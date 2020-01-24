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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (4244) Ізраїль (358) Голокост (76) Олена Зеленська (42)

 Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс "Яд Вашем" у Єрусалимі. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали Меморіальний комплекс "Яд Вашем" в Єрусалимі.

Володимир та Олена Зеленські оглянули фотовиставку "Спалахи пам’яті" на території комплексу. На виставці, зокрема, представлені світлини, присвячені нацистській пропаганді, фотосвідоцтва, зроблені євреями під час Голокосту. Окрема експозиція присвячена історії звільнення в’язнів концтабору Аушвіц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Це дуже важлива виставка для збереження пам’яті про страшну трагедію Голокосту", – зазначив Володимир Зеленський.

Також президентське подружжя поклало квіти до ділянок монумента "Долина знищених громад", присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі, частково або повністю знищених під час Голокосту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху: Обговоримо із Зеленським спільне протистояння силам, які посягають на цінності демократії

Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі 01

Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі 02
Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі 03
Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі 04
Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі 05
Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі 06
Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі 07
Зеленський з дружиною відвідав Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171696
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем президенту Польши ехать на кацапское мероприятие и слушать там кацапский бред?
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ВМВ развязали 2 страны - СССР/Россия и Германия.
На мероприятии, организованном Россией слово дали странам, организовавшим геноцид - Германии и России.
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А нам какая разница где тебе обрезание делали? Мне насрать на евреев. Сходи лучше проведай госпиталь где наши раненные без рук, без ног, под капельницами и шлангами искуственного питания в результате программы простоперестатьстрелять,
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Зачем президенту Польши ехать на кацапское мероприятие и слушать там кацапский бред?
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ВМВ развязали 2 страны - СССР/Россия и Германия.
На мероприятии, организованном Россией слово дали странам, организовавшим геноцид - Германии и России.
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Ясно, значить рюцке нацистам дали слово, бо вони були активними учасниками геноциду євреїв і не тільки.
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Потому что он президент Польши а не Израиля.
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потому что ему не все равно как зеленому. Противно читать о важности выставки, когда презик не знает ни ее истории и ее значимости. Фальш, сплошная фалшь
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Отлично! Пусть петики расскажут о важности выставки. Если не они, то кто?
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В Аушвице дорожки были заасфальтированы , все было освещени и чисто. С какого перепугу эти евреи было недовольно? ведь как нам зепрезэрыло сказало "какая разница где"?
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Пєтікам похєр. Головне - клоун обісрався, тобто день пройшов не даремно.
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первый (и может быть последний) раз поддерживаю Зеленского
послушайте какие помои вылил Путин тышком-нышком на Украину, Литву, Латвию и Польшу в своем выступлении в Иерусалиме

Одел ЗЕля путинских подстилок из Яд-Вашем, и правильно сделал !

Соловьев вчера со своей шоблой на гів..но зійшов
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Буба Касторський Оманський на гастролях.

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Кстати актер Сичкин написал из эмиграции несколько писем своему врагу
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https://www.yaplakal.com/forum7/topic1403136.html

P.S. Будете ехать, пусть Рая не глотает камни - Соня так и не просралась!»





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Привет там передавайте, скорбящие на камеру...
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А нам какая разница где тебе обрезание делали? Мне насрать на евреев. Сходи лучше проведай госпиталь где наши раненные без рук, без ног, под капельницами и шлангами искуственного питания в результате программы простоперестатьстрелять,
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О-о-о-о , так и Ленка-наводчица поехала с муженьком ......)))) Это шенель на ней одето ??
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нам не помешает помолиться за то, чтобы Зеленский
шёл верным путём, других способов нет,
слово создаёт реальность, в которой мы живём
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Подякували радянскій владі, яка організувала голодомор в Україні, за звільнення Оцвенціма.
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Ложить цветы на могилки ермолочников поминая Холокост, в то время как сами ермолочники напрочь отвергают Голодомор. Есть какое то самоуважение? Пипец так унижаца...
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Вспомните, пожалуйста, как Украина голосовала в ООН по резолюциям в поддержку пластелинцев и осуждении Израиля? Ни один раз, и не два, и не три.
Ответ простой: так, как голосовал когда-то СССР.
На моей памяти, один раз украинские представители во время голосования вышли из зала и было это при Порошенко.
Скажите, если Украина поддерживала резолюции ООН, напрямую гадящие государству Израиль, то как же вы можете требовать от Израиля признать Голодомор геноцидом?
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Да никто никого не обязан поддерживать. Так же как Израиль не поддерживает Украину и Украина не поддерживает Израиль. К тому же Израиль всегда был сам за себя и не признавал ничьи интересы которые шли в разрез интересам Израля. Даже наших беглых олигархов и коррупционеров не выдает.
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При голосовании резолюций по Украине тем не менее Израиль голосовал за нас. Но это было когда-то.
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В 2014 году Израиль отказался продавать Украине беспилотники по просьбе раши.
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В 2014-м нам продукцию военного назначения вообще никто не продавал, а не только Израиль. Я не большой поклонник Израиля, но в плане сотрудничества для нас эта страна интересна. IMHO.
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По этой логике, раз Израиль дружит с Рашкой, Украина не должна признавать т.н. "холокост".
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Какое то чуство собственного достоинства и гордость быть у нормального человека. Без етого человек не людина а свинья.
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Для украинцев стало неожиданностью выступление президента Ривлина в Верховной раде, в котором он обвинил ОУН в уничтожении евреев в Бабьем Яру. /В Израиле (украинофобы) были шокированы открытием на территории заповедника "Бабий Яр" памятника украинской поэтессе Елене Телиге, участнице ОУН, расстрелянной нацистами в Бабьем Яру/ Ривлину, нагадившему на украинцев , пора соорудить в Израиле памятник жертвам Голодомора. За свой счёт. Как покаяние. Героям ОУН-УПА слава.
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Вован Оманский, оставайся там! Там твое место.
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Вечерами в кибуце будет слышаться Мурка на рояле.
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туризм - важная отрасль экономики государства Израиль
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Отакі досягнення - найвищі для Зеленського на посаді президента. А ще він по фонтанах плигати може. І на роялі грати - не руками, а під фонограму. Але ж то не досягнення. Так що насолоджуємося тим що є. Як справжні мінімалісти. Ви мінімалісти, і я з вами.
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Но Холокост и Голодомор были. Может нашьешь себе желтую зведочку на кацапскую сраку, клоун?
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Какая разніца бил-небил , главноє - нємци дорогі умєлі строіть !
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Почему никто не говорит что предшествовало холокосту?
Почему богоизбранные не хотят вспоминать потужный мыролюбный реформизм в Германии в 10-30 х годах прошлого века? Почему они так не хотят рассказыватоь о том чем занимались тогда лица щирогерманской реформаторской национальности? А тогько голохвост вспоминают.
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чем занимались тогда лица щирогерманской реформаторской национальности? А тогько голохвост вспоминают.

Занимались ровно тем же что и лица щироукраинской национальности в 33м.
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в смысле щироукраинской реформаторской национальности? если так то да. занимались мыролюбным реформизмом и ограблением населения тех стран в которых они тогда проживали.
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Когда он отдыхает? Все работает и работает ))
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А жители Мариуполя сами вышли на день памяти масового обстрела города *братушками* из Смерчей? Им же главное чтобы биндеры не запрещали им говороть по рузьки а смерть от рузького брата считается священной и попадают сразу в рай.
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Это не жители Мариуполя такие,а 73 % украинцев.
Так что все нормально.
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Повторюсь.
Так как цензура цензора не пропускает посты не нарушающие правила форума.
Успеешь прочтешь.
В том что президент в годовщину трагедии в своей стране чтит других жертв в другой стране виноваты манкурты его избравшие,а так же средства массовой информации предоставлявшие свои площадки для пропаганды.
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Це звісно що трагедія.Але хіба Ізраїль визнав Голодомор?
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он может и хотел бы, но не может...
признание Голодомора это автоматическое оправдание антисемитизма в Украине..
все же знают национальность руководителей, тех кто осуществлял Голодомор в Украине...
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Лео Кот І не тільки.Євреї не можуть бути виродками,вони створили собі образ мучиників.Тому й не визнають.Але з цього виходить,що вони нам точно не друзі.
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в политике никто никому не друг... нужна сильная страна с мощной международной политикой и профессионалами, а у нас такого сейчас не наблюдается.
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У коммунистов не и не было никакой национальности.
Коммунисты - интернационалисты по определению, и более всего коммунисты ненавидят националистов, отсюда их звериная ненависть к ОУН-УПА.
Вы плохо изучали Научный Коммунизм на 5-м курсе института и Историю Партии - на 1-м курсе.
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может у коммунистов не было национальности, но у евреев она всегда была... - и они всегда помнили кто они и кого нужно поддерживать..
поэтому они и сохранились до сегодняшнего дня, поэтому им и удалось создать гос-во Израиль...
Кстати гос-во национальное, статус которого они закрепили в доктрине принятой ими в позапрошлом году...
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OA В научному комунізмі були ідеологи євреї.
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Я не помойку, жабеня, что президент Израиля?
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Сподіваймося, наш сонячний презедент добре розважиться.
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тррр, підкажіть, хто в курсі, урочистості з приводу 75 річниці геноциду закінчилися в Ізраїлі вчора чи ще тривають?
якщо закінчилися, то якого біса воно досі там вештається, це що ***** за екскурсії за мій рахунок?
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Так те зелене чудо зі своєю Леною тепер і в Ізраїлі собі відпочинок влаштувало. В Ізраїль приїхав, з міжнародного заходу де були присутні перші особи країн втік. Почав з Леною відпочивати.
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А где фото что Зе там в Омане посещал, кроме ресторана?
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Ізраїль не визнав Голодомор геноцидом.
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Тому що, в основному, всі уповноважені по хлібозаготівлях в 1932-33 роках були євреї, а це в них згадувати не хочуть, це ж можуть розкопати точні дані.
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