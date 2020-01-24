 Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Драстуйте, інвестори!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклій пообіцяв опіку великим інвесторам в інфраструктуру: "Готовий бути вашою персональною інвестиційною нянею"

Де справедливість?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно відмовитися від гармонізації законодавства з ЄС, поки ми не станемо сильнішими, - Арахамія

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія в Давосі озвучив ідеї, які були візитною карткою режиму Януковича, - НФ

Адепт пристойної поведінки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа, який влаштував бійку в ресторані, заявив у поліцію на ветерана, що дав здачі: "Це системні дії проти мене як опозиційного політика"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп від ОПЗЖ Ківа зазнав "відчутного удару в обличчя" від ветерана АТО в київському ресторані. ВIДЕО камер спостереження

Це багато що пояснює

Це точно Давос?

Студент кУлінарного технікуму в Давосі

Гут, Вольдемар!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук. ВIДЕО

Глобальні проблеми людства

Таку ж співбесіду пройшли члени уряду

"Нью нормелеті"

Зробили це разом!

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