 ДБР повідомило про підозру двом поліцейським, які брали участь у шахрайській схемі з фейковим затриманням. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДБР.
Зокрема, начальника ізолятора тимчасового тримання одного з відділів поліції та заступника командира взводу одного з відділів ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у шахрайстві, вчиненому групою осіб, і зловживанні службовим становищем (ч. 3 ст. 190 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).
За попередньою інформацією, двоє підприємців домовились з іноземцем про придбання сільськогосподарської техніки на території Республіки Польща та її перевезення до України. Іноземний громадянин за продаж та доставку запросив у бізнесменів 19700 євро. Про факт цієї угоди також знали підозрювані правоохоронці, котрі перебували у змові з іноземцем.
"Під час передачі грошей за техніку підозрювані правоохоронці зімітували затримання іноземця. Поліцейські одягнули на нього кайданки та вивезли у невідомому напрямку, вилучивши також 19 700 євро, які вже були у сумці іноземця. У такий спосіб поліцейські зі спільником заволоділи коштами та розподілили їх між собою", - повідомили в ГБР.
Під час досудового розслідування іноземного громадянина затримано. Відповідно до баз Інтерполу, він перебуває у міжнародному розшуку за вчинення шахрайських дій на території Польщі. Також виявлено та вилучено декілька іноземних паспортів на ім’я різних осіб із фотокартками розшукуваного, боєприпаси, гроші та наркотичні засоби.
Хотелось бы знать, что там у них у ВСЕХ.
Но не всех.
Только тех, кого надо.
Кто тебе мешает?
Серьезный чувак, однако.... Но есть одно "но" - никогда, слышишь, никогда не связывайся с "бывшими"(совками) - разгильдяйство, жадность, безалаберность приведут к финалу немного отличающемуся от ожидаемого))