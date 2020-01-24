 Інвестиційна няня, глобальні проблеми людства, студент кулінарного технікуму. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Драстуйте, інвестори!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Криклій пообіцяв опіку великим інвесторам в інфраструктуру: "Готовий бути вашою персональною інвестиційною нянею"
Де справедливість?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно відмовитися від гармонізації законодавства з ЄС, поки ми не станемо сильнішими, - Арахамія
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Адепт пристойної поведінки
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа, який влаштував бійку в ресторані, заявив у поліцію на ветерана, що дав здачі: "Це системні дії проти мене як опозиційного політика"
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Це багато що пояснює
Це точно Давос?
Студент кУлінарного технікуму в Давосі
Гут, Вольдемар!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - Гончарук. ВIДЕО
Глобальні проблеми людства
Таку ж співбесіду пройшли члени уряду
"Нью нормелеті"
Зробили це разом!
Більше фотошопів дивіться тутИсточник: https://censor.net.ua/ua/p3171788
Фарс в країні...
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От зелене кодло, я в шоці !
как всегда слабоумные малюют для слабоумных и гыгыкают.