 У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Захід був організований Київською міською організацією ВО "Свобода" і відбувається вже вчетверте.











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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ