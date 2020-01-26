 "Мета влади - влада", - журналіст Ткач відповів Бородянському на коментар про захист інформаційного простору України. ФОТОрепортаж

Таку думку висловив у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, він зазначив, що міністр культури Володимир Бородянський в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" як головний аргумент на підтримку законопроєкту про дезінформацію сказав: "Багато хто незадоволений тим, що країна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір".
На думку журналіста, неодноразові коментарі представників української влади російським ЗМІ спростовують цю тезу.
"Цим спілкуванням вони легалізують в очах аудиторії ці медіа. Дають їм рейтинги. Джерело для подальшого отруєння інформаційного простору. Це і є найкращий доказ того, що українську владу не хвилює боротьба з агресором за чистоту інформаційного простору, боротьба за правду.
Потрібен інструмент, за допомогою якого можна буде саджати українських журналістів на ланцюг. Ланцюг, який визначає конкретний радіус, де журналіст може бігати. Це як із приватними будинками. Собака потрібен. Але потрібно, щоб він кричав тоді, коли потрібно, тоді, коли намагаються пограбувати власника будинку на Банковій. А якщо собаки будуть бігати і плутатись під ногами, вкусять когось свого, топтатимуть доглянуті грядки, де за допомогою "добрив" із "Тесли" росте суспільна думка про ідеальну владу, тоді - або ланцюг, або постійні незручності.
Менше свободи журналістам - більше влади. Більше свободи журналістам - менше влади", - упевнений Ткач.
Він навів цитату з книги "1984" Джорджа Орвелла: "Мета репресій - репресії. Мета катування - катування. Мета влади - влада".
"А якщо це моновлада, монобільшість, монокабмін, то від можливості диктату і диктатури відділяє один пункт - моножурналісти з моноінформацією про всіх моно.
А далі вже без перешкод і загравань можна переконати виборця що 2 + 2 = стільки, скільки сказав президент. Може, навіть 5.
Є ідея для міністра Бородянського. Екрани у домівках і офісах українців як у "1984" Орвелла. Зручна штука. Контролює навіть думки. Має сподобатися ідеологам і прихильникам законопроєкту про дезінформацію", - підсумував журналіст.
Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером", що про законопроєкт щодо дезінформації пишуть багато неправди. За його словами, законопроєкт про дезінформацію не має на меті заарештувати "незручних" журналістів, але підвищує їхню відповідальність. Бородянський вважає, що Україна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір від дезінформації, а цей законопроєкт, у разі ухвалення, допоможе це робити.
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Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
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Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и рагули-завистники.
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2) Те що ******* адміністрація ТУПО НЕ РОЗУМІЄ (чи навмисно капостить?) що НЕМОЖНА ДАВАТИ ІНТЕРВ'Ю пропагандистам фашиста-пукіна=ФАКт медичний
3) ЗАКОН про захист інформаційного простору МУСИТЬ БУТИ!! і Цей закон заборонятиме службовцям спілкуватися з ґебельсами фашиста-ліліпукіна і ЗАБОРОНЯТИМЕ публікувати фейкові повідомлення та викривлену інформацію.
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Чи, наперекір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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4.3. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України. (Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ). Источник: https://censor.net.ua/f2000002
В 2004-му з подачі Медведчука по країні розклеювались листівки з географічним поділом України га 4 сорти - території 1-го сорту, 2-го сорту, . і т.д. Таким чином розганялась ворожість окремих груп українців один до одного. В основному по мовній ознаці, яка тоді досить чітко відповідала географічному попоженню захід/схід. Розігнали за 15 років і як результат маємо Крим, ЛНР, ДНР. Дякуємо Медведчуку і корисним ідіотам, які підливали керосин в полум'я, думаючи що чим більше полум'яних матів вони на форумі напишуть, тим гірше буде Януковочу.
Ви такі коментарії пишете оскільки є людиною Медведчука ? Ні ? Ви просто корисний ідіот ? Ну навіщо тоді взагалі щось писати в публічному просторі, якщо ви ідіот ?
Пішов Порошенко, за пару років піде і Зеленський. А "отстрєлянніе" і "отстрєлівающіє" залишаться і через 50 років.
Ну давай, давай стріляй, отстрєлівай.... Не дивно що такі ідіотиіснують. Дивуюсь просто що останнім часом їх дуже багато розвелось.
надо перестать корчить из себя блоггера извращаясь довирая перевирая и высасывая из пальца а просто обьективно излагать факты и новости, сбалансированно и емко, не корча из себя паяца и рассказывая о том что тебе померещилось и почудилось )
До війни 23 роки
А це лише невелика частина публікації у фейсбуці Владислава Берези -
"Но теперь Кремль пытается отбелить ситуацию с пактом Молотова - Риббентропа и сделать Польшу виноватой. Более того, для дискредитации Польши российские пропанандисты решили использовать свой любимый инструмент - обвинения в антисемитизме. Как один из элементов этой гибридной технологии в российских средствах массовой информации запустили новость о якобы давно рассекреченных, но опубликованных лишь сейчас документах ЦРУ про зверства Бандеры и его людей летом 1941-го. Оцените манипуляцию. Понимая, что к МГБ, НКВД и КГБ нет доверия и имидж у этих структур ниже плинтуса, решили прикрыться той структурой, к которой доверие явно больше.
Как сообщил Глеб Парфенов, есть один, но очень важный нюанс, что данный доклад - не исследование ЦРУ, а является переводом с русского на английский статьи в журнале "Социалистический вестник" (зарубежный журнал был рупором РСДРП(м), а в последующем гарантировано работавший с НКВД-МГБ) в 1951 году. В статье говорится о погромах и этнических чистках против поляков и евреев. Как удачно совпало с мероприятием в Иерусалиме и с информационной атакой на Польшу, где обвиняли их политику исторической памяти в антисемитизме..."
Особливо неспокійно в Київському районі Донецька. Люди повідомляють про сильний артилерійський бій, працює важке озброєння. За повідомленнями очевидців, можливо, розриви снарядів 120 мм і 152 мм:
"Уже 40 минут Северная часть Донецка подвергается обстрелу из тяжелой ствольной артиллерии. Будьте осторожны!";
"Район АП-Пески-Спартак порядка 40 минут с небольшими перерывами сильный артиллерийский бой";
"Мінуса ймовірно з донбаскабелю у напрямку дап та пісків. Схоже на 120";
"Куйбышевский. Бакинские слушаем мощное, громкое",
"Местные жители говорят, что тяжелые снаряды, по звуку похожи на 152 мм, падают в районе первой площадки, вольво центра".
Крім цього жителі непідконтрольного міста повідомляють, що чують як вихідні звуки ствольної артилерії, так і «прильоти». Інтервал між ними невеликий: «Только что ОблГАИ очень сильный выход, гремело как рядом и снова ОЧЕНЬ громко прилет"; «Выход и сразу прилет это уже сами себя"; «Автомагазин слушаем с удивлением через закрытые окна. Мощно, часто. Мы что-то не знаем?»; "Киевский проспект (Вильнюс) тяжелое одиночное с восточной стороны (жд)…мощно, интервал меньше минуты".
никакой объективности. тролль.
его мнением можно пренебречь.
У нас Бородянский тупо "включает дурака"... Одно дело - бороться с "внешней медиаагрессией", со стороны России, и совсем другое - с внутренней критикой власти, которая занимается чем угодно, но не укреплением обороноспособности страны в условиях необъявленной войны, и не развитием экономики страны...
Кстати, тупой министр культуры, "Г-Г" и иные Гужвы с Медведчуками в телевизоре - это относится к "внешней агрессии"... Это для "бестолковых"...
Судя по тому, что творится в Украине, так оно и есть.
А хто відмовиться, того чикнуть по закону про дезінформацію.