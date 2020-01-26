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Все про:Київ (6863) Крути (29) марш (249) Свобода (154) Олег Богачук (962)

 Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу пам'яті героїв Крут. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва відбулася смолоскипна хода, присвячена пам'яті героїв Крут.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники акції, організованої ВО "Свобода", пройшли маршем від метро "Арсенальна" до Аскольдової могили.

Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 01
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 02
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 03
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 04

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Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 05
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 06
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 07
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 08
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 09
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 10
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 11
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 12

Дивіться також: Смолоскипна хода пам'яті героїв Крут відбулася в Слов'янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 13
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 14
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 15
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 16
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 17
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 18
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 19
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 20
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 21
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 22
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 23
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 24
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 25
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 26
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 27

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Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 28
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 29
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 30
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 31
Націоналісти провели в центрі Києва смолоскипну ходу памяті героїв Крут 32

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171880
 
   
 Топ коментарі
 
"Националисты провели факельное шествие" - подгорело 500 пердаков вато-тролей из Ольгино.
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут - Цензор.НЕТ 6971
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ВО "Свобода" , окрім маршів і реконструкцій , вже нічим і не займається ...
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Так вшановують пам'ять загиблих за Україну.
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ВО "Свобода" , окрім маршів і реконструкцій , вже нічим і не займається ...
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Ждут активных граждан, вроде тебя...
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Так это тебя вроде бы беспокоит что Свобода ничем не занимается?
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Нет, не хватает.
Не получится заменить граждан на барабаны.
Хотя, барабаны успешно проголосовали за зеленского...
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Гм.То чому ж Тягнибок не попередив Білєцкого про марш ? Згадав,що той не запросив на аналогічну подію минулого року,образився ?
Дивно.На виборах вони так ловкенько об'єднувались проти Порошенка,а тут шось дружба скінчилась....
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если бы ждали - все бы про этот марш знали заранее, а не опосля.
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ОЙ! А про Крути у ЗЄлькі уставшєго й заготовочки нема - де воно зараз?
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Да уже в отпуск наверное пора...
Переработал.

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Так вшановують пам'ять загиблих за Україну.
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"Националисты провели факельное шествие" - подгорело 500 пердаков вато-тролей из Ольгино.

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А газ із їхніх пер9аків погнав турецьким потоком
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З такими націоналістами, як на плечах батька та дівчиною з червоним шаліком, є надія на майбутнє!
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Факельное шествие провели 25% процентов украинцев, это только начало, главное их надо поддержать
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Знiмкiв бiльше нiж людей))))))))))
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Знiмкiв? А это по каковски? Мсье тунгус?
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Та менi по барабану що ти там пишеш мiстер папуас
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Свинособака поганая, тварь безродная, жри говно, падаль
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Коли закiнчуются аргументи, починаються образи ))
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слейся обратно в унитаз, в чебурнет, обезьянка путинская. гугл переводчик тебе не поможет
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а ты бы видел сколько в Краме было, а это рядом с ДЫРОЙ от свинособакии - надежда еще есть! Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут - Цензор.НЕТ 6555
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Час вже усім правим партіям з'єднатися і створити модернову про-українську праву партію, меньше займаючись символичними перфомансами, що є найлегшем.
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Козломордые мокшане,поганцы,вам обизательна каментиравать все чта на украинских форумах бандеровцы пишут? Сядите по сваих мухасрансках щи хлябайте и валежник собярайте пока )(уйло раздряшает. Чего морду казлиную тычете куда не попадя?
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Зеленський веде таємні переговори з окупантом ?-фігня.
Збирається проводити вибори під керівництвом терористів ?-не страшно.
Віддає вбивць і державних зрадників окупантам ?-та норм.
Річниця Крут !-О ! То,шо доктор прописав !
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а можна і тут не піаритися з прапорами "свобода" а пройти без них чому свободівці завжди піарять свою імпотентну партію?якби ви з цими прапорами пійшли до будинку Портнова чи Мертвечука то повага якась би була а так все чим запамятались це гоняли геїв в парку Шевченко влітку знаючи зазделегідь що опору вони не чинитимуть і на це стальних яець не потрібно
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та эти флаги и так далее весной везде потом день флага или еще праздник летом сразу их тряпки в руках малолеток..
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Це насправді не націоналісти. Справжні націоналісти винесли б проросійського олігарха парашенко вперед ногами з України. Тільки факели носити сабаков дозволяє.
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Марш -круто ! Сейчас нервы у Порошенка и Зеленского . за ***** вообще молчу .
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я тоже думаю что очень скоро закончится время мыродюбно-реформистского сионизма.
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Добре,що українці не забули своїх Героїв. Слава Україні!
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Найвищий рейтинг і повагу матиме та партія,яка розвалить череп Мєртвєчуку і Бойко.
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не партия развалит черепушку у свиномертвяка и брохмана а обычный лом в руках патриотов.
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Теє... А Нац-дружини-корпус,уже не "націоналісти" ? Чи трохи не такі ? А хто з них "націоналістіший" ?
А чому не провели 29-го,в День пам'яті героїв Крут ? Щоб не ділити рекламу з тими ж нацкорпусянами,які минулого року провели власну факельну ходу ?
29.01.19 20:31 Націоналісти з "Нацкорпусу" провели смолоскипну ходу на честь 101-ї річниці бою під Крутами.
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До речі, ці факельні походи чи не єдине, що виявляє національну ідентичність українців. Правда, вони ні у що більше не виливаются - такий собі пасивний парад. І те, що про їх організацію мало хто здогадується - може приховують.
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А в понеділок Скабєєви піднімуть ще одну соціалістичну газетьонку у США , яку видавлао КГБ у 1951 року- й рзтриндять,ЩО ЦРУ назвали цю подію фашистькою... Факели ж є!
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да нам насать на эту чувашскую татарку оскопееву. и на всю остальную русню.
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я знову ж, в 3329-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Слава Героям Крут! Славно подгорает у врагов Украины!
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молодцы , но лучше бы чурок ( без громадянства ) за кордон бы выставили , понимаю не ихняя компетенция , ну хотябы в полицию сдали бы 100ю - другую
в Крутах был , станция между Неженом и Бахмачем , классические е-ня , местные вобще данным событием не интересуются так как там с работой тяжело
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Прошлись, подышали свежим воздухом, молодцы. Но это же на хлеб не намажешь, поэтому нариду не интересно.
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краще б в день студенти та школярі пройши з квітами.
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ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ
Лиш Ви, нащадки Святослава,
Герої - лицарі з-під Крут,
Пішли одні на бій кривавий,
Щоб Україну вирвать з пут.
Лиш Ви пішли на бій нерівний,
Щоб кров'ю Волю окропить,
Щоб знищить рабський дух огидний
І давню славу пробудить.
Холодні трупи не спинили
У Крутах похід ворогів.
Та у народі дух збудили
І чин зродили замість слів.
Ви вміли згинуть за ідею
І до Мети вказати шлях...
І ми йдемо, щоби борнею
Піднести Волі гордий стяг...
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"Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут." - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России стоит бояться не вступления Украины в НАТО, а прихода к власти националистов.
Не плохо бы, чтобы настоящие украинские националисты к власти пришли. Их все боятся, включая нашу власть с 1991 года.
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Судя по выборам их и сам народ боится.
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На выборах не было никаких националистов
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"На державному рівні вшановувати пам'ять героїв Крут почали в Україні лише 2004-го. За рік перед цим, у січні 2003-го Леонід Кучма підписав розпорядження «Про вшанування пам'яті героїв Крут».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8

А ЗЕПРЕЗедент видасть указ про цю подію, чи йому взагалі невідомо або наплювати на Українську історію, або боїться москлів розгнівати ?
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А подія визначна і цікава з різних поглядів. Наприклад: сили червоносраких москалів: Командувачі - Михайло Муравйов Рейнгольд Берзін Павло Єгоров, Загін петроградських червоногвардійців, Загін московських червоногвардійців, матроси Балтійського флоту, Військові сили близько 3000, Загинуло: близько 300.
То як тепер "адиннарот, мишебратья" ?
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До сих пор не могу понять,что именно журналисты Цензора понимают под словом "националисты"?
1"Националист"-это хорошо или плохо,в глазах журналистов?
2. Если принял участие в шествии-ты уже "националист", или еще не отвечаешь требованиям.
3. Не пора ли "людям пера" выбросить из лексикона "мусорные"термины- евромарка,евроремонт,националист( по поводу и без повода)?
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vismavista, підібрав слова антоніми: націоналіст - українофоб, патріот - зрадник. Як називати тих хто любить свою Батьківщину Україну, якщо слово націоналіст і патріот ЗЕвлада ототожнює як злочинець ? ЗЕПРЕЗидент у новорічному привітання висловився що він і ватнікі за Україну, то він націоналіст і патріот, чи як ?
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Я саме чому і підняв цю тему. Чомусь загалом патріотичне видання Цензор, вживає термін "націоналіст" із явно негативним контентом, наслідуючи нинішню владу. Мовляв якісь там "націоналісти" щось там таке роблять. На мій,суб'єтивний погляд в іншому випадку вони написали би наприклад "патріотичні сили","активісти".... Це суб'єктивно.
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Жаль деток. За такие марши с вовлечением несовершеннолетних,. дядей надо судить.
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Термін українскі націоналісти - це совковий термін. Правда за радянські часи до нього обов'язково додавали «буржуазні». Так паплюжили всіх українців, які захищали незалежність України. Спочатку це були петлюрівці, потім бандерівці. На ********* етапі історії треба розуміти що націоналіст = патріот. А негативне забарвлення цього терміну - тяжкі наслідки радянської окупації. Особисто у мене люди, які негативно ставляться до націоналістів = сталіністи і огидні комуняки.
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Не читаючи Ваш коментар--нижче написав також таку думку. Підтримую на 100%.
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И снова на ********* будут рваться ватные пуканы киселя и сук@беевой😁😁😁
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Фронтовий медик і відважна дівчина Яна Дугарь поїхала продовжувати службу в пункті постійної дислокації 25 бригади ДШВ.
Дякуємо Всім хто боровся за справедливість , посестрам і побратимам , адвокатам Mykola Orekhovsky, Vitaliy Kolomiets та Денису Ломанову, ветеранам, народним депутатам, волонтерам.
Суди будуть продовжуватися , але справжні герої переможуть ! СЛАВА УКРАЇНІ !
#Украіна_понад_усе
https://www.facebook.com/vbtsvit/posts/801306527000296
Националисты провели в центре Киева факельное шествие памяти героев Крут - Цензор.НЕТ 6184
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___________Зродились ми великої години_________
________________ГИМН ОУН -УПА __________________

Зродились ми великої години,з пожеж війни і з полум'я вогнів.
Плекав нас біль по втраті України,кормив нас гніт і гнів на ворогів.
І ось ідемо в бою життєвому, тверді, міцні, незламні мов ґраніт
Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець - той здобуває світ.
Не хочемо ні слави ні заплати - заплатою нам розкіш боротьби:
Солодше нам у бою умирати як жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди - не сміє брат на брата йти у бій.
Під червоно - чорним прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе:
"Батьківщині будь вірний до загину - нам Україна вище понад все!"
Веде нас в бій борців упавших слава - для нас закон найвищий та наказ:
Соборна Українська Держава - вільна, міцна, від Тиси по Кавказ.
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Слава Україні! Героям Слава!
Слава Нації! Смерть Ворогам!
Україна - понад усе!

Пусть сдохнут полицаи и свинособаки - пусть горят в Аду, за смерть и боль, которую они принесли на мою Родину!
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Дуже дивно, що Цензор,да і інші ЗМІ вживають совкове,рашистські вислови_НАЦІОНАЛІСТ,яке дають нашим патріотам. В рашці люди які борються за свою країну патріоти, а в нас націоналіст. Вже це показує,що пропаганда росії глибоко сидить в деяких наших ЗМІ і керівниках. Вшанували Героїв----УКРАЇНСЬКІ ПАТРІОТИ,
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Але слово "патріоти" теж тепер звучить рашистськи. Українці вшанували Героїв Крут - та й вистачить. Авакян зумів своїми нацжонамі зробити зі слова "націоналіст" - авакяналізм. Тягнибакс - за слова "патріот" - тягнибаксизм. А "українці" в сам раз - не зебіли ж, хоча щирі прихильники "Свободи" вистелили доріжку Зе до президенства.
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Додам - щирі, але недалекоглядні прихильники "Свободи". Вони бачать на хід сперед, а потрібно дивитися щонайменше на 5 ходів, і тоді можна сказати, що ти окрім щирості ще й розумний. Бо "щирі" і наївні стають інструментом Каламойского і Путлєра. Ще Лєнін їх називав - пазєзниє нам ідіоти.
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Думаю,що "прихильникі "Свободи" треба заінити---прихильникі незалежної України, А шляхи до цієї мети можуть бути і різні в тактичному рішенні.
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Чому патріотів України називають націоналістами ? Чому відстоювання національних інтересів і незалежності України називають націоналізмом ? Чому путінську Росію не називають неофашистською ?
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