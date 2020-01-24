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 Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Драстуйте, інвестори!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклій пообіцяв опіку великим інвесторам в інфраструктуру: "Готовий бути вашою персональною інвестиційною нянею"

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Де справедливість?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно відмовитися від гармонізації законодавства з ЄС, поки ми не станемо сильнішими, - Арахамія

Читайте також: "Я за максимальну інтеграцію з європейськими сусідами", - Арахамія заявив, що його слова про "відмову від європейського законодавства" неправильно витлумачили

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія в Давосі озвучив ідеї, які були візитною карткою режиму Януковича, - НФ

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Адепт пристойної поведінки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа, який влаштував бійку в ресторані, заявив у поліцію на ветерана, що дав здачі: "Це системні дії проти мене як опозиційного політика"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від ОПЗЖ Ківа зазнав "відчутного удару в обличчя" від ветерана АТО в київському ресторані. ВIДЕО камер спостереження

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Це багато що пояснює

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Це точно Давос?

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Студент кУлінарного технікуму в Давосі

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Гут, Вольдемар!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук. ВIДЕО

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Глобальні проблеми людства

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Таку ж співбесіду пройшли члени уряду

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

"Нью нормелеті"

Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Зробили це разом!

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171788
 
   
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ВСЕ!!! все супер- но какого же хрена такие таланты и еще терпят это третью мировую проблему ))
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я бы даже назвал "Аншлаг, аншлаг, ну где же ты?"
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Не знаю, кому як, а мені вже набридло сміятись над тими телепнями.
Фарс в країні...
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Ну это ещё не конец нажаль! Чует моё сердце что с этим президентом мы ещё и наплачимся!
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Ця фатальна, смішна на перший погляд, тупість обернеться нам слізьми.
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Ну, сьогодні відпочинь, а завтра знов сюди. Хто ж за тебе працювати буде?
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Посмеялся от души с этого дебилоидного украинского политикума.
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О зебобик начинаешь уже и на хозяина рычать. Или ты продался за Рошенки?
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Lvbnhj этот просто жопу рвал на британский флаг за Зеленского
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может головой начал думать - жопа уже ФСЕ!
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Владимир Пономаренко 2f5552a6 /// Бідна твоя жопа. Співчуваю. А рошенками ти дрищиш. Дупа то порвана.
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Зебобик сейчас ты рычишь но скоро тоже начнешь скулить а потом рычать на хозяина!
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Хочте прикол, виявляється в Новосад, якій не вистачає 36 тисяч гривень щоб прогодувати дитину, НЕМАЄ дитини !
От зелене кодло, я в шоці ! Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4672
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Вот поэтому-то у бедной женщины и нет ребенка, что ей не хватает 36 кило грн. чтобы прокормить, если вдруг появится ... Боится просто, зачинать и обрекать на голод
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Якби це сказала пересічна молода жінка це було б логічно і зрозуміло. Але це сказала міністр освіти, в той час, коли середня зарплата пересічного вчителя 5 - 7 тисяч. Їм теж треба дітей ростити.
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А Инвестиционная няня, глобальные проблемы человечества, студент кулинарного техникума. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5020 я кажу що Є,вона бере у сосiдки на прокат
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Она сказала что если заведёт ребёнка то 36 тыс ей будет мало . Поэтому зарплату ей нужно поднимать уже сейчас , когда ребёнка ещё нет . Зе-логика ,, чьйорт побьери .. Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8733 .
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Жду мемчики про петю, но видно не косячит шоколадный хряк!
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Так це ж Василий Петрович Голобородько Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7292 с Кривого Рога
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Эти ЗЕбобы думают прокатят для людей,х проголосовавших за них - пусть суки смотрят это и знают, КАКИЕ НАСТОЯЩИЕ УКРАИНЦЫ
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хазанов из кулинарного техникума и наше ЗЕ! ЭТО !!!!
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А теперь это хазанов дарит ***** корону императорскую, а наше ЗЕ пока еще только в стадии студента из кулинарного ... но старается семимильными...
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Что ж, значит судьба народу Украины пройти ещё и испытание зелёными соплями! Я не издеваюсь,я факт констатирую:пройти испытания огнём,водой и медными трубами!А нашему народу в добавок ещё и соплями зелёными... Видать заслужили.
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Народ Украины уже два раза профукал свою свободу и независимость. Первый раз при Хмельницком второй раз при Петлюре!
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АУУУ, кто-нибудь даже не из тех, кто ржет в 95-ом , а просто кому все равно - ВАМ СМЕШНО?
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Я сегодня над собой смеялся пока оббегал все обменники ищя самый дешёвый курс доллар вырос на 5 копеек! Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5435 Это в течении часа произошло!
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так над собой смеяться умеют только те , кто не смеется над квартальщиками , вернее -не смеялся... надеюсь, еще посмеемся и мы ...
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Меркава,это не в бровь,а в глаз! Красиво подмечено.
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Ой вы напомнили как Гордон выхваливал зеленского за его МУДРОСТЬ, ум и страшнейшую порядочность, как страшнейше порядочного сына своего страшнейшее порядочного папочки - НА ЭХЕ МОСКВЫ . Если бы это сюда запустить - можно бы посчитать что он прикалывался, ну если бы не знать что Гордон .))
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не умно. не остроумно.
как всегда слабоумные малюют для слабоумных и гыгыкают.
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Просим "руководство" страны пройти медицинскую комиссию с привлечением нейтральных специалистов из авторитетных структур. Возможно МОК или еще каких(Пальчевский - на@уй). Поведение Зеленского, его стабильно невменяемое состояние наводит на мысль о хронических болезнях и ненужных зависимостях от сторонних веществ, которые явно идут в ущерб интересам страны. Хочется напомнить, что будучи кандидатом на пост президента, он сам неоднократно заявлял о необходимости регулярных проверок физического и умственного состояния. Учитывая факт наличия подозрения, что у Зеленского поехала крыша, просьба всему вменяемому персоналу из "руководства" страны что-то с этим сделать, дабы рассеять у населения нехорошие подозрения. С уважением, Жаба. Можно фотоЖаба.
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