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 Бійці 128-ї і 10-ї гірсько-штурмових бригад стали переможцями змагань на найкращий мінометний розрахунок ОС. ФОТОрепортаж

На Приазов'ї в районі відведення важкого озброєння відбулися змагання на найкращий мінометний розрахунок серед підрозділів Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Бійці 128-ї і 10-ї гірсько-штурмових бригад стали переможцями змагань на найкращий мінометний розрахунок ОС 01

Під час спортивної складової армійці долали смугу перешкод, розвантажували та завантажували боєприпаси з автомобіля ГАЗ-66, розбирали та збирали автомат Калашникова, метали імітовану ручну гранату та стріляли зі стрілецької зброї. Крім того, військові надавали первинну медичну допомогу бойовому побратиму, що зазнав поранення, а також здійснювали його евакуацію у безпечне місце.

Наступного дня у спеціальній номінації мінометні розрахунки виконали нормативи на мінометах 82-мм та 120-мм калібру, зокрема приведення міномета в бойове положення, орієнтування міномета, наведення в ціль, виставлення та збирання гарматного коліматора та приведення міномета в похідне положення.

Бійці 128-ї і 10-ї гірсько-штурмових бригад стали переможцями змагань на найкращий мінометний розрахунок ОС 02

Також дивіться: У зоні проведення ООС відбуваються змагання на звання найкращого мінометного розрахунку. ФОТОрепортаж

Бійці 128-ї і 10-ї гірсько-штурмових бригад стали переможцями змагань на найкращий мінометний розрахунок ОС 03

Головним показником майстерності та навченості військовослужбовців стала бойова стрільба зі штатних мінометів. Командири розрахунків із використанням лише бінокля безпосередньо на місці визначали дальність до цілі та проводили коректуру стрільби. Для виконання вправи та враження мішені кожному з розрахунків було надано лише п’ять мін.

Цілі знаходилися на відстані майже 2000 метрів. І для розрахунків 120-мм мінометів це було коло радіусом 15 метрів із мішенню в центрі. Відповідно для розрахунків 82-мм мінометів коло було зменшено до 10 метрів. .

Бійці 128-ї і 10-ї гірсько-штурмових бригад стали переможцями змагань на найкращий мінометний розрахунок ОС 04

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Бійці 128-ї і 10-ї гірсько-штурмових бригад стали переможцями змагань на найкращий мінометний розрахунок ОС 05

За результатами змагань та підрахунками балів у першій групі мінометів 82-мм калібру кращим визнаний підрозділ окремої гірсько-штурмової бригади "Закарпатський легіон". Найсильнішими в другому протистоянні 120-мм систем "Молот" і "Сані" виявився мінометний розрахунок окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Усі команди-переможці нині тримають оборону українських позицій в складі оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171757
 
   
 Топ коментарі
 
Ось бачте , а при зєлєнському міномет Молот не взривається навіть.
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Мастять стволи, зеленими шмарклями, благо их вдосталь...
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а шо? там був Зеленський?
(шутка...если шо))))
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Ось бачте , а при зєлєнському міномет Молот не взривається навіть.
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Мастять стволи, зеленими шмарклями, благо их вдосталь...
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И автоматически превращается в лучший миномёт современности!
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молодцы!жаль зелеНая мразь не разрешает стрелять с него по кацапо-фашистам!
но скоро опять можно будет!зелЯ уже одной ногой на ростове!
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преодолевали полосу препятствий, разгружали и загружали боеприпасы из автомобиля ГАЗ-66, разбирали и собирали автомат Калашникова, металлы имитацию ручной гранаты

Ну фсе, трепещи враг. Попробуй только сунься тут твои автоматы разберут и соберут на время, а если еще загрузят и выгрузят боеприпасы из Газ-66 50-х годов вы вообще замертво попадаете. Напоминает как один вернувшийся из армии показал как он умеет стрелять. Даже те кто откосил от армии показали что стреляют на порядок лучше служивого.
Одного только не пойму, почему минометные расчеты тренируются в стрельбе не из минометов а из стрелкового оружия? Минометы продали уже? Бійці 128-ї і 10-ї гірсько-штурмових бригад стали переможцями змагань на найкращий мінометний розрахунок ОС - Цензор.НЕТ 209
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Ты придурок новость до конца прочитай.
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Молодці, хлопці! Бити кацапську нечість та вірити в народ! Забагато ще серед народу нарІду:нація народжується в стражданнях... Звернемо увагу на німців та японців-хіба менше від нас постраждали? Але ж що перші,що другі зрозуміли:сила в єдності нації та єдиній ненависті до її ворогів!!!
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