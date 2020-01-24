EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  3154  9
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2864) Закарпаття (854) Правоохоронні органи (679) чиновник, урядовець (526) Офіс генерального прокурора (50)

 Керівника Закарпатського облавтодору затримано на хабарі 375 тис. грн від підлеглого, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурори Офісу генерального прокурора України спільно з СБУ затримали під час одержання частини хабаря в сумі 325 тис. грн виконуючого обов'язки директора Закарпатського облавтодору та начальника відділу філії підприємства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Керівника Закарпатського облавтодору затримано на хабарі 375 тис. грн від підлеглого, - Офіс генпрокурора 01

"За версією слідства, згадані посадові особи вимагали у керівника однієї з філій державного підприємства грошові кошти в загальному розмірі 375 тис грн, обіцяючи залишити його на посаді", - сказано в повідомленні.

Керівника Закарпатського облавтодору затримано на хабарі 375 тис. грн від підлеглого, - Офіс генпрокурора 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Начальника юрвідділу підприємства концерну "Укроборонпром" затримали на хабарі $2 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Керівника Закарпатського облавтодору затримано на хабарі 375 тис. грн від підлеглого, - Офіс генпрокурора 03

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманим підозри за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, а також направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співробітника ГУ ДФС у Київській області затримали під час одержання 20 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171801
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не поділився хабарем з начальством?🐸
 показати весь коментар
 
 
Повертайся з Німеччини та живи не гірше😊
 показати весь коментар
 
 
Вот почему в Закарпатье нет дорог. Откуда им взяться, если в рблавтодоре работают такие кадры
 показати весь коментар
 
 
убирают предшественников,шоб возглавить корррупцию?
 показати весь коментар
 
На Закарпатті дороги це повна срака,тому вони гроші і деребанять
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору