які взяли участь у нібито затриманні розшукуваного за шахрайство іноземця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДБР.

Зокрема, начальника ізолятора тимчасового тримання одного з відділів поліції та заступника командира взводу одного з відділів ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у шахрайстві, вчиненому групою осіб, і зловживанні службовим становищем (ч. 3 ст. 190 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, двоє підприємців домовились з іноземцем про придбання сільськогосподарської техніки на території Республіки Польща та її перевезення до України. Іноземний громадянин за продаж та доставку запросив у бізнесменів 19700 євро. Про факт цієї угоди також знали підозрювані правоохоронці, котрі перебували у змові з іноземцем.

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"Під час передачі грошей за техніку підозрювані правоохоронці зімітували затримання іноземця. Поліцейські одягнули на нього кайданки та вивезли у невідомому напрямку, вилучивши також 19 700 євро, які вже були у сумці іноземця. У такий спосіб поліцейські зі спільником заволоділи коштами та розподілили їх між собою", - повідомили в ГБР.

Під час досудового розслідування іноземного громадянина затримано. Відповідно до баз Інтерполу, він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення шахрайських дій на території Польщі. Також виявлено та вилучено декілька іноземних паспортів на ім’я різних осіб із фотокартками розшукуваного, боєприпаси, гроші та наркотичні засоби.

ДБР повідомило про підозру двом поліцейським, які брали участь у шахрайській схемі з фейковим затриманням 01
ДБР повідомило про підозру двом поліцейським, які брали участь у шахрайській схемі з фейковим затриманням 02
ДБР повідомило про підозру двом поліцейським, які брали участь у шахрайській схемі з фейковим затриманням 03
ДБР повідомило про підозру двом поліцейським, які брали участь у шахрайській схемі з фейковим затриманням 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171903
 
   
 Топ коментарі
 
А что там у Трубы? Он будет "почище" этих полицейских. И у Арахамии. Это тоже свиня ще та. И у Богдана как делишки? Ась? Борцы с коррупцией зеленого цвета? Вы же верещали про то, что дальше так нельзя жить. А оказывается можно, а многие думают, что и нужно.
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Своїм всьо, ворогам - закон. Всі діла і сіськи набік. ГБР сообщило о подозрении двум полицейским, участвовавшим в мошеннической схеме с фейковым задержанием - Цензор.НЕТ 7685
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А что там у Трубы? Он будет "почище" этих полицейских. И у Арахамии. Это тоже свиня ще та. И у Богдана как делишки? Ась? Борцы с коррупцией зеленого цвета? Вы же верещали про то, что дальше так нельзя жить. А оказывается можно, а многие думают, что и нужно.
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Своїм всьо, ворогам - закон. Всі діла і сіськи набік.
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В таком-то возрасте, как у тебя, не только "сіськи" набок.
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А у порошенко что? ГБР сообщило о подозрении двум полицейским, участвовавшим в мошеннической схеме с фейковым задержанием - Цензор.НЕТ 8896
Хотелось бы знать, что там у них у ВСЕХ.
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Так что преступников не надо задерживать?
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Вор должен сидеть в тюрьме, независимо от партийной принадлежности и рыгалий!
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Зачем дублировать, если уже другие написали?
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Так що я тобі скажу, порох не святий, але зєгімно напрацювало со.і вже на імпічмент.
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не годуй троля... напердить тут, потім зачищай ДБР повідомило про підозру двом поліцейським, які брали участь у шахрайській схемі з фейковим затриманням - Цензор.НЕТ 2744
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Непонятно, почему ГБР из Николаева расследует дело в Одесской области?
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Надо бы почитать "Поймай меня... если сможешь"
Серьезный чувак, однако.... Но есть одно "но" - никогда, слышишь, никогда не связывайся с "бывшими"(совками) - разгильдяйство, жадность, безалаберность приведут к финалу немного отличающемуся от ожидаемого))
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сказали начальнику, что не будут ему отстёгивать. иза ними пришли. а вообще зеленая власть словно бы впитала в себя то самое плохое, что было в прошлом - начиная от подходов и непрофессионализма, заканчивая кадрами и паталогическим желанием пилить бюджет
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це так одна з потужних Петіних реформ працює? )))
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