EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  5073  12
Матеріали за темою:
Все про:Волинь (375) ДТП (2730) Правоохоронні органи (682) смерть (3785)

 У дорожньо-транспортній пригоді загинула 23-річна мешканка Волині, поліція розшукує винуватця. ФОТОрепортаж

Водій допустив наїзд на пішохідному переході і втік з місця події.

Про це в фейсбуці повідомив глава патрульної поліції Рівного Сергій Мерчук, якому вона була невісткою, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова сволоч за кермом збила її на пішоходному переході, втік і лишив помирати у брата Григорія Мерчука на руках.

Біль родини не передати, Іринка 23 роки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "ЗАЗ Ланос" на смерть збив двох чоловіків на переході в Дніпрі, водієві загрожує до 10 років. ВIДЕО

Я не хочу проводити паралелі, смерть на дорозі - це один з переліків моєї роботи, і, на жаль, висновки причин в мене одні й ті ж - мізерні штрафи (в минулому році "водій" мав їх 4, він поки ховається, але ми його знайдемо, знаю точно), людська самовпевненість, які в комплексі забирають в рік близько 3 500 життів...невинних життів!" - написав він. 

У дорожньо-транспортній пригоді загинула 23-річна мешканка Волині, поліція розшукує винуватця 01

Як повідомляє місцеве видання Район.Рожище, 24 січня в центрі села Копачівка водій збив дівчину на пішохідному переході і втік з місця аварії. Згодом 23-річна потерпіла померла в лікарні. Також в поліції повідомили, що загибла - жителька Ковельського району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15-річна дівчина загинула унаслідок наїзду двох автомобілів на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

Пізніше поліція знайшла автомобіль, на якому, ймовірно, здійснили смертельну дорожньо-транспортну пригоду в селі Копачівка Рожищенського району.

За словами правоохоронців, Peugeot Expert виявили у будівлі сільської ради в селі Княгинок Луцького району. Триває розслідування.

Всіх, хто має інформацію про місце перебування водія, який скоїв ДТП, просять повідомити в поліцію.

У дорожньо-транспортній пригоді загинула 23-річна мешканка Волині, поліція розшукує винуватця 02
У дорожньо-транспортній пригоді загинула 23-річна мешканка Волині, поліція розшукує винуватця 03
У дорожньо-транспортній пригоді загинула 23-річна мешканка Волині, поліція розшукує винуватця 04
У дорожньо-транспортній пригоді загинула 23-річна мешканка Волині, поліція розшукує винуватця 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171888
 
 
 Топ коментарі
 
Должны найти, если автомобильнашли. Девушку жалко. R.I.P.
 показати весь коментар
 
А номер на фото зачем замазали? Так бы все читатели Цензора из тех краев уже могли бы подключаться.
 показати весь коментар
 
даже если найдут , то по закону ( по нашему долбаному законодательству ) водиле не будет никакого наказания , ну максимум поселение ( и то вряд ли ) , на суде виновник скажет че спешил и все , умысла нет - минимальное или свободен
синдром зайцевой проснулся у многих долбоводителей ( наказания то никакого )
судью бухим поймали и че- отпустили , он убийством грозился - даже с работы не уволили
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Должны найти, если автомобильнашли. Девушку жалко. R.I.P.
 показати весь коментар
 
 
олігарха Димінського знайшли, нє?
Так і цього...
Хоча - Димінський може заплатити бабі бені...
 показати весь коментар
 
 
Жаль девушку.......
А этого «водилу» найдут в любом случае=>авто уже «засвечено»........
 показати весь коментар
 
Не хотел бы в этом случае быть пророком, но, к сожалению, срабатывает схема "машину угнали, я как раз собирался писать заяву". Если мразь была пьяной, то часто скрывается на 1-2 дня, а потом является сам - но уже "как стеклышко". А почему сбежал - потому что стресс, испугался...
 показати весь коментар
 
 
даже если найдут , то по закону ( по нашему долбаному законодательству ) водиле не будет никакого наказания , ну максимум поселение ( и то вряд ли ) , на суде виновник скажет че спешил и все , умысла нет - минимальное или свободен
синдром зайцевой проснулся у многих долбоводителей ( наказания то никакого )
судью бухим поймали и че- отпустили , он убийством грозился - даже с работы не уволили
 показати весь коментар
 
 
Здесь есть такая фигня не здоровая - не законные гонки в городе. Были случаи, когда во время этих гонок погибали случайные люди. В суде «водиле» дают «мягкий приговор»=>основание: это не преднамеренное убийство, т.е. во время гонок он никого не хотел «убивать», просто «пострадавший» был не в то время не в том месте.......🙁
 показати весь коментар
 
А номер на фото зачем замазали? Так бы все читатели Цензора из тех краев уже могли бы подключаться.
 показати весь коментар
 
 
Да найдуть покидька. Десь з місцевих він. Може з самого села,а може з Луцька.На маршрутку пересів. Шкода дівчину.. У дорожньо-транспортній пригоді загинула 23-річна мешканка Волині, поліція розшукує винуватця - Цензор.НЕТ 6691 Таке горе...
 показати весь коментар
 
 
Таких ловят не чтобі посадить, а чтобі подоить...
 показати весь коментар
 
Это ужасно! Виновника накажут, но... но только если он не окажется "харьковской Зайцевой"...
В этом случае "паровозом" сядут ещё пару "виноватых" )))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору