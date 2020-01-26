 Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу пам'яті героїв Крут. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники акції, організованої ВО "Свобода", пройшли маршем від метро "Арсенальна" до Аскольдової могили.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники акції, організованої ВО "Свобода", пройшли маршем від метро "Арсенальна" до Аскольдової могили.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Не получится заменить граждан на барабаны.
Хотя, барабаны успешно проголосовали за зеленского...
Дивно.На виборах вони так ловкенько об'єднувались проти Порошенка,а тут шось дружба скінчилась....
Переработал.
Збирається проводити вибори під керівництвом терористів ?-не страшно.
Віддає вбивць і державних зрадників окупантам ?-та норм.
Річниця Крут !-О ! То,шо доктор прописав !
А чому не провели 29-го,в День пам'яті героїв Крут ? Щоб не ділити рекламу з тими ж нацкорпусянами,які минулого року провели власну факельну ходу ?
29.01.19 20:31 Націоналісти з "Нацкорпусу" провели смолоскипну ходу на честь 101-ї річниці бою під Крутами.
в Крутах был , станция между Неженом и Бахмачем , классические е-ня , местные вобще данным событием не интересуются так как там с работой тяжело
Лиш Ви, нащадки Святослава,
Герої - лицарі з-під Крут,
Пішли одні на бій кривавий,
Щоб Україну вирвать з пут.
Лиш Ви пішли на бій нерівний,
Щоб кров'ю Волю окропить,
Щоб знищить рабський дух огидний
І давню славу пробудить.
Холодні трупи не спинили
У Крутах похід ворогів.
Та у народі дух збудили
І чин зродили замість слів.
Ви вміли згинуть за ідею
І до Мети вказати шлях...
І ми йдемо, щоби борнею
Піднести Волі гордий стяг...
Не плохо бы, чтобы настоящие украинские националисты к власти пришли. Их все боятся, включая нашу власть с 1991 года.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
А ЗЕПРЕЗедент видасть указ про цю подію, чи йому взагалі невідомо або наплювати на Українську історію, або боїться москлів розгнівати ?
То як тепер "адиннарот, мишебратья" ?
1"Националист"-это хорошо или плохо,в глазах журналистов?
2. Если принял участие в шествии-ты уже "националист", или еще не отвечаешь требованиям.
3. Не пора ли "людям пера" выбросить из лексикона "мусорные"термины- евромарка,евроремонт,националист( по поводу и без повода)?
Дякуємо Всім хто боровся за справедливість , посестрам і побратимам , адвокатам Mykola Orekhovsky, Vitaliy Kolomiets та Денису Ломанову, ветеранам, народним депутатам, волонтерам.
Суди будуть продовжуватися , але справжні герої переможуть ! СЛАВА УКРАЇНІ !
#Украіна_понад_усе
https://www.facebook.com/vbtsvit/posts/801306527000296
___________Зродились ми великої години_________
________________ГИМН ОУН -УПА __________________
Зродились ми великої години,з пожеж війни і з полум'я вогнів.
Плекав нас біль по втраті України,кормив нас гніт і гнів на ворогів.
І ось ідемо в бою життєвому, тверді, міцні, незламні мов ґраніт
Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець - той здобуває світ.
Не хочемо ні слави ні заплати - заплатою нам розкіш боротьби:
Солодше нам у бою умирати як жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди - не сміє брат на брата йти у бій.
Під червоно - чорним прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе:
"Батьківщині будь вірний до загину - нам Україна вище понад все!"
Веде нас в бій борців упавших слава - для нас закон найвищий та наказ:
Соборна Українська Держава - вільна, міцна, від Тиси по Кавказ.
Слава Нації! Смерть Ворогам!
Україна - понад усе!
Пусть сдохнут полицаи и свинособаки - пусть горят в Аду, за смерть и боль, которую они принесли на мою Родину!