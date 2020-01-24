 Зеленський наголосив на важливості ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю, - ОП. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Учасники зустрічі позитивно оцінили традиційно активний двосторонній політичний діалог та висловили сподівання на збереження його високої динаміки після парламентських виборів в Ізраїлі.

Було відзначено останні досягнення у розвитку двосторонніх відносин за останнє десятиліття, зокрема щорічне зростання туризму. З 2010 року, коли був впроваджений безвізовий режим між Україною та Ізраїлем, туристичні потоки збільшилися в понад десять разів, наголосили учасники переговорів.

Зеленський наголосив на важливості ратифікації ізраїльською стороною Угоди про вільну торгівлю між державами, яку Україна ратифікувала торік у серпні.

"Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти вдвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі", – зазначив Зеленський.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Україна хоче бачити великі інвестиції", - Зеленський на зустрічі з представниками ізраїльського бізнесу. ФОТО