 Китай побудує за 6 днів в Ухані лікарню на 1000 місць для пацієнтів з коронавірусом. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні уточнюється, що роботи вже почалися, завершити їх планують через шість днів.
Площа лікарні буде 25 тис. кв. м, вона розрахована на 1 тис. пацієнтів. За зразок для нової клініки взяли пекінську лікарню "Сяотаншань", яку побудували за тиждень в 2003 році, коли в передмісті Пекіна стався спалах атипової пневмонії.
Сотні екскаваторів та іншої техніки увійшли на майданчик, щоб вирівняти майданчик, будівництво йде повним ходом.
Прийом пацієнтів планується вести з 3 лютого.
Для будівництва клініки були мобілізовані сотні робітників.
Планується, що новий об'єкт буде займати майже 25 тис. м².
За словами місцевих жителів, влада готова платити робітникам до 1200 юанів в день ($ 173 США), що втричі більше за їхню звичайну заробітну плату.
В цей час заражені коронавірусом хворі розміщені в 61 лікарні майже 12-мільйонного мегаполісу.
Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що очікує подальшого поширення вірусу в Китаї. Разом з тим зараз неможливо сказати, наскільки небезпечний цей збудник, заявив представник організації в Женеві. За його словами, ВООЗ та її експерти перевіряють, чи піддається він аналогічному лікуванню, як коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому (MERS), епідемія якого спостерігалася в 2015 році.
Напередодні ВООЗ відмовилася оголошувати в зв'язку з новим коронавірусів надзвичайний стан, пославшись на малу кількість випадків захворювання за межами Китаю. При цьому влада КНР вживає достатніх заходів обережності, заявив глава організації Тедрос Адханом.
Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай) - місті, населення якого становить понад 11 млн осіб. Станом на 23 січня кількість загиблих від нового коронавірусу в КНР становила 18 осіб, хворих - 644. По одному випадку захворювання підтверджено в Південній Кореї, Тайвані, США, Сінгапурі та Саудівській Аравії, по два - в Японії і В'єтнамі. Кількість хворих у Таїланді досягла трьох, два випадки інфікування підтвердили в Макао і Гонконгу.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель.
Ризик завезення коронавірусу 2019 nCoV в Україні оцінюється як середній, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
потом снесут и закопают...
Але людський прогрес нищить природу, яка врешті почне виживати з планети людей, вірусами...катаклізмами...
за 6 дней!... не ломайте нам мозг своими технологиями..
а то наши долгонедострои и обманутые (годами) вкладчики... ужаснуться !
сойти с ума!!!
youtube.com/watch?v=-MKDCDAdr8Y
youtube.com/watch?v=4j-OmNYpTjo
MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis
@MRC_Outbreak
UPDATE: Report estimates 4000 cases #coronavirus #2019nCoV Our estimate at 4,000 cases is more than ****** the past estimate due to increase of number of cases outside China. This should not be interpreted as implying the outbreak has ******d in size.
Пан Буддист
@sranysovok
Госпиталь будет называться
ГОРА ОГНЕННОГО БОГА