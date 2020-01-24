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Все про:контррозвідка (188) СБУ (5057) шпигунство, шпіонаж (366)

 Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність інформаторської мережі незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", яка діяла в Лиманському районі Донецької області.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили особи двох інформаторок терористів – мешканок Лимана, які тісно співпрацювали з найманцями РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Обидві жінки пройшли детальний інструктаж у Донецьку, який відвідували нібито у приватних справах. Куратори відпрацювали їм завдання, канали зв’язку, узгодили умовний "сленг" для передачі потрібних терористам даних.

За завданнями кураторів диверсійно-розвідувального підрозділу "ДНР" спільниці збирали і засобами електронного зв’язку передавали відомості про підрозділи ЗСУ, їхню чисельність, озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення в районі проведення ООС, насамперед залізничним сполученням.

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Отримані дані російські найманці використовували для планування військових дій та диверсій.

Наприкінці минулого року в межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ затримали одну з інформаторок найманців РФ у Лимані. Наразі до неї "приєдналася" її спільниця.

Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування 01
Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування 02
Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування 03
Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування 04

Під час обшуків правоохоронці вилучили доказові матеріали, що підтверджують агентурну діяльність затриманих на користь НЗФ терористичної організації "ДНР".

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Обом фігуранткам кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.

Контррозвідники СБУ встановили також особи найманців РФ-"кураторів", із якими співпрацювали затримані. Їхню участь у діяльності терористичної організації задокументовано в межах досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Їм також повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих їм злочинів. Операція з припинення підривної діяльності проводилася Управлінням СБ України в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171710
 
   
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Авдеевка, коксохим. Прилетает снаряд на проходную от орков (там 1,5 км до них), сразу крик дамбасят: Эта хахлы, праклятые, прям из Бердичева стреляют!" А когда идет им наша ответка - опять проклятия :"Тамженашимальчики!"
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эт слёзы радости!!(что в обменный список попадёт),,одним выстрелом двух зайцев если не сказать трёх"1)на неё выменяют ,,таксиста"2)она:,,герой дырляндии"(после обмена) 3),,+"для бубочки-нелоха, и менять есть что, и ,,рейтинг"поддержать можно.(как то так) Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу найманців РФ поблизу лінії розмежування - Цензор.НЕТ 1656
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Ще спіймати 98 агентів, і Зє зможе поміняти їх на одного українського військовополоненого.
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Та хоч тисячу.
Головне ловити кожну добу.
Ще треба вату з соцмереж хапати - її там багато випасається...
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Пусть горят в Аду!
Из-за таких гнид полицайских столько крови и боли в Украине!
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А что там с крышеванием наркотиков и контрабанды ментами Аброськиными. Опять все сделали вид что ничего не слышали?
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А що якщо ставити всім таким зрадникам на лобі клеймо?
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