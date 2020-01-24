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Все про:монети (43) НБУ (508)

 НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену року Щура. ФОТО

Національний банк України випустив пам'ятну монету, присвячену року Щура, одної із тварин, якою починається дванадцятирічний цикл східного календаря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу зображено 12 символів східного календаря, в центрі кола - стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на щура - символ року, під стрілкою рік карбування монети - 2020; внизу зліва напис півколом 5 грн; на матовому тлі зображено стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (вгорі), квітка (праворуч), ягода (внизу), листок (зліва) логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч над символом тигра).

На реверсі монети зображено символ східного календаря 2020 року - згорнутого в клубок щури, якого оточують по колу стилізовані символи: сніжинки (вгорі праворуч), квітки (внизу праворуч), плоди (внизу зліва), гілки (угорі ліворуч).

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НБУ випустив памятну монету, присвячену року Щура 01

НБУ випустив памятну монету, присвячену року Щура 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171739
 
   
 Топ коментарі
 
а почему "не в цвет" - надо было "зеленой крысы".
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а почему "не в цвет" - надо было "зеленой крысы".
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МЛЯЯЯЯЯ!!!
Что они не могли нормально симпатичную крыску нарисовать?!!

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Действительно, портрет всем известного ЗЕ был бы на этой монете уместен. НБУ выпустил памятную монету, посвященную году Крысы - Цензор.НЕТ 2058
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странно, а к чему тогда с лицом нынешнего президента
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Спешите собирать коллекции обиходных монет Украины - бо скоро эти нэнажэрлывые твари украинскую ходячку переплавят и продадут как бронзовый лом.
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"...каждый заблуждается в меру своих возможностей..."(с)
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ЗеДятлы, поздравляю вас с наступающим Новым Годом по китайскому календарю Только у них, к Китае это год Белой крысы, а у нас, благодаря вам. 2020 год це рік ЗЕленого щура. Желаю, что бы всем вам. в 2020 году был китайский Ухань.
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Отож воно й видно хто чого бажає Україні.Ти своєму пуйлу бажай своїм гавкітом бо українці твою собачу не розуміють.Дебіл ти старий а не зольдат.
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И вам Ухань, в наступающем году Зелёной крысы. Как ЗеДятлу. НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену року Щура - Цензор.НЕТ 4935
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там нужно было с одной стороны пэдру изобразить, с другой - свинарчука, вот уж кто крысятничал от души!
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Изобразят. С реверса Богдана а с аверса Андрея. НБУ выпустил памятную монету, посвященную году Крысы - Цензор.НЕТ 3598
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А в год свиньи на реверсу Стефанчука а на аверсе Юзика.
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Про петра не пиши бо забанять.Вони тут підтримують свинорилих і бульбашів котрі обливають лайном президента.
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Не просто президента, а найвеличнішого лідера ********** 😂😂😂😂😂
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Все це добре. Але чому на монеті зображений якийсь гризун ,а не Бубочка власною персоною у фас і профіль? Це вже виглядає , як неповага до Найвидатнішого Політичного Діяча всіх часів і народів вофкі Кон Чен Ина 😕
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а монету з віслючком чому не випускають?

НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену року Щура - Цензор.НЕТ 1730
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от сразу видно..шо топы не зря свой хлеб едят!!!))))
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не реверсе портреты "дебилов" кабинета "профана" во главе с "нелохом".. НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену року Щура - Цензор.НЕТ 2980
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