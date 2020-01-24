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 Політика України
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 Зеленський наголосив на важливості ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю, - ОП. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський в Єрусалимі провів зустріч зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Учасники зустрічі позитивно оцінили традиційно активний двосторонній політичний діалог та висловили сподівання на збереження його високої динаміки після парламентських виборів в Ізраїлі.

Було відзначено останні досягнення у розвитку двосторонніх відносин за останнє десятиліття, зокрема щорічне зростання туризму. З 2010 року, коли був впроваджений безвізовий режим між Україною та Ізраїлем, туристичні потоки збільшилися в понад десять разів, наголосили учасники переговорів.

Зеленський наголосив на важливості ратифікації ізраїльською стороною Угоди про вільну торгівлю між державами, яку Україна ратифікувала торік у серпні.

"Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти вдвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі", – зазначив Зеленський.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Україна хоче бачити великі інвестиції", - Зеленський на зустрічі з представниками ізраїльського бізнесу. ФОТО

Зеленський наголосив на важливості ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171731
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно в чем именно важность? Ну Израиль получит в 10 раз еще больше выгоды. А в чем для украинцев выгода?
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ізраїль будує у себе завод переробці української титанової руди ... українцям привезуть "соки джаффа" (сеча арабських віслюків) а ще "грязі" з мертвого моря ... і все на халяву для честного еврейського "гешефта"
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с гарантией 100% и на полном серьёзе, обявляю конкурс, первый кто выставит фото зеленского, где не будет он выглядеть как идиот, получит 5000 гривн или отправлю на конт волoнтёра, которого он укажет. , на кзебыла ладира ладими
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Интересно в чем именно важность? Ну Израиль получит в 10 раз еще больше выгоды. А в чем для украинцев выгода?
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Зеленым правда не важна, им главное громче прокукарекать. Зеленый лохторат схавает. Нужно бесконечное шоу. Очередные информационный поводы для отвлечения внимания -- "Перепись Дубилета", "Новый обмен пленными", "Минские соглашения", "ЗСТ с Израилем" и т.д. Про Боинг с Оманом, экономику, резкий рост безработицы, долги по зарплатам и пенсиям, провал с МВФ, новые платежки - тут молчать, как партизанам.
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Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней.- Пауль Йозеф Геббельс
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На самом деле Геббельс это не говорил. Это слова героя одного из произведений Томаса Манна. Но хоть и не говорил, а сделал из немцев хуже чем свиней.
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ізраїль будує у себе завод переробці української титанової руди ... українцям привезуть "соки джаффа" (сеча арабських віслюків) а ще "грязі" з мертвого моря ... і все на халяву для честного еврейського "гешефта"
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Ну соки и у нас не лучше делают. Помню подрабатывал студентом так на сок клубнику и яблоки собирали гнилые, зеленые, червивые, с плесенью все что даже свиньи не едят. С ящиков капала гнилая каша но бригадир говорил что все так и должно быть и грузил на машины. Я даже не представляю что они добавляют в ету кашу чтобы она в пакетах была нормального цвета и не воняла. Поетому я покупные соки никогда и не пью.
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Комментарии израильтян о визите:

Израильские организаторы назвали решение хозяина Банковой «отвратительной манипуляцией». «Президенту объяснили, что мы дали согласие на присутствие выживших, которые обратились к нам в последние дни. Поэтому его решение озадачивает, и жаль, что он делает такой шаг по отношению к мероприятию под названием «Помни о Холокосте для борьбы с антисемитизмом», - отмечается в сообщении пресс-службы мемориального комплекса «Яд Вашем»
«Это отвратительная манипуляция. Печально, что президент Зеленский так цинично использует событие, имеющее большое значение для всего мира», - добавили представители комплекса.
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с гарантией 100% и на полном серьёзе, обявляю конкурс, первый кто выставит фото зеленского, где не будет он выглядеть как идиот, получит 5000 гривн или отправлю на конт волoнтёра, которого он укажет. , на кзебыла ладира ладими
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чуть ограничение - фото не старше 20 лет.
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может тебе еще звезду с неба достать?
миссия не выполнима...
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ну а вдруг, в друг за 20 лет ему один раз пробился через туман луч солнца.
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Все я виграв!
Зеленский на жодному фото не виглядає ідіотом, він виглядає кретином.
(Різницю між цими двома діагнозами дивитись підручнику по психіатрії.)
Хто за?
Це перше, і друге, оскільки діагноз кретин набагато важчий для хворого Зе, вимагаю підняття гонорару в пять разів! Зелена шмаркля з огляду на свою огиднсть менше вартувати не може! Зеленський наголосив на важливості ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю, - ОП - Цензор.НЕТ 9737
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" С 2010 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Израилем, туристические потоки увеличились более чем в десять раз" в какую сторону?
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Лучшие люди Украины гибнут каждый день, пока это Зеуйло что-то подписывает или подчеркивает. Сердце разрывается каждый день от новостей о гибели и ранениях наших Героев!.
А это Зеуйло, что ни делает, всё - против Украины, Украинцев, Независимости, Свободы.
Надо что-то делать с прекращением его каденции.
Чем дальше, тем будет только хуже для Украины.
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