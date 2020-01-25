 У Києві відбулася історична реконструкція бою за завод "Арсенал" між військами УНР і більшовиками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Захід був організований Київською міською організацією ВО "Свобода" і відбувається вже вчетверте.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Захід був організований Київською міською організацією ВО "Свобода" і відбувається вже вчетверте.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
разные кликухи одной и той же сатаны
Прийшло зелене цмо , яке вже погодило здачу України фуйлу.
просто наряд полиции на матацикле остановил непонятную машину..
А знаменитый "реконструктор" Гиркин участвовал ?
Нехай реконструкцію деокупації Домбаса проведуть.
Комуняки, якщо чесно, взагалі по російській імперії навіть не мали великої підтримки. Вибори до установчих зборів вони з тріском програли і саме тому послали матроса Железняка розігнати законно обраний парламент...
В Украине экономика - глубоко в жопе, выборочная законность, коррупция пожирает государство изнутри... но главное в войнушку поиграться, столетней давности.
Ну и чем "вы" от них отличаетесь? (Мне уже трудно ассоциировать себя со страной победившего национал-дИбилизма)
ГДЕ ТВОЯ 1000 гр.????
ГДЕ ТВОЯ 1000 гр.????