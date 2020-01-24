 Зеленський наголосив на важливості ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Учасники зустрічі позитивно оцінили традиційно активний двосторонній політичний діалог та висловили сподівання на збереження його високої динаміки після парламентських виборів в Ізраїлі.
Було відзначено останні досягнення у розвитку двосторонніх відносин за останнє десятиліття, зокрема щорічне зростання туризму. З 2010 року, коли був впроваджений безвізовий режим між Україною та Ізраїлем, туристичні потоки збільшилися в понад десять разів, наголосили учасники переговорів.
Зеленський наголосив на важливості ратифікації ізраїльською стороною Угоди про вільну торгівлю між державами, яку Україна ратифікувала торік у серпні.
"Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти вдвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі", – зазначив Зеленський.
Израильские организаторы назвали решение хозяина Банковой «отвратительной манипуляцией». «Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие выживших, которые обратились к нам в последние дни. Поэтому его решение озадачивает, и жаль, что он делает такой шаг по отношению к мероприятию под названием «Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», - отмечается в сообщении пресс-службы мемориального комплекса «Яд Вашем»
«Это отвратительная манипуляция. Печально, что президент Зеленский так цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира», - добавили представители комплекса.
миссия не выполнима...
Зеленский на жодному фото не виглядає ідіотом, він виглядає кретином.
(Різницю між цими двома діагнозами дивитись підручнику по психіатрії.)
Хто за?
Це перше, і друге, оскільки діагноз кретин набагато важчий для хворого Зе, вимагаю підняття гонорару в пять разів! Зелена шмаркля з огляду на свою огиднсть менше вартувати не може!
А это Зеуйло, что ни делает, всё - против Украины, Украинцев, Независимости, Свободы.
Надо что-то делать с прекращением его каденции.
Чем дальше, тем будет только хуже для Украины.