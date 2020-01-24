 Ексспівробітник прокуратури зі спільниками намагався продати 56 кг ртуті вартістю близько 500 тис. грн у Рівному, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Контррозвідники спецслужби встановили, що троє зловмисників, серед яких і колишній працівник органів прокуратури, організували нелегальний бізнес із продажу ртуті. Токсичний "товар" ділки збували великими партіями в різних регіонах України.
Правоохоронці затримали двох учасників групи поблизу автостанції у Рівному під час спроби збуту 56 кілограмів ртуті. За "товар" зловмисники планували отримати понад пів мільйона гривень.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії, зокрема на території інших областей. Встановлюються джерела походження особливо небезпечної отруйної речовини.
Фульминат ртути(II) («гремучая ртуть») издавна применяется в качестве инициирующего ВВ (Детонаторы).
Бромид ртути(I) применяется при термохимическом разложении воды на водород и кислород (атомно-водородная энергетика).
Хранение на складе и транспортировка ртути допускается только в герметически закрывающихся баллонах из черной стали, эмалированных внутри. На рабочих местах хранение ртути в необходимых количествах допускается в толстостенных стеклянных сосудах с притертыми пробками и должно производиться в вытяжных шкафах на подносах под глицерином, который препятствует испарению. Переносить сосуды с ртутью разрешается в специальных металлических футлярах с ручками. Открывать сосуд с ртутью может только специально обученное лицо.
...
https://forca.com.ua/instrukcii/ohorona-praci/tehnika-bezopasnosti-pri-montazhe-silovogo-elektrooborudovaniya-i-cehovyh-setei_6.html
Градусники били?