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Все про:Арсенал (4) Київ (6856) реконструкція (51) Свобода (153) Олег Богачук (962)

 У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 січня в Києві відбулася історична реконструкція бою 1918 року за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Захід був організований Київською міською організацією ВО "Свобода" і відбувається вже вчетверте.

У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 01
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 02
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 03
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 04
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": YouTube видалив фрагмент фільму-реконструкції "Висота "Жовтневий" про розстріл активістів Майдану 20 лютого 2014 року

У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 06
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 07
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 08
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 09
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 10

У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 11
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 12
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 13
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 14
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 15
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 16
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 17

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сапери розчистили майже 70 га поблизу арсеналу на Чернігівщині, підняли понад 8 тисяч вибухонебезпечних предметів, - Міноборони. ВIДЕО

У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 18
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 19
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 20
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 21
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 22
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 23
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 24
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 25
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 26
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 27
У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод Арсенал між військами УНР і більшовиками 28

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171879
 
   
 Топ коментарі
 
Представляю как у дубинских, бужанских портновых подгорает от этого... У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 213
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А почему большевики?это московские комуняки,слово большевики подразумевает парламентско-политическую силу,но комуняки из засрашки это террористическо-захватническая группировка.
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Они историю не учили, ее уроков не знают. Прошло 100 лет, а ничего не изменилось

В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 6143
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А почему большевики?это московские комуняки,слово большевики подразумевает парламентско-политическую силу,но комуняки из засрашки это террористическо-захватническая группировка.
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не хитри і не ізощряйся!
разные кликухи одной и той же сатаны
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на минулих президентських виборах
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Історія циклічна.
Прийшло зелене цмо , яке вже погодило здачу України фуйлу.
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Они историю не учили, ее уроков не знают. Прошло 100 лет, а ничего не изменилось

В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 6143
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угу - шкода , що 5 років тому влада на Банковій цього не читала , а то нам вже скільки років розповідають про "новітню гібридну агресію" і що такого раніше ніде не було ...
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Такой не было. Современная не такая тупая. И сравним изменения за 5 лет?

У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 2400
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Да, есть такое. Все, что нужно прочитать любителям совка.

В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 3051
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Добре що ми є свідками як ватно-совэто-кацапську погань виживають нарешті з України! У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 2185
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обычный день во Львове))..
просто наряд полиции на матацикле остановил непонятную машину..
В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 9313
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а моцик то трофейний...Віджатий у німців. У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 8898
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Нашли время ....
А знаменитый "реконструктор" Гиркин участвовал ?
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Напоминает детство, с сояшника оружие и вперед, но то детство, а эти здоровые дяди чем занимаются?
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Здоровые дяди,Леха,тем и занимаются что мышебратьев мочат на востоке Украины. У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 4712
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Славним реконструкторам нєх...віг робити? В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал" между войсками УНР и большевиками - Цензор.НЕТ 1780
Нехай реконструкцію деокупації Домбаса проведуть.
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До речі, цікава деталь, загалом робітники Києва не підтримали повстання Арсеналу. А чому? Дуже просто: так склалося історично, що саме тільки на Арсенал завезли працювати росіян, а на решті заводів Києва працювали переважно українці... Тому повстання було швидко придушене силами Центральної Ради, яка мала набагато більшу підтримку в Києві (та й загалом по Україні), аніж комуняки...

Комуняки, якщо чесно, взагалі по російській імперії навіть не мали великої підтримки. Вибори до установчих зборів вони з тріском програли і саме тому послали матроса Железняка розігнати законно обраний парламент...
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Представляю как у дубинских, бужанских портновых подгорает от этого... У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками - Цензор.НЕТ 213
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Кацапы рейхстаг "штурмуют", а эти... тоже, оказывается, живут с теми же вальтами в голове.
В Украине экономика - глубоко в жопе, выборочная законность, коррупция пожирает государство изнутри... но главное в войнушку поиграться, столетней давности.
Ну и чем "вы" от них отличаетесь? (Мне уже трудно ассоциировать себя со страной победившего национал-дИбилизма)
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Найбільшу шкоду роблять Україні,це колаборанти Московії,тільки завдяки їм момковити окупували Україну.
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там анти -порошенковский електорат..как и в Крыму
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Вклады СССР пенсионерам верните ,что то об этом ни один КОЗЕЛ не вспоминает.Отдайте их народу сейчас ,а не через 100 лет( они им на тот момент будут не нужны) ЮЛЯ,,,,,
ГДЕ ТВОЯ 1000 гр.????
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Вклады СССР пенсионерам верните ,что то об этом ни один КОЗЕЛ не вспоминает.Отдайте их народу сейчас ,а не через 100 лет( они им на тот момент будут не нужны) ЮЛЯ,,,,,
ГДЕ ТВОЯ 1000 гр.????
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