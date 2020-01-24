 Бійці 128-ї і 10-ї гірсько-штурмових бригад стали переможцями змагань на найкращий мінометний розрахунок ОС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Під час спортивної складової армійці долали смугу перешкод, розвантажували та завантажували боєприпаси з автомобіля ГАЗ-66, розбирали та збирали автомат Калашникова, метали імітовану ручну гранату та стріляли зі стрілецької зброї. Крім того, військові надавали первинну медичну допомогу бойовому побратиму, що зазнав поранення, а також здійснювали його евакуацію у безпечне місце.

Наступного дня у спеціальній номінації мінометні розрахунки виконали нормативи на мінометах 82-мм та 120-мм калібру, зокрема приведення міномета в бойове положення, орієнтування міномета, наведення в ціль, виставлення та збирання гарматного коліматора та приведення міномета в похідне положення.

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Головним показником майстерності та навченості військовослужбовців стала бойова стрільба зі штатних мінометів. Командири розрахунків із використанням лише бінокля безпосередньо на місці визначали дальність до цілі та проводили коректуру стрільби. Для виконання вправи та враження мішені кожному з розрахунків було надано лише п’ять мін.

Цілі знаходилися на відстані майже 2000 метрів. І для розрахунків 120-мм мінометів це було коло радіусом 15 метрів із мішенню в центрі. Відповідно для розрахунків 82-мм мінометів коло було зменшено до 10 метрів. .

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За результатами змагань та підрахунками балів у першій групі мінометів 82-мм калібру кращим визнаний підрозділ окремої гірсько-штурмової бригади "Закарпатський легіон". Найсильнішими в другому протистоянні 120-мм систем "Молот" і "Сані" виявився мінометний розрахунок окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Усі команди-переможці нині тримають оборону українських позицій в складі оперативно-тактичного угрупування "Схід".