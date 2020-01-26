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Все про:дезінформація (74) законопроект (914) Ткач Михайло (16) Бородянський Володимир (75)

 "Мета влади - влада", - журналіст Ткач відповів Бородянському на коментар про захист інформаційного простору України. ФОТОрепортаж

Українську владу не хвилює боротьба з агресором за чистоту інформаційного простору, їй потрібен інструмент, із допомогою якого можна буде садити українських журналістів на ланцюг.

Таку думку висловив у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, він зазначив, що міністр культури Володимир Бородянський в ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" як головний аргумент на підтримку законопроєкту про дезінформацію сказав: "Багато хто незадоволений тим, що країна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір".

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На думку журналіста, неодноразові коментарі представників української влади російським ЗМІ спростовують цю тезу.

Мета влади - влада, - журналіст Ткач відповів Бородянському на коментар про захист інформаційного простору України 01
Мета влади - влада, - журналіст Ткач відповів Бородянському на коментар про захист інформаційного простору України 02
Мета влади - влада, - журналіст Ткач відповів Бородянському на коментар про захист інформаційного простору України 03

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"Цим спілкуванням вони легалізують в очах аудиторії ці медіа. Дають їм рейтинги. Джерело для подальшого отруєння інформаційного простору. Це і є найкращий доказ того, що українську владу не хвилює боротьба з агресором за чистоту інформаційного простору, боротьба за правду.

Потрібен інструмент, за допомогою якого можна буде саджати українських журналістів на ланцюг. Ланцюг, який визначає конкретний радіус, де журналіст може бігати. Це як із приватними будинками. Собака потрібен. Але потрібно, щоб він кричав тоді, коли потрібно, тоді, коли намагаються пограбувати власника будинку на Банковій. А якщо собаки будуть бігати і плутатись під ногами, вкусять когось свого, топтатимуть доглянуті грядки, де за допомогою "добрив" із "Тесли" росте суспільна думка про ідеальну владу, тоді - або ланцюг, або постійні незручності.

Менше свободи журналістам - більше влади. Більше свободи журналістам - менше влади", - упевнений Ткач.

Він навів цитату з книги "1984" Джорджа Орвелла: "Мета репресій - репресії. Мета катування - катування. Мета влади - влада".

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"А якщо це моновлада, монобільшість, монокабмін, то від можливості диктату і диктатури відділяє один пункт - моножурналісти з моноінформацією про всіх моно.

А далі вже без перешкод і загравань можна переконати виборця що 2 + 2 = стільки, скільки сказав президент. Може, навіть 5.

Є ідея для міністра Бородянського. Екрани у домівках і офісах українців як у "1984" Орвелла. Зручна штука. Контролює навіть думки. Має сподобатися ідеологам і прихильникам законопроєкту про дезінформацію", - підсумував журналіст.

Мета влади - влада, - журналіст Ткач відповів Бородянському на коментар про захист інформаційного простору України 04

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Нагадаємо, міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером", що про законопроєкт щодо дезінформації пишуть багато неправди. За його словами, законопроєкт про дезінформацію не має на меті заарештувати "незручних" журналістів, але підвищує їхню відповідальність. Бородянський вважає, що Україна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір від дезінформації, а цей законопроєкт, у разі ухвалення, допоможе це робити.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171893
 
   
 Топ коментарі
 
НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и рагули-завистники.
.
...............
.
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газета "Провінція" за жовтень 1991р, 38-й номер
До війни 23 роки

"Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины - Цензор.НЕТ 4260
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НУ ?!!
.
Что ?.
ПОВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин приказал ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители , всемыпрэ3эдэнты и рагули-завистники.
.
...............
.
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1) ВЛАДА В УКРАЇНІ НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ!!! а службовці на чолі зі шмарклею лише обрані-призначені службовці. "Мета влади - влада", - журналіст Ткач відповів Бородянському на коментар про захист інформаційного простору України - Цензор.НЕТ 239
2) Те що ******* адміністрація ТУПО НЕ РОЗУМІЄ (чи навмисно капостить?) що НЕМОЖНА ДАВАТИ ІНТЕРВ'Ю пропагандистам фашиста-пукіна=ФАКт медичний "Мета влади - влада", - журналіст Ткач відповів Бородянському на коментар про захист інформаційного простору України - Цензор.НЕТ 7748
3) ЗАКОН про захист інформаційного простору МУСИТЬ БУТИ!! і Цей закон заборонятиме службовцям спілкуватися з ґебельсами фашиста-ліліпукіна і ЗАБОРОНЯТИМЕ публікувати фейкові повідомлення та викривлену інформацію. "Мета влади - влада", - журналіст Ткач відповів Бородянському на коментар про захист інформаційного простору України - Цензор.НЕТ 6194
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саблич 6 букв
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ты расист?
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Поздравляю, радуйся.
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Радуюсь конечно-это ты ж в дерьме.
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Согласен.
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та да, мы тут без газа уже все померли, рюзьге дурачек
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При чем тут газ?! Кто-то говорил про какой-то газ?!
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вы, кацапы только и говорите про ваш смердючий газ "Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины - Цензор.НЕТ 8408
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Пшёл вон сепарок прокацапский...Ваше ЗЕбильё на сру весне тусит...
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закусывай тогда
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Вали ну сру весну ЗЕбильный жополиз. Говорят все ваши ЗЕбильные сепарки туда свалили к своим.
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і куди адмін дивиться..? ну точно не на правила форуму..

4.3. Розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Пропаганда спрямована на руйнування територіальної цілісності та суверінітету України. (Санкції: бан IP та ніку від 3 діб до деактиву ). Источник: https://censor.net.ua/f2000002
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Index_Dias "Зеленожопых пора отстреливать" ...

В 2004-му з подачі Медведчука по країні розклеювались листівки з географічним поділом України га 4 сорти - території 1-го сорту, 2-го сорту, . і т.д. Таким чином розганялась ворожість окремих груп українців один до одного. В основному по мовній ознаці, яка тоді досить чітко відповідала географічному попоженню захід/схід. Розігнали за 15 років і як результат маємо Крим, ЛНР, ДНР. Дякуємо Медведчуку і корисним ідіотам, які підливали керосин в полум'я, думаючи що чим більше полум'яних матів вони на форумі напишуть, тим гірше буде Януковочу.

Ви такі коментарії пишете оскільки є людиною Медведчука ? Ні ? Ви просто корисний ідіот ? Ну навіщо тоді взагалі щось писати в публічному просторі, якщо ви ідіот ?
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З 2004-го прошло вже 16 років. Пішли і Янукович і Ющенко. А українці "різних сортів" залишились. Один "сорт" в ДДНР, інший "сорт"на "материковій" Україні. І дякуйте богу, США, тій же Європі, крихітній жменці волонтерів і добровольців, що той "сорт" помістився в межах декількох районів оскільки планувалось його розмістити по всьому лівобережжю.
Пішов Порошенко, за пару років піде і Зеленський. А "отстрєлянніе" і "отстрєлівающіє" залишаться і через 50 років.
Ну давай, давай стріляй, отстрєлівай.... Не дивно що такі ідіотиіснують. Дивуюсь просто що останнім часом їх дуже багато розвелось.
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журналист не должен быть долбоепом и считать что лучше утопить страну в дерьме и дать возможность рвать ее на куски врагам, во имя возможности журналиста брехать все что в голову бахнет )
надо перестать корчить из себя блоггера извращаясь довирая перевирая и высасывая из пальца а просто обьективно излагать факты и новости, сбалансированно и емко, не корча из себя паяца и рассказывая о том что тебе померещилось и почудилось )
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Это ты говоришь ЗЕбильному стаду которое за Шария с шариками выходило в Киеве??
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газета "Провінція" за жовтень 1991р, 38-й номер
До війни 23 роки

"Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины - Цензор.НЕТ 4260
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Кассандра "отдыхает"... У меня тоже такой "дар"... Сколько раз писал и высказывал подобные "предвидения" - рвались "глаза выдрать"... А потом "засовывали языки в жопу", потому что признать, что я был прав, смелости не хватало... Последнее предсказание касалось того, что "Блазень" станет "китайским богдыханом", буде сидеть во дворце, жрать, пить, и трахать наложниц... А делами государства будет "рулить" окружение из льстецов и воров... Теперь только "упоротые" тупо надеются на "политический и экономический гений" "ЗЕлёного режима"... И только один, из всех моих знакомых, голосовавших за "зелёную шоблу", честно признался, что я был прав, а он - сглупил...
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Каталония ближе к своему суверенитету, чем Украина. Там кандидаты в президенты и националисты не являются ставленниками Мадрида.
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Вони справді увірували, що 73 відсоткам пофіг як гібридненько вони ******** законодавсвтво й законододавчі ініціативи паРАші? Так у що вірять - що 73 чи у те що пофіг? Крок за кроком заяви у стилі Януковича, крок за кроком розконсервовують свої ********** погляди на утримання влади - не факт щоб її утримати , скорше щоб розвалити Україну. ТУРБОРЕЖІМ ВИЙШОВ ЗА СТІНИ ЗВІРИНЦЯ ПІД КУПОЛОМ. Учора шустер втюхував усім цим кабмінкодлом, що треба дуже критично ставитись до раніше підписаних угод з ЄС, що це Україні не підходить - й підтримка зашкалювла. То що ж, до Медведчуківських підключився й Ахмєтов - такої масової скобєєвщини українці не витримають
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А вы точно смотрели Шустера или вам пересказали?
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А де головредик ? Чого мовчить, "принциповий" і "незалежний" ?
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головредик как раз уже появился
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Певно, грошенят ще не поднєслі - тому й немає творчого натхнення
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"Абсолютно синхронно день у день з російськими пропогандонами вийшла новина та її розжовування на - 112ому, ZIK, NEWS-ONE а смае - Центральное разведывательное управление (США) опубликовало засекреченные ранее материалы, в том числе о лидере украинских националистов Степане Бандере. В них его называют "украинским фашистом" и "агентом Гитлера"- це у дні ***** в ІзраЇлі. "

А це лише невелика частина публікації у фейсбуці Владислава Берези -
"Но теперь Кремль пытается отбелить ситуацию с пактом Молотова - Риббентропа и сделать Польшу виноватой. Более того, для дискредитации Польши российские пропанандисты решили использовать свой любимый инструмент - обвинения в антисемитизме. Как один из элементов этой гибридной технологии в российских средствах массовой информации запустили новость о якобы давно рассекреченных, но опубликованных лишь сейчас документах ЦРУ про зверства Бандеры и его людей летом 1941-го. Оцените манипуляцию. Понимая, что к МГБ, НКВД и КГБ нет доверия и имидж у этих структур ниже плинтуса, решили прикрыться той структурой, к которой доверие явно больше.
Как сообщил Глеб Парфенов, есть один, но очень важный нюанс, что данный доклад - не исследование ЦРУ, а является переводом с русского на английский статьи в журнале "Социалистический вестник" (зарубежный журнал был рупором РСДРП(м), а в последующем гарантировано работавший с НКВД-МГБ) в 1951 году. В статье говорится о погромах и этнических чистках против поляков и евреев. Как удачно совпало с мероприятием в Иерусалиме и с информационной атакой на Польшу, где обвиняли их политику исторической памяти в антисемитизме..."
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МГБ, НКВД и КГБ ЦРУ был рупором РСДРП(м) "Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины - Цензор.НЕТ 9460
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Тебе галоперидолу не хватило при вечерней раздаче?
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Чи не дивно - будь- яку новину такого штибу з російських ЗМІ набираєш українською ( кожен може провесті цей експеримент) - й висвічуються слово в слово усі канали Медведчука з цією новиною звичайно російською...
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Тому не вірно говорити ціль влади - влада про цю шайку пліснявих - ціль влади - здати країну, тій самій відомій ***********, у якій ціль влади-влада.
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трошке інше, але ж важливо, може хтось ще щось знає-Звуки важкої артилерії чують жителі всіх районів міста. За відомостями телеграм-каналу WarGonzo, епіцентр боїв в районі Першої майданчика. Було, як мінімум, 15 прильотів.
Особливо неспокійно в Київському районі Донецька. Люди повідомляють про сильний артилерійський бій, працює важке озброєння. За повідомленнями очевидців, можливо, розриви снарядів 120 мм і 152 мм:
"Уже 40 минут Северная часть Донецка подвергается обстрелу из тяжелой ствольной артиллерии. Будьте осторожны!";
"Район АП-Пески-Спартак порядка 40 минут с небольшими перерывами сильный артиллерийский бой";
"Мінуса ймовірно з донбаскабелю у напрямку дап та пісків. Схоже на 120";
"Куйбышевский. Бакинские слушаем мощное, громкое",
"Местные жители говорят, что тяжелые снаряды, по звуку похожи на 152 мм, падают в районе первой площадки, вольво центра".
Крім цього жителі непідконтрольного міста повідомляють, що чують як вихідні звуки ствольної артилерії, так і «прильоти». Інтервал між ними невеликий: «Только что ОблГАИ очень сильный выход, гремело как рядом и снова ОЧЕНЬ громко прилет"; «Выход и сразу прилет это уже сами себя"; «Автомагазин слушаем с удивлением через закрытые окна. Мощно, часто. Мы что-то не знаем?»; "Киевский проспект (Вильнюс) тяжелое одиночное с восточной стороны (жд)…мощно, интервал меньше минуты".
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посмотрел фэйсбук этого "журналиста".
никакой объективности. тролль.
его мнением можно пренебречь.
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"Многие недовольны тем, что страна не до конца качественно защищает свое информационное пространство".

У нас Бородянский тупо "включает дурака"... Одно дело - бороться с "внешней медиаагрессией", со стороны России, и совсем другое - с внутренней критикой власти, которая занимается чем угодно, но не укреплением обороноспособности страны в условиях необъявленной войны, и не развитием экономики страны...
Кстати, тупой министр культуры, "Г-Г" и иные Гужвы с Медведчуками в телевизоре - это относится к "внешней агрессии"... Это для "бестолковых"...
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ну то такое. Доказывать что 2+2 = 5 это еще куда ни шло. Но они то говорят что 2 + 2 это стеариновая свечка
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В нашей стране гарантируется свобода слова, но не гарантируется свобода после этого слова..
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Украинскую власть не волнует борьба с агрессором за чистоту информационного пространства, ей нужен инструмент, с помощью которого можно будет сажать украинских журналистов на цепь.

Судя по тому, что творится в Украине, так оно и есть.
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Зеля прагне, щоб всі журналісти виспівували йому осанни.
А хто відмовиться, того чикнуть по закону про дезінформацію.
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