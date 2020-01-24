 Тіло 27-річного чоловіка з 14 ножовими пораненнями виявлено у Святошинському районі столиці, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Вчора близько 21:00 по спецлінії 102 до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на бульварі Кольцова чоловік дістав ножове поранення.

На місці події правоохоронці виявили мертвим 27-річного киянина. За попередніми даними судмедексперта, на тілі потерпілого виявлено чотирнадцять колото-різаних ран. Однак остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

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Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини і мотиви цього кримінального правопорушення та осіб, причетних до нього.