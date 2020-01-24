 НБУ випустив пам'ятну монету, присвячену року Щура. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу зображено 12 символів східного календаря, в центрі кола - стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на щура - символ року, під стрілкою рік карбування монети - 2020; внизу зліва напис півколом 5 грн; на матовому тлі зображено стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (вгорі), квітка (праворуч), ягода (внизу), листок (зліва) логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч над символом тигра).

На реверсі монети зображено символ східного календаря 2020 року - згорнутого в клубок щури, якого оточують по колу стилізовані символи: сніжинки (вгорі праворуч), квітки (внизу праворуч), плоди (внизу зліва), гілки (угорі ліворуч).

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