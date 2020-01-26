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 Керівника громадської організації затримали в Києві за підбурювання дати податківцю $20 тис. хабара, - ДБР. ФОТОрепортаж

Глава громадської організації планував заволодіти грошима і підбурював громадянина дати посадовій особі ДФС хабар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державного бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, голова громадської організації з метою заволодіння коштами шляхом шахрайства схилив громадянина до надання посадовій особі ГУ ДФС України в Чернігівській області 20 тисяч доларів неправомірної вигоди. Хабар нібито призначався за вплив на результати попереднього розслідування на користь заявника", - йдеться в повідомленні.

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Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомленні йому про підозру за ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Керівника громадської організації затримали в Києві за підбурювання дати податківцю $20 тис. хабара, - ДБР 01
Керівника громадської організації затримали в Києві за підбурювання дати податківцю $20 тис. хабара, - ДБР 02
Керівника громадської організації затримали в Києві за підбурювання дати податківцю $20 тис. хабара, - ДБР 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171894
 
 
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девочка ошиблась. Трошки...За поЛстрекательство? А так... с учетом власти - все ок! Можно получить срок и за просерательство власти..
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Теперь всех кого поймают на взятке, будут утверждать что их подстрекали, а если не поймают то всё ок?
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Столько сообщений о поимке, и нечего не конфисковывается, всех отпускают за десятую часть от взятки, не кого не сажают и не отстраняют! Рыбалка спортивная! Стрегут по маленьку и опять в омут выпускают для новой стрижки! Наверно ещё и крышу в итоге каждому предлагают, за процент.
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No da, po skolko u vash poka ne smogli unitshtozhat shemy po miljonam, eto kazhetsa kak netshto. Mozhet pora po sereznee deistvovat?
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