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 Тіло 27-річного чоловіка з 14 ножовими пораненнями виявлено у Святошинському районі столиці, - Нацполіція. ФОТО

Тіло 27-річного киянина з численними ножовими пораненнями виявили біля одного з будинків на бульварі Кольцова. За фактом вбивства поліція відкрила кримінальне провадження і почала досудове розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Вчора близько 21:00 по спецлінії 102 до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на бульварі Кольцова чоловік дістав ножове поранення. 

На місці події правоохоронці виявили мертвим 27-річного киянина. За попередніми даними судмедексперта, на тілі потерпілого виявлено чотирнадцять колото-різаних ран. Однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

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Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини і мотиви цього кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього.

Тіло 27-річного чоловіка з 14 ножовими пораненнями виявлено у Святошинському районі столиці, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3171649
 
 
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