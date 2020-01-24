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Все про:вірус (61) Китай (233) будівництво (451) Ухань (1)

 Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом. ФОТОрепортаж

У китайському місті Ухань почалося термінове будівництво нової лікарні місткістю 1000 пацієнтів. Під клініку виділена ділянка землі розміром понад 25 тисяч квадратних метрів, її планується побудувати в рекордні терміни - за шість днів.

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні уточнюється, що роботи вже почалися, завершити їх планують через шість днів.

Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом 01

Площа лікарні буде 25 тис. кв. м, вона розрахована на 1 тис. пацієнтів. За зразок для нової клініки взяли пекінську лікарню "Сяотаншань", яку побудували за тиждень в 2003 році, коли в передмісті Пекіна стався спалах атипової пневмонії.

Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом 02

Сотні екскаваторів та іншої техніки увійшли на майданчик, щоб вирівняти майданчик, будівництво йде повним ходом.

Також читайте: Коронавірус у Китаї: 876 інфікованих, 26 - загиблих, 8 міст із населенням у 25 млн осіб закрито

Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом 03

Прийом пацієнтів планується вести з 3 лютого.

Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом 03

Для будівництва клініки були мобілізовані сотні робітників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонні служби зберуться для обговорення протидії потрапляння коронавірусу на територію України, - Гончарук

Планується, що новий об'єкт буде займати майже 25 тис. м².

Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом 05

За словами місцевих жителів, влада готова платити робітникам до 1200 юанів в день ($ 173 США), що втричі більше за їхню звичайну заробітну плату.

В цей час заражені коронавірусом хворі розміщені в 61 лікарні майже 12-мільйонного мегаполісу.

Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом 06

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що очікує подальшого поширення вірусу в Китаї. Разом з тим зараз неможливо сказати, наскільки небезпечний цей збудник, заявив представник організації в Женеві. За його словами, ВООЗ та її експерти перевіряють, чи піддається він аналогічному лікуванню, як коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), епідемія якого спостерігалася в 2015 році.

Також читайте: ВООЗ вирішила поки не оголошувати надзвичайну ситуацію через китайський коронавірус

Напередодні ВООЗ відмовилася оголошувати в зв'язку з новим коронавірусів надзвичайний стан, пославшись на малу кількість випадків захворювання за межами Китаю. При цьому влада КНР вживає достатніх заходів обережності, заявив глава організації Тедрос Адханом.

Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становила 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівській Аравії, по два - в Японії і В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді досягла трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао і Гонконгу.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.

Ризик завезення коронавірусу 2019 nCoV в Україні оцінюється як середній, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171737
 
   
 Топ коментарі
 
И , знаете, самое удивительное, что ведь построят же!!!
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Пока скоморох уже две недели клянчит деньги неизвестно у кого, китайцы банально строят больницы. Все просто, но зебилам не понять. Поскольку это сложно. Для них.
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воу! воу! воу!
за 6 дней!... не ломайте нам мозг своими технологиями..
а то наши долгонедострои и обманутые (годами) вкладчики... ужаснуться !
сойти с ума!!!
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И , знаете, самое удивительное, что ведь построят же!!!
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Ну китайцы, ну стахановцы) Интересно, сколько это творение стоять будет?
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писали пока эпидемия не закончится..
потом снесут и закопают...
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Вражаюче...
Але людський прогрес нищить природу, яка врешті почне виживати з планети людей, вірусами...катаклізмами...
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воу! воу! воу!
за 6 дней!... не ломайте нам мозг своими технологиями..
а то наши долгонедострои и обманутые (годами) вкладчики... ужаснуться !
сойти с ума!!!
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в 70-м 9-этажку рядом с моим домом за 19 дней построили... об этом в газетах писали...
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Супрун в консультанты возьмите!))))
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Пока скоморох уже две недели клянчит деньги неизвестно у кого, китайцы банально строят больницы. Все просто, но зебилам не понять. Поскольку это сложно. Для них.
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а наш Охмадет 10 лет не могут до ума довести! Да, Ющенко, Янукович, Зеленский?!
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А ****** куди дівся?
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Пядро у сектантов своего культа святой)))
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Там барбарисками так засіяно, що у них альцгеймер. Хай в капличку сходять до свого сонцесяйного з розписом. Тільки їх ніхто не пустить.
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Ложись... Ющ, Янек- армию просырали. Порошенко армию восстанавливал. А Зеленский армию... а ничего. "Перестатьстрелять". Получил- и ничего. Потому что у тебя и других в башке ******.
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Запіпчили. Армію створив не ******, а український народ. Всі разом. Від добровольця і волонтера до бабусі і школярки, які плели сітки і носки для воїнів. Не відсівчуй більше.
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Вот поэту и поэтому экономика Китая входит в ТОП-5, потому что трудяги и работают на результат. В отличии от украинцев что только ноют, ждут подачек и халяву.
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Потому что растрел за казнокрадство)))
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Речь не за казнокрадство, а трудолюбие. Но хоть и есть смертная казнь за казнокрадство, но все равно воруют.
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В Украине такая стройка заняла бы пятнадцать лет из них треть ушла бы на согласование документации и другую коррупцию.
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В 2008 році, коли в Україні розглядалося питання розгортання протичумних госпіталів це термін був визначений саме в сім днів . Так що нічого особливого.
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посмотри на этих китайских лохов, сынок, они не знают как строить "больницы будущего"

Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 321
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С тех пор о Джозефе Моше ничего не слышно. Исчез без суда и следствия. Что подтверждает вовлеченность государственных спецслужб в применение биологического оружия.
youtube.com/watch?v=-MKDCDAdr8Y
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Биолог Моссад утверждал, что лаборатория Бакстер Биофарма в Украине производит биологическое оружие, замаскированное под вакцину, предназначенную для организации пандемии и массового уничтожения людей. Осенью 2009 года это биологическое оружие было испытано на украинцах.
youtube.com/watch?v=4j-OmNYpTjo
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Нами 28 лет правит вороватое быдло - вот в чём ответ бедности Украины.
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Ответ бедности Украины в дегенератах, которые себе эту власть выбирают. Каков нарит, такова и власть.
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а че были за эти года какие то достойные кандидаты?
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А че, был за это время достойный кандидата нарид?
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Отже ситуація зі спалахом захворювання в Китаї вкрай серйозна. А в цей час прізєраватів Вофка Віслюк разом з своїм стадом шатається по всьому світу, як остання шльондра, пропонуючи себе в роздріб і в опт. І це в той час, коли рашисти продовжують війну на Донбасі, в Ірані рашистсткими ракетами збитий український літак, в Давосі слуги урода за рахунок олігарха скупили увесь товар в тамтешніх секс-шопах, а в Ізраїлі цей Віслюк додав до свого титулу ще один - Єдінорог. І невже тепер хтось ще думає, що цей недоумок разом зі своїми зебуїнами буде всерйоз вирішувати проблеми запобігання та ліквілації спалаху цього особливо небезпечного захворювання, якщо він виникне в Україні ?
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експертну інформацію постачають звідси



MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis

@MRC_Outbreak


UPDATE: Report estimates 4000 cases #coronavirus #2019nCoV Our estimate at 4,000 cases is more than ****** the past estimate due to increase of number of cases outside China. This should not be interpreted as implying the outbreak has ******d in size.
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Они там многополосный мост за 43 часа построили...построят и больницу за 6 суток...
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Пропоную в цій темі прослідкувати, чи дійсно збудують. Посилання кидайте, хто знайде
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Пан Буддист

@sranysovok


Госпиталь будет называться
ГОРА ОГНЕННОГО БОГА
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Странные они какие то эти китайцы,в Днепре Филатов 5 лет ремонтировал мост и сделал с него железную дорогу)))Эх слабаки эти китайцы.
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